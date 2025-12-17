В Барнауле представят шоу Queen & Scorpions, где классику исполнит симфонический оркестр

Солист проекта Пьер Эдель – певец из Парижа, обладатель уникального тембра и диапазона

17 декабря 2025, 12:20, ИА Амител

Легендарные хиты Queen & Scorpions / Изображение: ligaart.ru

В Алтайском государственном музыкальном театре 27 апреля 2026 года состоится показ шоу Queen & Scorpions, на котором прозвучат великие хиты этих двух легендарных групп.

«Погрузитесь в вихрь энергии и элегантности в шоу Queen & Scorpions с симфоническим оркестром. В потрясающей программе классика встречается с роком, перенося музыкальную эстетику прямо в ваше сердце», – говорится в анонсе.

Солист проекта Пьер Эдель – певец из Парижа, обладатель уникального тембра и диапазона. Он принимал участие на ТВ-шоу The Voice и X-Factor.

В программе собраны самые любимые произведения группы Scorpions: Still Loving You, Wind Of Change, Hurricane, Send Me an Angel, White Dove. А также самые известные песни группы Queen: We Will Rock You, I Want to Break Free, Don`t Stop Me Now; We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Show Must Go On.