Психиатр назвал возрастные группы, наиболее подверженные депрессии
В зоне риска — молодежь 17–25 лет, люди в кризисе среднего возраста 38–48 лет и пациенты старше 65
24 марта 2026, 13:01, ИА Амител
Врач-психиатр, доцент Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич в беседе с РИА Новости рассказал, какие возрастные категории больше всего подвержены депрессии.
Первая группа — молодежь от 17 до 25 лет. Причина — физиологическая и гормональная перестройка организма, влияющая на регуляцию нервной системы.
Вторая — кризис среднего возраста, 38–48 лет. В этот период происходит нейромедиаторная перестройка. Человек может не понимать причину плохого самочувствия, даже если у него все в порядке в работе, семье и финансах.
Третья категория — люди старше 65 лет. У них часто встречается ипохондрическая форма депрессии: пациента обследуют, но серьезных патологий не находят. Естественные возрастные изменения воспринимаются как болезнь, и это становится основой депрессивного состояния.
Врач также отметил, что в последние годы увеличилось количество первичных депрессий — без явных физических заболеваний или стрессов.
13:09:07 24-03-2026
молодежь 17–25 лет, конечно закончили колледж, вуз, а зарплата 40 тысяч
13:11:39 24-03-2026
Ерунда, ВСЁ сугубо ИНДИВИДУАЛЬНО!
13:38:01 24-03-2026
ипохондрия- это не депрессия, а один из вариантов тревожного расстройства.