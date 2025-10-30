В Барнауле представят шоу Enjoy the Symphony с великими хитами Depeche Mode
30 октября 2025, 13:44, ИА Амител
В Алтайском государственном музыкальном театре 9 февраля 2026 года состоится проказ шоу Enjoy the Symphony, на котором прозвучат великие хиты группы Depeche Mode.
«Depeche Mode – это не просто группа, это легенда музыкальной индустрии. Их музыка вдохновляла и проникала в сердца миллионов поклонников, оставив неизгладимый след в истории музыки. Важнейшим моментом в истории группы стал выход альбома Violator в 1990 году. Альбом стал настоящим прорывом для группы, и помог им занять место на вершине музыкального Олимпа. Треки с этого альбома, такие как Personal Jesus и Enjoy the Silence, стали настоящими хитами и до сих пор являются классикой электронной музыки», – говорится в анонсе.
Шоу Enjoy the Symphony – это неповторимый звук и атмосфера великих хитов группы Depeche Mode, в исполнении официального трибьют-бэнда Devotion Mode. А симфонический оркестр добавил к этому еще больше глубины и мощи, создавая невероятно красивую и эмоциональную аранжировку.
Премьера большого шоу в марте 2023 года на сцене Кремлевского Дворца собрала невероятное количество положительных отзывов и эмоций. По словам зрителей, концерт у них вызвал огромный интерес и стал одним из самых громких музыкальных событий.
Вот же времена наступили... Вместо групп, которые живы и дают концерты "там" теперь нам предлагают ходить на их копии "тут"...
20:05:51 30-10-2025
почему английский-то сплош и рядом? название мероприятия, например - Пчему по-русски то не написали?! Нарушение закона