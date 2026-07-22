Пальмовое масло встречается в десятках привычных товаров — от печенья и вафель до йогуртов и творожных десертов, но заметить его в списке ингредиентов не всегда просто

22 июля 2026, 12:50, ИА Амител

Пальмовые орехи / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Лидер общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила разработать систему предупредительной маркировки для продуктов, содержащих пальмовое масло. Согласно этой системе, на упаковках будет указываться информация о содержании сахара, соли, жиров и калорий, что позволит потребителям сравнивать их с рекомендованными нормами, пишет РИА Новости.

Лещинская обратилась с этой инициативой к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Просим рассмотреть возможность использования предупредительной маркировки пищевой продукции в качестве дополнительного механизма информирования потребителей о содержании значимых нутриентов, в том числе применительно к продукции, содержащей пальмовое масло», — сказано в письме.

Она отметила, что новая маркировка не будет делить продукты на "полезные" и "вредные". Ее цель — предоставить потребителям точные данные о составе продуктов, что поможет им принимать обоснованные решения при покупке. Этот подход соответствует позиции Минздрава, который официально не признает категорию "вредное питание" в законодательстве.

Активисты также предложили пересмотреть допустимые уровни глицидиловых эфиров и 3-MCPD в продуктах питания, особенно в детских смесях, поскольку эти вещества могут образовываться при высокотемпературной обработке масел и обладать канцерогенными свойствами.

Организация "Здоровое Отечество" выразила готовность участвовать в рабочих группах и консультативных советах, которые занимаются вопросами качества и безопасности продуктов питания.