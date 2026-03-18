В России женщин, не желающих рожать, будут направлять на консультацию к психологу

18 марта 2026, 19:07, ИА Амител

В России женщин, которые в ходе репродуктивной диспансеризации заявляют о нежелании иметь детей, могут направлять на консультацию к медицинскому психологу. Такая рекомендация содержится в документе, утвержденном Министерством здравоохранения РФ, пишет ТАСС.

Согласно разъяснениям, если пациентка указывает "0" в ответе на вопрос анкеты о желаемом количестве детей, ей рекомендуется консультация специалиста. Цель — формирование положительных установок в отношении рождения детей.

При этом в документе подчеркивается, что подобный подход применяется и в других случаях выявления факторов риска или проблем со здоровьем. Так, при наличии акне или алопеции пациенток направляют к дерматовенерологу, при признаках ожирения или эндокринных нарушений — к эндокринологу, а при отклонениях массы тела, вредных привычках или хронических заболеваниях — к терапевту.

Консультация психолога рассматривается как часть комплексного медицинского подхода в рамках диспансеризации.

Ранее в России предложили создать именные сберегательные счета для новорожденных, на которые будет зачисляться 100 тысяч рублей из федерального бюджета.