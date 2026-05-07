НОВОСТИОбщество

Врач объяснила, почему не стоит жарить шашлык в дождь

Дождевая вода несет вредные примеси, а жир, капающий на угли, образует канцерогены

07 мая 2026, 13:17, ИА Амител

Шашлыки / Фото: amic.ru
Шашлыки / Фото: amic.ru

Врач‑гастроэнтеролог, нутрициолог клиники "Будь Здоров" на Ходынке Ольга Видякина в беседе с "Газетой.Ru" дала рекомендации по приготовлению шашлыка в дождливую погоду.

Специалист советует либо отказаться от жарки мяса в дождь, либо выбирать место, защищенное от осадков. По словам Видякиной, дождевая вода содержит множество вредных примесей и болезнетворных микроорганизмов — особенно в городской среде, — поэтому контакта с ней лучше избегать. Кроме того, попадание дождевой воды на мясо может ухудшить вкус готового блюда.

Гастроэнтеролог также обратила внимание на другие потенциальные риски при приготовлении шашлыка. Когда жир из мяса вытапливается и попадает на угли, он начинает дымиться и окисляться. В результате образуются летучие соединения — в том числе ароматические углеводороды и бензапирены, — которые оседают на поверхности мяса и обладают канцерогенным действием.

Чтобы минимизировать эти негативные эффекты, Видякина рекомендует выбирать менее жирные сорта мяса, часто переворачивать шашлык в процессе приготовления, а также 
жарить не на открытом огне, а на красных углях. Ранее сообщалось, что россияне в мае стали активнее покупать товары для дачи и приготовления шашлыка.

Шашлыки / Изображение сгенерировано

Шашлыки на майские праздники планирует каждый четвертый житель Барнаула

Наибольшая вовлеченность зафиксирована среди семей с детьми
НОВОСТИОбщество

Здоровье шашлыки
       

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

13:29:58 07-05-2026

А почему про снег не отчиталась?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:44 07-05-2026

Вообще дождевая вода это дистиллированная наичистейшая вода.
С оговоркой, если она прорывется через городской смог, но да, может впитать в себя.
Иными словами, на природе вдали от города дождевую воду бояться не стоит.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:50 07-05-2026

Ладно мясо..
Риски дождя в городской среде - Для растений. Полив растений дождевой водой с такими примесями может привести к заболеваниям, замедлению роста и снижению урожайности.
т.е. надо защищать огород от дождя!!!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

14:03:13 07-05-2026

Шашлык обошёл по популярности Долину

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

14:07:05 07-05-2026

Как же люди тысячелетия жили без этих каждодневных советов. Если бы не этот совет, про её и знать ни кто не знал

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

15:47:13 07-05-2026

Налоги выросли, работы нет. И радость первомайского шашлыка пытаются забрать.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:30:01 07-05-2026

Совет о котором никто не спрашивал, так себе совет!

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров