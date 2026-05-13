В России онкопациентов хотят направлять к психологу

В структуре онкологических больниц появится кабинет медицинского психолога

13 мая 2026, 12:51, ИА Амител

Онкология, лечение / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Согласно проекту Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости, пациентов с онкологическими заболеваниями могут начать направлять на консультации к медицинскому психологу.

В соответствии с документом в структуре онкологической больницы наряду с кабинетами онколога, радиотерапевта, эндокринолога и других профильных специалистов должен появиться кабинет медицинского психолога.

Цель нововведения — обеспечить психологическую поддержку пациентам: их будут направлять на консультирование по вопросам, связанным с заболеванием и вызванной им стрессовой ситуацией. Ранее сообщалось, что в России женщин, не желающих рожать, будут направлять на консультацию к психологу.



