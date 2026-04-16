Психолог о том, как отличить "плохой" стресс от "хорошего" и чем опасно жить в этом состоянии постоянно

16 апреля 2026, 06:15, ИА Амител

О том, что с каждым годом уровень стресса в обществе лишь растет, во всем мире говорят постоянно. Сделать такой вывод однозначно нельзя: раньше это лабораторно не измеряли. Но, скорее всего, так и есть, говорит практикующий психолог и старший преподаватель кафедры клинической и консультативной психологии АлтГУ Мария Заречнева. Еще хуже, что стресс все чаще становится хроническим, и люди живут в этом состоянии годами. А ведь природой этот механизм задумывался как полезный и даже необходимый.

16 апреля, в День осведомленности о стрессе, мы узнали у психолога, как "хороший" стресс превращается в "плохой" и почему самое страшное — это свыкнуться с его постоянным присутствием.

Стресс "хороший" и стресс "плохой"

Механизм стресса "зашит" в наш организм природой, говорит психолог. Он необходим, чтобы человек смог справляться с любыми постоянно возникающими трудностями.

«Причем неважно, что случилось: боль, опасность, голод, дедлайн, развод. Тело всегда отвечает однотипно — активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Миндалевидное тело в мозге оценивает угрозу, гипоталамус посылает сигнал гипофизу, и тот вырабатывает определенные гормоны, которые стимулируют кору надпочечников. А те выбрасывают адреналин и кортизол — гормон стресса», — объясняет механику Заречнева.Под влиянием гормонов у человека учащаются сердцебиение и дыхание, кровь приливает к мышцам (от этого становятся холодными ладони и стопы), расширяются зрачки. Такая реакция должна помочь мобилизовать силы и справиться с ситуацией.

«По природной задумке, это короткое явление: есть угроза, есть реакция, есть действие и есть разрядка. Увидели тигра — организм среагировал, убежали от него, спаслись, а затем расслабились. Или напали, одержали победу и энергия пошла обратно на спад», — говорит специалист.Сегодня такой идеальный сценарий стресса психологи называют эустрессом — он короткий, мобилизует нас, приносит удовлетворение и заканчивается разрядкой. После этого можно даже почувствовать бодрость и эйфорию.

Но нередко встречается и "плохой" тип стресса — дистресс: механизм срабатывает точно так же, но разобраться с возникшей ситуацией это не помогает. Вместо разрядки и удовлетворения человек получает лишь истощение.

«Дистресс более длинный по продолжительности, из-за чего организм переходит к истощению сил, а ресурсы восстанавливаются недостаточно. Чаще этот стресс возникает, когда справиться с причиной быстро невозможно. К примеру, человек длительное время ухаживает за тяжело больным родственником, сам страдает от хронических болей или длительное время переживает из-за долгов. Итог — снижение работоспособности, эмоциональные срывы и проблемы со здоровьем», — рассказывает Мария.Тем не менее главное различие "плохого" стресса от "хорошего" — не в длительности, а в том, удается ли человеку после него восстановиться. Это может быть не долгая, а чрезмерная нагрузка. Плюс, на одну и ту же ситуацию разные люди могут отреагировать совершенно по-разному.

«Для одного публичное выступление будет эустрессом, после которого он будет испытывать прилив положительных эмоций. А для социофоба это может стать тяжелым дистрессом», — подчеркивает психолог.

Из-за чего мы стрессуем?

Люди, которые обращаются за помощью к психологам с проблемой стресса, чаще всего называют похожие причины.

«Очень много людей, которые говорят о проблемах с финансами, работой, долгами, карьерным ростом. Также часто к стрессу приводят межличностные конфликты, проблемы в отношениях. Но есть и те, кого тревожат новости о мировых событиях и нестабильность вокруг», — говорит Заречнева.Некоторые склонны к стрессам больше других. Факторов множество: и генетическая предрасположенность, и детские психотравмы, и особенности мышления, и социальное положение. Плюс, женщины сталкиваются со стрессом заметно чаще мужчин.

Роль новостей о событиях в мире нельзя недооценивать, подчеркивает психолог: чаще всего они крайне негативные, так что способны довести до стресса даже самых стойких.

«Если человек уязвим к таким новостям, на него они очень сильно влияют. Согласитесь, в инфополе у нас сегодня очень мало позитивного происходит. Но и если высокий порог стресса, новости тоже влияют, пусть и в меньшей степени. Заставьте здорового человека постоянно читать негативные новости, и он рано или поздно найдет, из-за чего начать переживать. Мы ведь больше всего боимся неопределенности, когда не понимаешь, что будет завтра. Новости на этот вопрос ответа не дают», — считает специалист.Скорость распространения информации с каждым годом только растет: это вносит еще более ощутимый вклад в то, что у многих стресс переходит уже в хроническую стадию.

"От тигра можно убежать, а вот от начальника — не всегда"

Хронический стресс возникает, когда избавиться от причины нервного напряжения не получается на протяжении очень долгого времени. Организм постоянно реагирует и вырабатывает кортизол, но долгожданная разрядка никак не наступает.

«Можно убежать от тигра, но не от начальника или коллектива, с которым у вас по какой-то причине напряженные отношения. Нестабильная ситуация вокруг, постоянное ожидание угрозы, бесконечное прокручивание тревожных мыслей в голове. От всего этого вырабатываются кортизол и адреналин, но мышечного выброса не происходит. Эти гормоны продолжают циркулировать в крови», — поясняет психолог.Психологи считают хроническим стресс, причины которого длятся более трех месяцев. К симптомам относят бессонницу, раздражительность, постоянную усталость, нарушение концентрации, непроходящее чувство тревоги, головные боли (словно стягивающие обручем). Причем проблемы со сном только усугубляют ситуацию: бессонница и стресс усиливают друг друга, образуя замкнутый круг.

Длиться состояние хронического стресса может годами. Самое страшное, что в какой-то момент человек к этому привыкает.

«Если на остром стрессе мы переживаем всплеск кортизола, то на хроническом это постоянно повышенный уровень. Мозг к этому адаптируется, рецепторы становятся менее чувствительными, а человек начинает ощущать происходящее как норму», — говорит специалист.



"Стресс — это не норма"

Но ничего нормального в постоянном стрессе нет, настаивает Мария. По ее словам, как бы организм ни адаптировался, губительное воздействие повышенного уровня кортизола продолжается.

«Врачи самых разных специальностей не просто так первым делом спрашивают пациентов про стресс. Это мощнейший фактор, который сказывается на всем: сердце, иммунитет, пищеварительный тракт. Даже если человек себя убедил, что со стрессом ему нормально, его тело продолжает страдать. Повышается давление, начинается ожирение, мы чаще болеем, появляются хронические воспаления», — предупреждает психолог.В Сети постоянные стрессы уже давно стали поводом для шуток и мемов. Многие относятся с юмором к тому, что в три часа ночи прокручивают в голове тревожные мысли вместо здорового сна. Это лишь защитная реакция, убеждена специалист.

«У нас в целом есть тренд на нормализацию патологий. Но чаще, когда человек над этим смеется, это защитный механизм. Плюс, многие просто не осознают то, что с ними происходит. А мемы им понятны, увидели картинку в интернете: "О, это про меня". Встречается и выученная беспомощность: человек понимает, что с ним не все в порядке, но намеренно продолжает жить в таком состоянии», — говорит Заречнева.Но каким бы смешным ни было очередное видео о стрессах и его симптомах, психолог настаивает: это не норма, а проблема.

Как бороться и победить?

Понять, что вам пора заняться проблемой хронического стресса, можно по следующим признакам:

ни два дня выходных, ни даже недельный отпуск не восстанавливают ваши силы — к работе вы возвращаетесь по-прежнему уставшими.

нарушения сна — если вы засыпаете дольше получаса или просыпаетесь еще затемно и не можете снова заснуть, это показатель высокого уровня кортизола. Также вы можете очень долго спать, но все равно просыпаетесь в разбитом состоянии;

эмоциональная нестабильность — вы стали раздражительны, срываетесь на окружающих, стали плаксивы или, наоборот, эмоционально "пусты". Любимые хобби перестают приносить удовольствие;

вы не помните, когда в последний раз чувствовали себя полностью расслабленным в мыслях и в теле;

из-за головной боли вы пьете таблетки несколько раз в неделю;

вы стали чаще предаваться вредным привычкам.

Самый эффективный способ борьбы со стрессом — работа с психологом. Заречнева подчеркивает: на первом месте — немедикаментозные способы.

«Очень хорошо работает когнитивно-поведенческая терапия. Мы стараемся научить человека реагировать на раздражители более здоровым образом, оспаривать собственные мысли и заменять их на более реалистичные. Чтобы он старался разобраться, почему так реагирует и действительно ли ему есть чего бояться. Также хорошо работает методика "Майндфулнес" (осознанность) — это медитации, дыхательные практики, физическая активность, гигиена сна», — говорит эксперт.Медикаменты, как правило, назначают лишь тем, у кого на фоне стресса успели развиться дополнительные психологические расстройства.

Мария Заречнева советует всем, кто страдает от хронического стресса, не затягивать с его лечением. А для начала предлагает каждому задуматься: можете ли вы каким-то образом повлиять на то, из-за чего стрессуете? Если нет, то стоит подумать о другом: вашими нервами и утраченным здоровьем делу точно не поможешь.