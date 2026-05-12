В Барнауле пресекли незаконную продажу сомнительного шашлыка и ягод во время рейда
В весенне-летний период в краевой столице традиционно увеличивается число случаев несанкционированной торговли
12 мая 2026, 22:39, ИА Амител
В Барнауле в начале мая выявили несколько точек незаконной торговли продуктами питания. Во время рейдов чиновники и полицейские обнаружили продажу шашлыка в антисанитарных условиях и стихийную торговлю ягодами прямо с автомобилей.
Как сообщили в городской администрации, в весенне-летний период в краевой столице традиционно увеличивается число случаев несанкционированной торговли на улицах, тротуарах и вдоль дорог. В связи с этим сотрудники профильного комитета совместно с полицией регулярно проводят проверки.
Очередной рейд состоялся 6 мая. На Правобережном тракте проверяющие выявили две точки продажи шашлыка, где продукцию готовили и реализовывали в антисанитарных условиях. Кроме того, у продавцов отсутствовали документы, подтверждающие безопасность товара.
Еще один факт незаконной торговли зафиксировали на парковке возле дома № 58 на проспекте Красноармейском, где с автомобилей продавали ягоды.
«По результатам рейда в отношении нарушителей были приняты следующие меры: составлены протоколы по статьям 14.1 и 11.21 КоАП РФ, изъяты орудия правонарушения (мангалы), выданы требования об уничтожении продукции без документов, составлены протоколы по статье 68-2 закона Алтайского края №46-ЗС», — сообщили в администрации.
В мэрии также напомнили, что с 13 апреля 2026 года в регионе увеличили штрафы за несанкционированную торговлю. За первое нарушение теперь предусмотрено предупреждение или штраф от двух до пяти тысяч рублей, а за повторное — от пяти до десяти тысяч рублей.
Контроль за ситуацией продолжает комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула.
22:58:50 12-05-2026
Сегодня на остановке Первомайский напротив входа в Марию-Ра в обед стояло 6 машин с продавцами из южных республик и продавали клубнику. Машину негде было поставить. Наблюдал картину- проходил мимо важный полицейский (с пистолетом и папкой) и отвернулся от этой торговли. Как говорится, все под контролем?
08:56:53 13-05-2026
Гость (22:58:50 12-05-2026) Сегодня на остановке Первомайский напротив входа в Марию-Ра ...
Да нет, в России теперь запрещено трогать граждан из южных республик, они будущее России и цвет нации с приоритетом в демографии
23:03:36 12-05-2026
Сегодня на остановке Первомайский напротив входа в Марию-Ра в обед стояло 6 машин с продавцами из южных республик и продавали клубнику. Машину негде было поставить.
05:57:21 13-05-2026
Реально? Шашлыком на трассе пятый год торгуют и только сейчас рейд состоялся?
08:34:53 13-05-2026
Гость (05:57:21 13-05-2026) Реально? Шашлыком на трассе пятый год торгуют и только сейча... На Докучаева базар стихийный на аллее знаете? Так вот жильцы дома регулярно пишут жалобы в разные инстанции по поводу незаконной торговли. И вот периодически они получают ответ, что фактов незаконной торговли установить не удалось.
09:41:01 13-05-2026
Гость (08:34:53 13-05-2026) На Докучаева базар стихийный на аллее знаете? Так вот жильцы... Ты владелец супер супермаркета что-ли, мне вот они не мешают, а наоборот очень даже удобно рядом с домом продают натуральные продукты.
10:16:16 13-05-2026
Гость (08:34:53 13-05-2026) На Докучаева базар стихийный на аллее знаете? Так вот жильцы...
Ага, просрочка в Монетке им гораздо ближе и милее!
07:48:09 13-05-2026
орудия правонарушения (мангалы).... а шампура??
10:06:45 13-05-2026
на выездах из города всё время существует несанкционированная торговля - вениками, тряпками на палках, палёной омывайкой, прокисшим квасом и прочим, но их никогда не трогают
11:14:45 13-05-2026
Показуха, они и у Ленты на Власихинской, и что то ни одного блюстителя, депутат рекламирует