Запрет призван перевести оборот пневматики в регулируемую сферу — с четкими правилами и ответственностью продавцов

13 мая 2026, 14:30, ИА Амител

Пневматическое оружие / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России могут ограничить продажу пневматического оружия на маркетплейсах. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет издание "Абзац".

Парламентарий отметил, что отсутствие контроля за возрастом и личностью покупателей делает пневматическое оружие доступным, в том числе, для детей. По его мнению, продажу пневматики следует разрешить только в специализированных магазинах, где будет введена строгая проверка личности.

«Пневматическое оружие может быть опасным. Оно способно нанести серьезные травмы, вплоть до потери зрения или слуха. Поэтому маркетплейсы не подходят для его продажи», — заявил Милонов.

Депутат также сообщил, что готов работать над соответствующими законопроектами вместе с профильными ведомствами. Причиной для обсуждения стал инцидент в школе на Кубани, где девятиклассник стрелял из пневматического пистолета, купленного в интернете. В результате пострадали два ученика, их госпитализировали.