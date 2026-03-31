Психиатр: около 80% россиян склонны к невротическим нарушениям
Когда расстройство достигает пика, стресс может вызвать обратимые психологические проблемы
31 марта 2026, 12:57, ИА Амител
По данным врача‑психиатра, доцента, заведующего отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александра Сергиевича, значительная часть населения России — 78% — сегодня склонна к невротическим нарушениям, включая депрессии и тревожные расстройства. При этом специалист подчеркнул в беседе с РИА Новости, что все подобные состояния поддаются лечению.
«К невротическим нарушениям склонна большая часть населения — 78%. Кульминация такого расстройства может проявиться обратимыми психогенными расстройствами, вызванными острым или хроническим стрессом — конфликты, перегрузки. Это проявляется эмоциональной нестабильностью: тревогой, раздражительностью, а также физическими симптомами: сердцебиением и головными болями. При своевременном лечении имеет благоприятный прогноз. Любой нормальный здоровый человек может их испытать. Это тревожные расстройства, депрессивные расстройства, неврастенические расстройства. Они полностью обратимы, если ими заниматься», — сказал врач.
Он также акцентировал внимание на том, что подобные расстройства поддаются терапии.
«И надо знать, что это лечится — депрессивное или тревожное расстройство, а чаще всего сейчас встречается очень распространенная форма — тревожно‑депрессивное расстройство», — отметил Сергиевич.
Специалист пояснил, что невротические расстройства в большей степени представляют собой не психические нарушения, а физиологические проявления реакции вегетативной нервной системы на различные нагрузки, истощение и иные факторы, в том числе они могут выражаться в форме панических атак.
Александр Сергиевич предупредил, что если не обращаться за медицинской помощью при невротических расстройствах, они способны перейти в психотические расстройства. По словам врача, это уже относится к категории психических нарушений, которые могут иметь необратимый характер.
13:15:25 31-03-2026
я считаю, что большинство, действительно глубоко не здоровы.
это ужасно.
13:58:27 31-03-2026
Психически здоровых людей не бывает, психическое здоровье - это условное понятие, у каждого свои тараканы, главное уметь с ними договорится....
14:04:51 31-03-2026
жизнь такую нам устроили
14:21:29 31-03-2026
Это капитализм, детка.
Вечная гонка и стресс.
Дальше будет хуже.
15:08:38 31-03-2026
отцепись от капитализма, детка.
ты при капитализме ни дня не жил(а)
14:34:21 31-03-2026
Все вокруг дураки, а я — в белом пальто!
14:56:34 31-03-2026
- У нас кто первый халат одел - тот и доктор!
22:27:28 31-03-2026
ну судя по материалам амика и его комментам то все 90. как в США прям