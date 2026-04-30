Можно ли жарить шашлыки во время особого противопожарного режима?
При объявлении такого режима все послабления при обращении с огнем не действуют
30 апреля 2026, 15:43, ИА Амител
В Омской области действует особый противопожарный режим, введенный с 10 апреля, — сначала в Омске и большинстве районов, а затем и в северных районах региона. "Om1 Омск" напомнил, что ограничения сохранятся и на период майских праздников.
В этих условиях под запрет попадает любое использование открытого огня. Так, нельзя разводить костры, жарить шашлыки на мангале, готовить пищу на углях или открытом огне с применением любых приспособлений, в том числе жаровен, а также сжигать мусор в металлической бочке — МЧС подчеркивает, что это тоже считается открытым огнем.
В обычное время, согласно правилам противопожарного режима в РФ, использовать мангал или жаровню разрешается, если очаг находится не менее чем в пяти метрах от зданий и построек, а территория вокруг очищена от горючих материалов на два метра.
Для сжигания мусора в металлической емкости тоже есть требования. Бочку нужно установить безопасно и обеспечить возможность полностью закрыть ее сверху металлическим листом. Однако при особом противопожарном режиме все эти послабления не действуют.
«За нарушение требований пожарной безопасности в таких условиях предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей. Если из‑за нарушения возник пожар или причинен ущерб, ответственность может быть ужесточена», — говорится в публикации.
Запрет будет действовать до отмены особого противопожарного режима. Пока он в силе, безопасной альтернативой станет приготовление еды дома или в заведениях общепита, где используются оборудованные помещения и соблюдаются требования пожарной безопасности. Ранее сообщалось, что в Алтайском крае начал действовать особый противопожарный режим.
16:08:33 30-04-2026
сжигать мусор на садовом участке - святое дело !
Сезон только открылся, мусору полный участок.
В бочке как раз до осени буду сжигать...
17:31:23 30-04-2026
нужно требования ставить исполнимые, а тут написан вздор. на Дачах мусор. Если пишете о запретах и угрозах, то пишите варианты утиля раст. мусора в компостных ямах!!! а так ВСЕ жгут всегда испокон веков
17:35:37 30-04-2026
У нас в крае торже нельзя теперь мангал разжечь?
07:44:11 01-05-2026
«Можно ли жарить шашлыки во время особого противопожарного режима?». На майские? Нужно! Но с соблюдением ТБ!
13:41:34 01-05-2026
Фигассе! А я думал, что МЧС создано, чтобы спамить всякие глупости типа "зимой может быть золодно" в иелефоны!
А оно вона чё, Михалыч, строжатся, щёки грозно рааздувают! Страшно-то как!
18:45:36 01-05-2026
Да кто вас спрашивает то