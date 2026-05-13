В Москве вспыхнул Измайловский кремль

Возгорание началось в квеструме

13 мая 2026, 07:34, ИА Амител

Пожар в Измайловском кремле / Фото: стоп-кадр с видео РЕН ТВ

В Москве на территории культурно‑развлекательного комплекса "Измайловский кремль" произошел пожар. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В МЧС рассказали, что площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 1000 квадратных метров. В ходе ликвидации возгорания спасено пять человек. К тушению привлечено более 100 сотрудников экстренных служб и 30 единиц техники.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Для борьбы с огнем ведомство планирует задействовать два вертолета Московского авиационного центра.

Как рассказал корреспондент РЕН ТВ Иван Литомин, возгорание произошло в здании вернисажа напротив Измайловского кремля — там загорелись помещения с квестами. По словам очевидца, интерьер внутри выполнен преимущественно из дерева, а среди самих квестов были сценарии с использованием бензопил. Ранее сообщалось, что в Алтайском крае при пожаре погиб житель частного дома.



