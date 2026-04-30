При объявлении такого режима все послабления при обращении с огнем не действуют

30 апреля 2026, 15:43, ИА Амител

Шашлыки / Фото: amic.ru

В Омской области действует особый противопожарный режим, введенный с 10 апреля, — сначала в Омске и большинстве районов, а затем и в северных районах региона. "Om1 Омск" напомнил, что ограничения сохранятся и на период майских праздников.

В этих условиях под запрет попадает любое использование открытого огня. Так, нельзя разводить костры, жарить шашлыки на мангале, готовить пищу на углях или открытом огне с применением любых приспособлений, в том числе жаровен, а также сжигать мусор в металлической бочке — МЧС подчеркивает, что это тоже считается открытым огнем.

В обычное время, согласно правилам противопожарного режима в РФ, использовать мангал или жаровню разрешается, если очаг находится не менее чем в пяти метрах от зданий и построек, а территория вокруг очищена от горючих материалов на два метра.

Для сжигания мусора в металлической емкости тоже есть требования. Бочку нужно установить безопасно и обеспечить возможность полностью закрыть ее сверху металлическим листом. Однако при особом противопожарном режиме все эти послабления не действуют.

«За нарушение требований пожарной безопасности в таких условиях предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей. Если из‑за нарушения возник пожар или причинен ущерб, ответственность может быть ужесточена», — говорится в публикации.

Запрет будет действовать до отмены особого противопожарного режима. Пока он в силе, безопасной альтернативой станет приготовление еды дома или в заведениях общепита, где используются оборудованные помещения и соблюдаются требования пожарной безопасности. Ранее сообщалось, что в Алтайском крае начал действовать особый противопожарный режим.