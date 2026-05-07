Врач объяснила, почему не стоит жарить шашлык в дождь
Дождевая вода несет вредные примеси, а жир, капающий на угли, образует канцерогены
07 мая 2026, 13:17, ИА Амител
Врач‑гастроэнтеролог, нутрициолог клиники "Будь Здоров" на Ходынке Ольга Видякина в беседе с "Газетой.Ru" дала рекомендации по приготовлению шашлыка в дождливую погоду.
Специалист советует либо отказаться от жарки мяса в дождь, либо выбирать место, защищенное от осадков. По словам Видякиной, дождевая вода содержит множество вредных примесей и болезнетворных микроорганизмов — особенно в городской среде, — поэтому контакта с ней лучше избегать. Кроме того, попадание дождевой воды на мясо может ухудшить вкус готового блюда.
Гастроэнтеролог также обратила внимание на другие потенциальные риски при приготовлении шашлыка. Когда жир из мяса вытапливается и попадает на угли, он начинает дымиться и окисляться. В результате образуются летучие соединения — в том числе ароматические углеводороды и бензапирены, — которые оседают на поверхности мяса и обладают канцерогенным действием.
Чтобы минимизировать эти негативные эффекты, Видякина рекомендует выбирать менее жирные сорта мяса, часто переворачивать шашлык в процессе приготовления, а также
жарить не на открытом огне, а на красных углях. Ранее сообщалось, что россияне в мае стали активнее покупать товары для дачи и приготовления шашлыка.
13:29:58 07-05-2026
А почему про снег не отчиталась?
13:49:44 07-05-2026
Вообще дождевая вода это дистиллированная наичистейшая вода.
С оговоркой, если она прорывется через городской смог, но да, может впитать в себя.
Иными словами, на природе вдали от города дождевую воду бояться не стоит.
13:58:50 07-05-2026
Ладно мясо..
Риски дождя в городской среде - Для растений. Полив растений дождевой водой с такими примесями может привести к заболеваниям, замедлению роста и снижению урожайности.
т.е. надо защищать огород от дождя!!!
14:03:13 07-05-2026
Шашлык обошёл по популярности Долину
14:07:05 07-05-2026
Как же люди тысячелетия жили без этих каждодневных советов. Если бы не этот совет, про её и знать ни кто не знал
15:47:13 07-05-2026
Налоги выросли, работы нет. И радость первомайского шашлыка пытаются забрать.
18:30:01 07-05-2026
Совет о котором никто не спрашивал, так себе совет!