Житель Новосибирска не смог покорить труднейшую горную вершину из-за коронавируса

Александр Парфенов / Фото: "КП-Новосибирск"

Из экспедиции вернулся 40-летний новосибирец Александр Парфенов. В ходе путешествия группа альпинистов покорила пики Коммунизма и Корженевской, расположенные на Памире. После этого они попытались одолеть Южную стену Огре I, одного из самых сложных пиков мира, находящегося в Каракоруме.

На пути к цели двое из четырех участников заразились COVID-19, включая самого Александра, который несколько дней страдал от высокой температуры. Однако он все же продолжил восхождение. Подробностями своего приключения Александр поделился с "КП-Новосибирск".

Экспедиция стартовала 24 июля 2025 года. Первым этапом стало посещение Таджикистана, где альпинисты совершили восхождение на два семитысячника – пик Коммунизма и пик Корженевской. Успешное покорение этих вершин позволило сразу двум членам группы выполнить престижный норматив "Снежный барс".

Затем маршрут пролегал в Каракорум. Главной задачей была попытка пройти Южную стену пика Огре I, также известного как Людоед, Байнта Брак или Баннтха Бракк. Эта вершина высотой 7285 метров расположена на хребте Панмах-Мустаг.

Однако по дороге в Пакистан два альпиниста, среди которых был и Александр, заразились коронавирусом. Вирус внес коррективы в логистику путешествия, превратив борьбу за вершину в борьбу с недугом.

«Я многое осознал в тот момент, – говорит Александр. – Но не смог отказаться от попытки восхождения. Я рискнул своим здоровьем, и это не просто слова».

Несколько дней Александр провел в палатке, страдая от высокой температуры, прямо у подножия Огре I, о восхождении на который мечтал долгие годы.

«Самым сложным был внутренний диалог. Мои товарищи могли отправиться на восхождение без меня, а я, инициатор всего этого, оставался внизу. Какое же облегчение я испытал, когда температура спала, и я смог присоединиться к ним».

Восхождение на сложный маршрут после болезни уже стало маленькой победой.

Даже в базовом лагере организм не мог восстановиться полностью. Заболевание ослабило силы, а команда выбрала для восхождения сложную, длинную и до этого не пройденную стену.

На портале Alpagama, посвященном альпинизму, об этой экспедиции было сказано следующее:

«По словам врача и альпиниста Алексея Овчинникова, в Гималаях в течение года среди носильщиков распространяется инфекция, разновидность коронавируса. Возможно, команда подхватила именно ее».

У Александра уже есть планы на будущее:

«Летом планирую покорить пик Победы на Тянь-Шане, возможно, по новому маршруту. Конечно, хочется вернуться в Каракорум и завершить начатое. Северная стена Огре I выглядит еще более впечатляюще и остается нетронутой. Но потребуется несколько лет подготовки и, возможно, усиление команды».