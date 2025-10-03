НОВОСТИОбщество

В Бийске женщина подобрала карту у мусорки и начала активно тратить деньги

Общая сумма покупок перевалила за шесть тысяч рублей

03 октября 2025, 17:15, ИА Амител

Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске 36-летняя женщина оказалась в центре уголовного дела, после того как решила устроить себе шопинг за чужой счет.

Как сообщили в МУ МВД "Бийское", все началось с того, что местная жительница, выходя выбросить мусор, случайно уронила банковскую карту из кармана куртки. Позже на ее телефон стали приходить уведомления о списаниях, а общая сумма покупок перевалила за шесть тысяч рублей. Поняв, что карта попала в чужие руки, потерпевшая обратилась в полицию.

Оперативники быстро установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 36-летняя бийчанка, которая вместо возврата находки решила воспользоваться шансом и отправилась в магазины. Карта активно использовалась в супермаркетах города.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Бийск полиция

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

19:04:03 03-10-2025

Кража, это уголовка. До 6 лет..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:38:00 03-10-2025

Ей бы хорошего адвоката.Он сложит дважды два:мусорка, ненужное, на земле лежало...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:29:00 03-10-2025

Гость (22:38:00 03-10-2025) Ей бы хорошего адвоката.Он сложит дважды два:мусорка, ненужн... 500 тысяч хороший адвокат будет стоить. Подняла с пола себе срок.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:45 04-10-2025

тридцать шесть лет- ума нет

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров