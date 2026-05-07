Дождевая вода несет вредные примеси, а жир, капающий на угли, образует канцерогены

07 мая 2026, 13:17, ИА Амител

Шашлыки / Фото: amic.ru

Врач‑гастроэнтеролог, нутрициолог клиники "Будь Здоров" на Ходынке Ольга Видякина в беседе с "Газетой.Ru" дала рекомендации по приготовлению шашлыка в дождливую погоду.

Специалист советует либо отказаться от жарки мяса в дождь, либо выбирать место, защищенное от осадков. По словам Видякиной, дождевая вода содержит множество вредных примесей и болезнетворных микроорганизмов — особенно в городской среде, — поэтому контакта с ней лучше избегать. Кроме того, попадание дождевой воды на мясо может ухудшить вкус готового блюда.

Гастроэнтеролог также обратила внимание на другие потенциальные риски при приготовлении шашлыка. Когда жир из мяса вытапливается и попадает на угли, он начинает дымиться и окисляться. В результате образуются летучие соединения — в том числе ароматические углеводороды и бензапирены, — которые оседают на поверхности мяса и обладают канцерогенным действием.

Чтобы минимизировать эти негативные эффекты, Видякина рекомендует выбирать менее жирные сорта мяса, часто переворачивать шашлык в процессе приготовления, а также

жарить не на открытом огне, а на красных углях. Ранее сообщалось, что россияне в мае стали активнее покупать товары для дачи и приготовления шашлыка.