В России онкопациентов хотят направлять к психологу
В структуре онкологических больниц появится кабинет медицинского психолога
13 мая 2026, 12:51, ИА Амител
Согласно проекту Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости, пациентов с онкологическими заболеваниями могут начать направлять на консультации к медицинскому психологу.
В соответствии с документом в структуре онкологической больницы наряду с кабинетами онколога, радиотерапевта, эндокринолога и других профильных специалистов должен появиться кабинет медицинского психолога.
Цель нововведения — обеспечить психологическую поддержку пациентам: их будут направлять на консультирование по вопросам, связанным с заболеванием и вызванной им стрессовой ситуацией. Ранее сообщалось, что в России женщин, не желающих рожать, будут направлять на консультацию к психологу.
13:05:07 13-05-2026
обеспечте сначалазапись к врачу онкологу, а то даже платно в Надежду можно попасть только через 3 недели при подтвержденном диагнозе и при острой необходимости по результатам МРТ
15:42:57 13-05-2026
Гость (13:05:07 13-05-2026) обеспечте сначалазапись к врачу онкологу, а то даже платно ... Тоже знаю человека, которому диагноз подтвердили и дали талончик к онкологу . Прием врача должен состояться через 24 дня. Пока никакого лечения. ЧТО ЭТО???
15:54:12 13-05-2026
Гость (15:42:57 13-05-2026) Тоже знаю человека, которому диагноз подтвердили и дали тало... ну, видимо, психолог и нужен как раз для таких безобразий...
16:33:08 13-05-2026
Гость (15:42:57 13-05-2026) Тоже знаю человека, которому диагноз подтвердили и дали тало... а что важнее жизнь или талончик?! идите на платной основе то!!! 2000 р нету на ТАКОГО врача?!
16:46:56 13-05-2026
Гость (16:33:08 13-05-2026) а что важнее жизнь или талончик?! идите на платной основе ... Почитайте первый коммент, там про платную основу и прием через 3 недели. То есть примерно такое же время, как в истории, о которой я рассказываю. Может, мой знакомый как раз идет к платному, точно не знаю.
08:00:19 14-05-2026
Гость (16:33:08 13-05-2026) а что важнее жизнь или талончик?! идите на платной основе .. 2000 р нету на ТАКОГО врача?!. То есть вас не смущает, что государство не обеспечивает онкологических больных бесплатной медицинской помощью? Больные сами виноваты, жадятся платить онкологам?
16:32:05 13-05-2026
типа "умирать не страшно", да
16:52:13 13-05-2026
Гость (16:32:05 13-05-2026) типа "умирать не страшно", да... Ну да, пациенты при направлении к психологу сразу начнут думать, что их дело труба, остается уповать только на доброе слово...
17:00:45 13-05-2026
3 года назад в Надежду попал с подозрением на онкологию. После осмотра и направления на обследования, врач не дожидаясь результатов обследований, выписала тысяч на 5 всяких БАДов... Говорит: "можно у нас на первом этаже купить возле гардероба или на советской, но там дороже". О чем это говорит? Она имеет % от продаж этого псевдолекарства... И им пофиг есть ли у вас рак или нет. Они свое несколько раз возьмут.