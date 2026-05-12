Инициатива призвана упростить и оптимизировать процесс обращения за услугами

12 мая 2026, 13:15, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, предлагает расширить список мест, где можно получить госуслуги. В перечень планируется включить отделения Социального фонда России. Это даст гражданам возможность обращаться не только в МФЦ, но и напрямую в территориальные органы фонда, пишет РИА Новости.

Законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство РФ. Согласно документу, регионы получат новое право — определять уполномоченные органы для предоставления госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс получения услуг за счет региональных средств.

«Чечня лидирует по качеству госуслуг через систему межведомственного взаимодействия. Жители республики могут подать запрос и получить результат в любом МФЦ или органе власти, независимо от прописки. Этот опыт предлагается использовать для внесения изменений в законодательство. Высшие исполнительные органы регионов смогут назначать дополнительные уполномоченные органы для предоставления услуг», — отметил Нилов.

Соцфонд также получит новые функции. Он будет организовывать предоставление госуслуг, включая прием заявлений, консультации, взаимодействие с госорганами и передачу результатов гражданам. Для этого фонд должен заключить соглашения с региональными властями, добавил депутат.

По словам Нилова, принятие законопроекта упростит процесс обращения за госуслугами.

Ранее сообщалось, что в 2026 году абитуриенты смогут подавать заявления в вузы на "Госуслугах".