НОВОСТИОбщество

В России могут запретить продажу пневматики на маркетплейсах

Запрет призван перевести оборот пневматики в регулируемую сферу — с четкими правилами и ответственностью продавцов

13 мая 2026, 14:30, ИА Амител

Пневматическое оружие / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Пневматическое оружие / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России могут ограничить продажу пневматического оружия на маркетплейсах. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет издание "Абзац".

Парламентарий отметил, что отсутствие контроля за возрастом и личностью покупателей делает пневматическое оружие доступным, в том числе, для детей. По его мнению, продажу пневматики следует разрешить только в специализированных магазинах, где будет введена строгая проверка личности.

«Пневматическое оружие может быть опасным. Оно способно нанести серьезные травмы, вплоть до потери зрения или слуха. Поэтому маркетплейсы не подходят для его продажи», — заявил Милонов.

Депутат также сообщил, что готов работать над соответствующими законопроектами вместе с профильными ведомствами. Причиной для обсуждения стал инцидент в школе на Кубани, где девятиклассник стрелял из пневматического пистолета, купленного в интернете. В результате пострадали два ученика, их госпитализировали.

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия

Россия дети Госдума инициативы оружие
       

Комментарии 10

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Кхм...

14:59:40 13-05-2026

Ножи и вилки ещё не собираются в лицензионно-разрешительной системе МВД на учёт ставить?
😁

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Стас Пле

16:00:39 13-05-2026

Кхм... (14:59:40 13-05-2026) Ножи и вилки ещё не собираются в лицензионно-разрешительной ... не смешно

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Гость

16:10:42 13-05-2026

Нужно запретить всё железное, острое и тяжёлое.

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Шинник

19:33:12 13-05-2026

Гость (16:10:42 13-05-2026) Нужно запретить всё железное, острое и тяжёлое.... спичкой в глаз.
(лёгкая,деревянная,тупая)

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Гость

16:22:53 13-05-2026

Вообще правильно. Давно пора. Пневмат покупают в большинстве своем для хулиганских действий. В котов пострелять,по фонарям,по машинам,да по одноклассникам. Пузатые папаши на дачах по пьяне стреляют целясь шальным глазом. В лучшем случае стреляют по бутылкам в лесу,но осколки там уже никто не собирает за собой. Хочешь стрелять из пневмата? Иди в оборудованный тир после 14 лет.

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Гость

17:27:34 13-05-2026

Гость (16:22:53 13-05-2026) Вообще правильно. Давно пора. Пневмат покупают в большинстве... Я стреляю на даче по консервным банкам. В чем мое хулиганство?

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Гость

16:28:52 13-05-2026

перейдем на 8-зарядные арбалеты, без шума и пыли

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гость

21:12:22 13-05-2026

Гость (16:28:52 13-05-2026) перейдем на 8-зарядные арбалеты, без шума и пыли... Хельсинг Ван(я)?? опять ты, я барабанный купил на 45 болтов, каждый третий трассирующий))

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Гость

16:38:54 13-05-2026

Не говорите Милонову про рогатки! А то он запретит кусты и резинки.

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Гость

16:48:11 13-05-2026

не пора ли госдуму переименовать в "орган придумывающий запреты" .... больше заняться нечем, только каждый день что то придумывать запрещать. Нет других проблем?

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