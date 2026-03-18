В России женщин, не желающих рожать, будут направлять на консультацию к психологу

Цель — формирование положительных установок в отношении рождения детей

18 марта 2026, 19:07, ИА Амител

Мама с ребенком на приеме у врача / Дети / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России женщин, которые в ходе репродуктивной диспансеризации заявляют о нежелании иметь детей, могут направлять на консультацию к медицинскому психологу. Такая рекомендация содержится в документе, утвержденном Министерством здравоохранения РФ, пишет ТАСС.

Согласно разъяснениям, если пациентка указывает "0" в ответе на вопрос анкеты о желаемом количестве детей, ей рекомендуется консультация специалиста. Цель — формирование положительных установок в отношении рождения детей.

При этом в документе подчеркивается, что подобный подход применяется и в других случаях выявления факторов риска или проблем со здоровьем. Так, при наличии акне или алопеции пациенток направляют к дерматовенерологу, при признаках ожирения или эндокринных нарушений — к эндокринологу, а при отклонениях массы тела, вредных привычках или хронических заболеваниях — к терапевту.

Консультация психолога рассматривается как часть комплексного медицинского подхода в рамках диспансеризации.

Ранее в России предложили создать именные сберегательные счета для новорожденных, на которые будет зачисляться 100 тысяч рублей из федерального бюджета.

Комментарии 34

Кхм...

19:13:39 18-03-2026

О, да, после того, как бабу прогонят через туеву хучу "специалистов", которые будут её вынуждать родить, она родит как миленькая! В год два раза тройней телиться начнёт!
Какие сказочные идиоты...🤦

Шинник

19:25:42 18-03-2026

Родить - не проблема. Проблема воспитать

Гость

23:57:44 18-03-2026

Шинник (19:25:42 18-03-2026) Родить - не проблема. Проблема воспитать... серьезно? вы лично сами пробовали рожать и знаете о последствиях для здоровья после родов?

ыть

09:01:50 19-03-2026

Гость (23:57:44 18-03-2026) серьезно? вы лично сами пробовали рожать и знаете о последст... Организм женщины как бы создан для рождения детей, чего бы там вы себе не придумали. А то, что в муках рожают - надо сказать спасибо эволюции, у человека башка большая, чтоб развитый мозг вместить.

Гость

09:13:35 19-03-2026

ыть (09:01:50 19-03-2026) Организм женщины как бы создан для рождения детей, чего бы т... Ну как бы и при этом процесс все равно непрост и до сих пор довольно опасен. Плюс беременность отнимает кучу ресурсов организма.

Гость

09:24:05 19-03-2026

Гость (23:57:44 18-03-2026) серьезно? вы лично сами пробовали рожать и знаете о последст... А что минусим то? Неприятно стало, да? Понимаю. Так ведь всегда легко рассуждать, когда тебя самого не касается, правда? Ртом лежа с дивана все легко и воевать и рожать и экспертом в спорте и политике быть. Вы как думаете, беременность это прям собачий кайф? Ну мужики, смотрите: первые 2-3 месяца у тебя похмелье, которое не прекращается ни на минуту и такое сильное, что ты постоянно блю*шь, есть не можешь - представили себя с похмельем длиною в 3 месяца? ну как жить после этого хочется? еще хочется? ну ок, двигаем дальше: похмелье прошло, но начал расти живот, а с ним естественно стремительно вес всего тела, нагрузка на ваши вены, суставы и внутренние органы начинают сдавливаться - тяжело дышать, почки и мочевой нормально не функционируют, постоянно ссытесь и отекаете так, что вам запрещают пить воду, а пить хочется, ну ляпота правда, по-моему где такие пытки есть над пленными. Дальше от тяжести живота смещаются позвоночные диски и появляются грыжи и протрузии, могут отняться ноги и пожизненные боли в спине обеспечены, великолепно, то что надо. И так мы на финишной прямой, пройдя круги ада бесконечных процедур, капельниц, анализов, осмотров начинается самое интересное и приятное - ваши кости начинают готовиться к родам и начинают РАЗДВИГАТЬСЯ как в фильме ужасов - о эта непередаваемое наслаждение, как от открытого перелома и когда при ходьбе у тебя вылетают тазобедренные суставы - ну кайф же правда? Мужики кайф же? А потом начинаются схватки, по силе боли это примерно как если к яйцам привязать 3 кг гирю и регулярно вставать на несколько минут в течении примерно суток, все время сокращая интервалы и увеличивая время стояния, ну и когда ваш таз разворотит как воронку от снаряда, а через ваш анубис начнут просовывать ананас и если он не будет пролазить вас расстригут ножницами, что бы он таки пролез (потом зашьют иголкой наживую - не переживайте). Продолжать дальше? я могу) Ну как, легко родить?

Бартоломео

10:51:23 19-03-2026

Гость (09:24:05 19-03-2026) А что минусим то? Неприятно стало, да? Понимаю. Так ведь все... Шикарнейше описано! Аж больновато стало!

Гость

11:25:40 19-03-2026

Бартоломео (10:51:23 19-03-2026) Шикарнейше описано! Аж больновато стало! ... Есть видео, где на выставке кто-то сделал пояс имитирующий боль от схваток и его надевали мужчинам-добровольцам, забавное видео, посмотрите сколько они смогли продержаться, очень показательная демонстрация. Что бы понять многие вещи, есть только один путь - испытать на себе лично. Да, женщине вроде как природой предназначено рожать и выдержать все это, но это не значит, что "родить - это не проблема", еще какая проблема для человеческого вида, мы не кошки или кенгуру, которая рожает плод размером с грецкий орех и даже не замечает этого, пока он там в сумке не вырастет. Мы ох, как не совершенно сконструированы и без вмешательства современной медицины, не расплодились бы в таком количестве на земле. Стандартная обычная ситуация - еще не так давно, лет 150 назад, сдохнуть в муках при родах, как то так...

Гость

11:03:57 19-03-2026

Гость (09:24:05 19-03-2026) А что минусим то? Неприятно стало, да? Понимаю. Так ведь все...
Допустим это так. Но тогда получается что женщина испытав такие муки один раз больше никогда не согласится на это. Но рожают и второго и третьего. Бабушка у меня 14 -ая была . 14 беременностей и никто не ныл что таз разворотило.

Гость

11:37:28 19-03-2026

Гость (11:03:57 19-03-2026) Допустим это так. Но тогда получается что женщина испыта... Есть женщины такого телосложения, которым роды даются легче, но это очень редко встречается, иначе. как вы выразились, все бы рожали по 10 и больше. Моя бабушка предпочла сделать около 20 а*ортов, чем рожать. Да и не рожать в том обществе, где тебе с детства вдалбливают, как скоту, что роды это все на что ты годишься, невозможно, потому что альтернативы нет, контрацепции нет и доступа к информации тоже.

Горожанин.

12:32:47 19-03-2026

Гость (11:37:28 19-03-2026) Есть женщины такого телосложения, которым роды даются легче,... У моей жены был настолько сильный токсикоз, что похудела на 10 кг. Не знал, чем кормить, всё выходило назад, ребенок родился всего 2,5 кг при росте 58 см.Родственников не было , никто не мог помочь.Не знал, к кому обратиться.Жену положили в клинику Института младенчества и материнства, так главврач мне сказала купить коньяку и принести в клинику, чтоб жена пила перед едой по ложке этого 40-градусного напитка.Не помогало. Не только жена, но с я зарекся рожать второго ребёнка.Не хотел, чтоб жена ещё раз так мучилась с беременностью.

Гость

16:42:08 19-03-2026

Горожанин. (12:32:47 19-03-2026) У моей жены был настолько сильный токсикоз, что похудела на ... мне очень жаль, что вам обоим пришлось через такое пройти( надеюсь сейчас у вас все хорошо? И спасибо вам огромное от лица всех женщин, что были опорой жене в этот трудный период, вы настоящий мужчина, муж и отец!!!

Гость

19:27:23 18-03-2026

встретятся психолог и пациент, покрутят пальцами у висков, обсуждая инициатора, и разойдутся каждый по своим делам.

Гость

19:30:53 18-03-2026

Эх, вы! Сначала профком, затем партком, дальше психолог не понадобится!

мудро.согласно указу.

19:52:33 18-03-2026

к психологу-это первый шаг.
второй шаг-на ЭКО.

Гость

19:57:56 18-03-2026


Не туда копают... В 90е тоже не хотели рожать, смутные, бандитские времена были. Нужно делать государство для людей а не людей для государства.

Гость

20:04:40 18-03-2026

Начните с Голиковой, Бутиной Терешковой ...

Гость

01:17:03 19-03-2026

Гость (20:04:40 18-03-2026) Начните с Голиковой, Бутиной Терешковой ...... Терешковой родить предлагаете)))

Гость

13:40:24 19-03-2026

Гость (01:17:03 19-03-2026) Терешковой родить предлагаете)))... Ну ведь это "не проблема"

Гость

20:47:26 18-03-2026

Вот вам и свобода слова, взглядов и тд и тп. Или в конституции этого уже нет после последней редакции общенародно одобренной

Гость

21:43:00 18-03-2026

Обзавестись потомством - не проблема,
Да есть нюанс - буржуйская система,
Которая советской не чета:
"Психических" пугает нищета!

Гость

08:04:44 19-03-2026

А что сразу не в тюрьму?

Гость

09:51:28 19-03-2026

Гость (08:04:44 19-03-2026) А что сразу не в тюрьму?...
На плантации принудительного размножения. Воплотим в жизнь "Рассказ служанки"

Гость

08:32:50 19-03-2026

Ну не говори кому поподя, что не хочешь детей. Делов то. "Кто на Плюке правду думает"

Гость

09:57:39 19-03-2026

Чтож не сразу на учёт к психиатору?

Гость

10:36:16 19-03-2026

Просто будут говорит, что хотим и число, делов то.
Это ж как с опросами в школе, например, пишешь то, что от тебя ждут, всегда так было.

Гость

10:45:21 19-03-2026

Гость (10:36:16 19-03-2026) Просто будут говорит, что хотим и число, делов то. Это ...
А потом тебе каждый год звонят из женской консультации и спрашивают, почему вы еще не родили, часики-то тикают

Гость

15:40:45 19-03-2026

Гость (10:45:21 19-03-2026) А потом тебе каждый год звонят из женской консультации и... это из службы безопасности банка могут позвонить и дозвониться. остальные через госуслуги напишут, в рассылке, это максимум

Гость

10:37:41 19-03-2026

В шахту, или путецем на жд.

Гость

11:40:51 19-03-2026

Че они там курят?..

Гость

11:52:21 19-03-2026

Появится поколение детей, зачатое психологами. Поколение ПСИ.

гость

12:04:28 19-03-2026

Вот это бредятинаааа....
То есть, они подозреваются в том, что не хотеть детей это болезнь? Поэтому приравнено к акне, вредным привычкам, хроническим заболеваниям и есть риск для здоровья.
А Министерство здравоохранения РФ не должно обследоваться у психиатров полным составом ? Всё же в их руках здоровье целой страны. И это серьёзнее, чем несколько десятков тысяч не желающих иметь детей женщин.

Бартоломео

12:56:57 19-03-2026

Гость (08:32:50 19-03-2026) Ну не говори кому поподя, что не хочешь детей. Делов то. "Кт... Гениально!!! Хе-хе

Гость

13:46:37 19-03-2026

Бартоломео (12:56:57 19-03-2026) Гениально!!! Хе-хе... Возможно, только почему нужно искать отмазки, если просто я не хочу этого ни морально, ни физически

