В России предложили маркировать продукты с пальмовым маслом
Пальмовое масло встречается в десятках привычных товаров — от печенья и вафель до йогуртов и творожных десертов, но заметить его в списке ингредиентов не всегда просто
22 июля 2026, 12:50, ИА Амител
Лидер общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила разработать систему предупредительной маркировки для продуктов, содержащих пальмовое масло. Согласно этой системе, на упаковках будет указываться информация о содержании сахара, соли, жиров и калорий, что позволит потребителям сравнивать их с рекомендованными нормами, пишет РИА Новости.
Лещинская обратилась с этой инициативой к председателю Госдумы Вячеславу Володину.
«Просим рассмотреть возможность использования предупредительной маркировки пищевой продукции в качестве дополнительного механизма информирования потребителей о содержании значимых нутриентов, в том числе применительно к продукции, содержащей пальмовое масло», — сказано в письме.
Она отметила, что новая маркировка не будет делить продукты на "полезные" и "вредные". Ее цель — предоставить потребителям точные данные о составе продуктов, что поможет им принимать обоснованные решения при покупке. Этот подход соответствует позиции Минздрава, который официально не признает категорию "вредное питание" в законодательстве.
Активисты также предложили пересмотреть допустимые уровни глицидиловых эфиров и 3-MCPD в продуктах питания, особенно в детских смесях, поскольку эти вещества могут образовываться при высокотемпературной обработке масел и обладать канцерогенными свойствами.
Организация "Здоровое Отечество" выразила готовность участвовать в рабочих группах и консультативных советах, которые занимаются вопросами качества и безопасности продуктов питания.
13:27:24 22-07-2026
Наверное в нынешних реалиях проще маркировать продукты БЕЗ него...
13:27:27 22-07-2026
Надо писать: пальмовое масло столько-то процентов, соя - столько-то процентов, и т.д.
13:49:09 22-07-2026
Гость (13:27:27 22-07-2026) Надо писать: пальмовое масло столько-то процентов, соя - сто... мелким шрифтом на оборотной стороне упаковки невидимыми красками.
ну, чтоб народ не огорчался и ел экологически чистое.
13:43:24 22-07-2026
производитель обязан указывать весь состав продукта. Но часто в составе он прячет название "пальмовое масло", называя его нейтрально - "растительным маслом", "кокосовым маслом"
13:54:52 22-07-2026
а может надо свои импортозамещенные пальмы выращивать?
14:04:50 22-07-2026
Сколько можно мусолить этот вопрос с пальмовым маслом?А почему до сих пор нет упреждающей маркировки в продукте ,содержащем пальмовое масло?Как известно ,у нас оно не природное,полученное прямым отжимом ,а синтетическое ,полученное химическими технологиями.И хотелось бы быть предупреждённым ,чтобы не брать эту канцерогенную гадость.А потом удивляемся-да откуда же у молодёжи старческие и прочие болезни?А вот отсюда.Где все эти роспотреб,роском надзоры,которые должны стоять на страже нашего здоровья?
14:09:35 22-07-2026
...Надо писать: пальмовое масло столько-то процентов...
А для каких целей это нужно?🤔 Если для рекламы качества изделия, то это нецелесообразно из-за публичного остракизма "финикового масла" производителями других видов растительных масел. Например в Греции, где превалирует потребление оливкового масла, подсолнечное масло по уровню потребления сравнимо с тем же пальмовым у нас. Просто всё зависит от качества закупленного в Индонезии пальмового масла и России подсолнечного тех сортов по дешёвке, которые годны лишь для производства строительной олифы, а не пищевых продуктов.
14:15:02 22-07-2026
Чтобы повысить цены продуктов от этой марктровки? Да отвалите уже от вкусного и полезного масла!
14:16:53 22-07-2026
Ерунда какая-то. По сути сейчас жиры и калорийность и так указана. Сахар, ну возможно да, указаны углеводы, а кому-то нужно именно моно/ди-сахариды выделить. Остается только соль добавить. Отдельно маркировать, что в продукте пальмовое масло не очень понятно для чего.
14:33:39 22-07-2026
Любые трансжиры вредны а пальмовое масло при правильном подходе к его изготовлению, транспортировке и хранению очень даже полезно для здоровья. В 90-х гг когда оно только появилось его раскупали на нашем рынке чуть ли ни как лекарство.
15:26:00 22-07-2026
вангую что не будет никакой маркировки.
А вам товарищи садоводы я хотел задать один вопрос
У меня есть подозрения что в мае- июне наши с вами огороды опрыскали с самолета
опрыскивали химией которая дает грибок пожирающий растения и последствия было видно - сожженые листья. Напишите если вы тоже это заметили.
Если действительно прыскали то это сети - уничтожают конкурентов чтобы продавать ГМО и пальмовое масло и травить нас с вами
22:13:28 22-07-2026
Холмс (15:26:00 22-07-2026) вангую что не будет никакой маркировки. А вам товарищи с... У меня на некоторых от жары листь пожурили.
Или все-таки конспиролохический заговор?
15:43:48 22-07-2026
Просто на весь продмаг вывеску вешаете - "Пальмовые продукты"
22:37:58 22-07-2026
Возможно действительно, стали наверху замечать, нация-то потихоньку травится или у России есть друзья (кроме флота и армии)?
09:25:51 23-07-2026
dok_СФ (22:37:58 22-07-2026) Возможно действительно, стали наверху замечать, нация-то пот... А кому там нужно ,ваше здоровье?Там сверхдоходы нужны от этих всех суррогатов,а вы как то замечтались...
09:43:26 23-07-2026
dok_СФ (22:37:58 22-07-2026) Возможно действительно, стали наверху замечать, нация-то пот...
Наивный. Во-первых, это не примут в ближайшие 10 лет. Во-вторых, полезнее было бы писать предупреждения о повышенном содержании сахара и соли на продуктах