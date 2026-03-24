Психиатр назвал возрастные группы, наиболее подверженные депрессии

В зоне риска — молодежь 17–25 лет, люди в кризисе среднего возраста 38–48 лет и пациенты старше 65

24 марта 2026, 13:01, ИА Амител

Депрессия / Изображение сгенерировано shedevrum.ai

Врач-психиатр, доцент Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич в беседе с РИА Новости рассказал, какие возрастные категории больше всего подвержены депрессии.

Первая группа — молодежь от 17 до 25 лет. Причина — физиологическая и гормональная перестройка организма, влияющая на регуляцию нервной системы.

Вторая — кризис среднего возраста, 38–48 лет. В этот период происходит нейромедиаторная перестройка. Человек может не понимать причину плохого самочувствия, даже если у него все в порядке в работе, семье и финансах.

Третья категория — люди старше 65 лет. У них часто встречается ипохондрическая форма депрессии: пациента обследуют, но серьезных патологий не находят. Естественные возрастные изменения воспринимаются как болезнь, и это становится основой депрессивного состояния.

Врач также отметил, что в последние годы увеличилось количество первичных депрессий — без явных физических заболеваний или стрессов.