В России женщин, не желающих рожать, будут направлять на консультацию к психологу
Цель — формирование положительных установок в отношении рождения детей
18 марта 2026, 19:07, ИА Амител
В России женщин, которые в ходе репродуктивной диспансеризации заявляют о нежелании иметь детей, могут направлять на консультацию к медицинскому психологу. Такая рекомендация содержится в документе, утвержденном Министерством здравоохранения РФ, пишет ТАСС.
Согласно разъяснениям, если пациентка указывает "0" в ответе на вопрос анкеты о желаемом количестве детей, ей рекомендуется консультация специалиста. Цель — формирование положительных установок в отношении рождения детей.
При этом в документе подчеркивается, что подобный подход применяется и в других случаях выявления факторов риска или проблем со здоровьем. Так, при наличии акне или алопеции пациенток направляют к дерматовенерологу, при признаках ожирения или эндокринных нарушений — к эндокринологу, а при отклонениях массы тела, вредных привычках или хронических заболеваниях — к терапевту.
Консультация психолога рассматривается как часть комплексного медицинского подхода в рамках диспансеризации.
Ранее в России предложили создать именные сберегательные счета для новорожденных, на которые будет зачисляться 100 тысяч рублей из федерального бюджета.
19:13:39 18-03-2026
О, да, после того, как бабу прогонят через туеву хучу "специалистов", которые будут её вынуждать родить, она родит как миленькая! В год два раза тройней телиться начнёт!
🤣
Какие сказочные идиоты...🤦
19:25:42 18-03-2026
Родить - не проблема. Проблема воспитать
23:57:44 18-03-2026
Шинник (19:25:42 18-03-2026) Родить - не проблема. Проблема воспитать... серьезно? вы лично сами пробовали рожать и знаете о последствиях для здоровья после родов?
09:01:50 19-03-2026
Гость (23:57:44 18-03-2026) серьезно? вы лично сами пробовали рожать и знаете о последст... Организм женщины как бы создан для рождения детей, чего бы там вы себе не придумали. А то, что в муках рожают - надо сказать спасибо эволюции, у человека башка большая, чтоб развитый мозг вместить.
09:13:35 19-03-2026
ыть (09:01:50 19-03-2026) Организм женщины как бы создан для рождения детей, чего бы т... Ну как бы и при этом процесс все равно непрост и до сих пор довольно опасен. Плюс беременность отнимает кучу ресурсов организма.
09:24:05 19-03-2026
Гость (23:57:44 18-03-2026) серьезно? вы лично сами пробовали рожать и знаете о последст... А что минусим то? Неприятно стало, да? Понимаю. Так ведь всегда легко рассуждать, когда тебя самого не касается, правда? Ртом лежа с дивана все легко и воевать и рожать и экспертом в спорте и политике быть. Вы как думаете, беременность это прям собачий кайф? Ну мужики, смотрите: первые 2-3 месяца у тебя похмелье, которое не прекращается ни на минуту и такое сильное, что ты постоянно блю*шь, есть не можешь - представили себя с похмельем длиною в 3 месяца? ну как жить после этого хочется? еще хочется? ну ок, двигаем дальше: похмелье прошло, но начал расти живот, а с ним естественно стремительно вес всего тела, нагрузка на ваши вены, суставы и внутренние органы начинают сдавливаться - тяжело дышать, почки и мочевой нормально не функционируют, постоянно ссытесь и отекаете так, что вам запрещают пить воду, а пить хочется, ну ляпота правда, по-моему где такие пытки есть над пленными. Дальше от тяжести живота смещаются позвоночные диски и появляются грыжи и протрузии, могут отняться ноги и пожизненные боли в спине обеспечены, великолепно, то что надо. И так мы на финишной прямой, пройдя круги ада бесконечных процедур, капельниц, анализов, осмотров начинается самое интересное и приятное - ваши кости начинают готовиться к родам и начинают РАЗДВИГАТЬСЯ как в фильме ужасов - о эта непередаваемое наслаждение, как от открытого перелома и когда при ходьбе у тебя вылетают тазобедренные суставы - ну кайф же правда? Мужики кайф же? А потом начинаются схватки, по силе боли это примерно как если к яйцам привязать 3 кг гирю и регулярно вставать на несколько минут в течении примерно суток, все время сокращая интервалы и увеличивая время стояния, ну и когда ваш таз разворотит как воронку от снаряда, а через ваш анубис начнут просовывать ананас и если он не будет пролазить вас расстригут ножницами, что бы он таки пролез (потом зашьют иголкой наживую - не переживайте). Продолжать дальше? я могу) Ну как, легко родить?
10:51:23 19-03-2026
Гость (09:24:05 19-03-2026) А что минусим то? Неприятно стало, да? Понимаю. Так ведь все... Шикарнейше описано! Аж больновато стало!
11:25:40 19-03-2026
Бартоломео (10:51:23 19-03-2026) Шикарнейше описано! Аж больновато стало! ... Есть видео, где на выставке кто-то сделал пояс имитирующий боль от схваток и его надевали мужчинам-добровольцам, забавное видео, посмотрите сколько они смогли продержаться, очень показательная демонстрация. Что бы понять многие вещи, есть только один путь - испытать на себе лично. Да, женщине вроде как природой предназначено рожать и выдержать все это, но это не значит, что "родить - это не проблема", еще какая проблема для человеческого вида, мы не кошки или кенгуру, которая рожает плод размером с грецкий орех и даже не замечает этого, пока он там в сумке не вырастет. Мы ох, как не совершенно сконструированы и без вмешательства современной медицины, не расплодились бы в таком количестве на земле. Стандартная обычная ситуация - еще не так давно, лет 150 назад, сдохнуть в муках при родах, как то так...
11:03:57 19-03-2026
Гость (09:24:05 19-03-2026) А что минусим то? Неприятно стало, да? Понимаю. Так ведь все...
Допустим это так. Но тогда получается что женщина испытав такие муки один раз больше никогда не согласится на это. Но рожают и второго и третьего. Бабушка у меня 14 -ая была . 14 беременностей и никто не ныл что таз разворотило.
11:37:28 19-03-2026
Гость (11:03:57 19-03-2026) Допустим это так. Но тогда получается что женщина испыта... Есть женщины такого телосложения, которым роды даются легче, но это очень редко встречается, иначе. как вы выразились, все бы рожали по 10 и больше. Моя бабушка предпочла сделать около 20 а*ортов, чем рожать. Да и не рожать в том обществе, где тебе с детства вдалбливают, как скоту, что роды это все на что ты годишься, невозможно, потому что альтернативы нет, контрацепции нет и доступа к информации тоже.
12:32:47 19-03-2026
Гость (11:37:28 19-03-2026) Есть женщины такого телосложения, которым роды даются легче,... У моей жены был настолько сильный токсикоз, что похудела на 10 кг. Не знал, чем кормить, всё выходило назад, ребенок родился всего 2,5 кг при росте 58 см.Родственников не было , никто не мог помочь.Не знал, к кому обратиться.Жену положили в клинику Института младенчества и материнства, так главврач мне сказала купить коньяку и принести в клинику, чтоб жена пила перед едой по ложке этого 40-градусного напитка.Не помогало. Не только жена, но с я зарекся рожать второго ребёнка.Не хотел, чтоб жена ещё раз так мучилась с беременностью.
16:42:08 19-03-2026
Горожанин. (12:32:47 19-03-2026) У моей жены был настолько сильный токсикоз, что похудела на ... мне очень жаль, что вам обоим пришлось через такое пройти( надеюсь сейчас у вас все хорошо? И спасибо вам огромное от лица всех женщин, что были опорой жене в этот трудный период, вы настоящий мужчина, муж и отец!!!
19:27:23 18-03-2026
встретятся психолог и пациент, покрутят пальцами у висков, обсуждая инициатора, и разойдутся каждый по своим делам.
19:30:53 18-03-2026
Эх, вы! Сначала профком, затем партком, дальше психолог не понадобится!
19:52:33 18-03-2026
к психологу-это первый шаг.
второй шаг-на ЭКО.
19:57:56 18-03-2026
Не туда копают... В 90е тоже не хотели рожать, смутные, бандитские времена были. Нужно делать государство для людей а не людей для государства.
20:04:40 18-03-2026
Начните с Голиковой, Бутиной Терешковой ...
01:17:03 19-03-2026
Гость (20:04:40 18-03-2026) Начните с Голиковой, Бутиной Терешковой ...... Терешковой родить предлагаете)))
13:40:24 19-03-2026
Гость (01:17:03 19-03-2026) Терешковой родить предлагаете)))... Ну ведь это "не проблема"
20:47:26 18-03-2026
Вот вам и свобода слова, взглядов и тд и тп. Или в конституции этого уже нет после последней редакции общенародно одобренной
21:43:00 18-03-2026
Обзавестись потомством - не проблема,
Да есть нюанс - буржуйская система,
Которая советской не чета:
"Психических" пугает нищета!
08:04:44 19-03-2026
А что сразу не в тюрьму?
09:51:28 19-03-2026
Гость (08:04:44 19-03-2026) А что сразу не в тюрьму?...
На плантации принудительного размножения. Воплотим в жизнь "Рассказ служанки"
08:32:50 19-03-2026
Ну не говори кому поподя, что не хочешь детей. Делов то. "Кто на Плюке правду думает"
09:57:39 19-03-2026
Чтож не сразу на учёт к психиатору?
10:36:16 19-03-2026
Просто будут говорит, что хотим и число, делов то.
Это ж как с опросами в школе, например, пишешь то, что от тебя ждут, всегда так было.
10:45:21 19-03-2026
Гость (10:36:16 19-03-2026) Просто будут говорит, что хотим и число, делов то. Это ...
А потом тебе каждый год звонят из женской консультации и спрашивают, почему вы еще не родили, часики-то тикают
15:40:45 19-03-2026
Гость (10:45:21 19-03-2026) А потом тебе каждый год звонят из женской консультации и... это из службы безопасности банка могут позвонить и дозвониться. остальные через госуслуги напишут, в рассылке, это максимум
10:37:41 19-03-2026
В шахту, или путецем на жд.
11:40:51 19-03-2026
Че они там курят?..
11:52:21 19-03-2026
Появится поколение детей, зачатое психологами. Поколение ПСИ.
12:04:28 19-03-2026
Вот это бредятинаааа....
То есть, они подозреваются в том, что не хотеть детей это болезнь? Поэтому приравнено к акне, вредным привычкам, хроническим заболеваниям и есть риск для здоровья.
А Министерство здравоохранения РФ не должно обследоваться у психиатров полным составом ? Всё же в их руках здоровье целой страны. И это серьёзнее, чем несколько десятков тысяч не желающих иметь детей женщин.
12:56:57 19-03-2026
Гость (08:32:50 19-03-2026) Ну не говори кому поподя, что не хочешь детей. Делов то. "Кт... Гениально!!! Хе-хе
13:46:37 19-03-2026
Бартоломео (12:56:57 19-03-2026) Гениально!!! Хе-хе... Возможно, только почему нужно искать отмазки, если просто я не хочу этого ни морально, ни физически