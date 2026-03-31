Психиатр: около 80% россиян склонны к невротическим нарушениям

Когда расстройство достигает пика, стресс может вызвать обратимые психологические проблемы

31 марта 2026, 12:57, ИА Амител

Мужчина спит на работе / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

По данным врача‑психиатра, доцента, заведующего отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александра Сергиевича, значительная часть населения России — 78% — сегодня склонна к невротическим нарушениям, включая депрессии и тревожные расстройства. При этом специалист подчеркнул в беседе с РИА Новости, что все подобные состояния поддаются лечению.

«К невротическим нарушениям склонна большая часть населения — 78%. Кульминация такого расстройства может проявиться обратимыми психогенными расстройствами, вызванными острым или хроническим стрессом — конфликты, перегрузки. Это проявляется эмоциональной нестабильностью: тревогой, раздражительностью, а также физическими симптомами: сердцебиением и головными болями. При своевременном лечении имеет благоприятный прогноз. Любой нормальный здоровый человек может их испытать. Это тревожные расстройства, депрессивные расстройства, неврастенические расстройства. Они полностью обратимы, если ими заниматься», — сказал врач.

Он также акцентировал внимание на том, что подобные расстройства поддаются терапии.

«И надо знать, что это лечится — депрессивное или тревожное расстройство, а чаще всего сейчас встречается очень распространенная форма — тревожно‑депрессивное расстройство», — отметил Сергиевич.

Специалист пояснил, что невротические расстройства в большей степени представляют собой не психические нарушения, а физиологические проявления реакции вегетативной нервной системы на различные нагрузки, истощение и иные факторы, в том числе они могут выражаться в форме панических атак.

Александр Сергиевич предупредил, что если не обращаться за медицинской помощью при невротических расстройствах, они способны перейти в психотические расстройства. По словам врача, это уже относится к категории психических нарушений, которые могут иметь необратимый характер.

Ранее психолог предупредила о сезонном обострении психических расстройств. В группе риска — депрессия, шизофрения, психозы и расстройства на фоне усталости.