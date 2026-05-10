В России назвали регионы, где чаще всего покупают антидепрессанты

Ростовская область вошла в пятерку регионов по продажам особенных препаратов в 2025 году

10 мая 2026, 13:49, ИА Амител

Таблетки для похудения / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В 2025 году Ростовская область вошла в пятерку российских регионов с самым высоким объемом продаж антидепрессантов — она заняла пятое место в стране. Об этом сообщает "КП-Ростов-на-Дону".

По данным аналитической компании, специализирующейся на исследованиях фармацевтического рынка, местные аптеки реализовали 800 тысяч упаковок таких препаратов — это 3,4% от общероссийских продаж.

На покупку антидепрессантов жители региона потратили 643 миллиона рублей. Превзойти Ростовскую область по объему закупок удалось лишь Москве, Московской области, Санкт‑Петербургу и Краснодарскому краю.

Кроме того, регион лидирует по среднедушевому потреблению антидепрессантов: на тысячу жителей здесь приходится около 195 упаковок, тогда как средний показатель по России составляет 156 упаковок. Ранее психиатр заявил, что около 80% россиян склонны к невротическим нарушениям.