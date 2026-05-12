В Барнауле пресекли незаконную продажу сомнительного шашлыка и ягод во время рейда

В весенне-летний период в краевой столице традиционно увеличивается число случаев несанкционированной торговли

12 мая 2026, 22:39, ИА Амител

Рейд по нелегальной торговле шашлыком и ягодами / Фото: barnaul.org

В Барнауле в начале мая выявили несколько точек незаконной торговли продуктами питания. Во время рейдов чиновники и полицейские обнаружили продажу шашлыка в антисанитарных условиях и стихийную торговлю ягодами прямо с автомобилей.

Как сообщили в городской администрации, в весенне-летний период в краевой столице традиционно увеличивается число случаев несанкционированной торговли на улицах, тротуарах и вдоль дорог. В связи с этим сотрудники профильного комитета совместно с полицией регулярно проводят проверки.

Очередной рейд состоялся 6 мая. На Правобережном тракте проверяющие выявили две точки продажи шашлыка, где продукцию готовили и реализовывали в антисанитарных условиях. Кроме того, у продавцов отсутствовали документы, подтверждающие безопасность товара.

Еще один факт незаконной торговли зафиксировали на парковке возле дома № 58 на проспекте Красноармейском, где с автомобилей продавали ягоды.

«По результатам рейда в отношении нарушителей были приняты следующие меры: составлены протоколы по статьям 14.1 и 11.21 КоАП РФ, изъяты орудия правонарушения (мангалы), выданы требования об уничтожении продукции без документов, составлены протоколы по статье 68-2 закона Алтайского края №46-ЗС», — сообщили в администрации.

В мэрии также напомнили, что с 13 апреля 2026 года в регионе увеличили штрафы за несанкционированную торговлю. За первое нарушение теперь предусмотрено предупреждение или штраф от двух до пяти тысяч рублей, а за повторное — от пяти до десяти тысяч рублей.

Контроль за ситуацией продолжает комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула.