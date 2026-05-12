Такой сыр подойдет тем, кто следит за здоровьем, занимается спортом или просто хочет получать больше питательных веществ из привычных продуктов

12 мая 2026, 16:40, ИА Амител

Сыр / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Химики Уральского федерального университета создали полутвердые сыры, включая чеддер и сорта с белой плесенью, с добавлением веществ, которые помогают бороться со старением, воспалениями и снижают риск заболеваний, пишет газета "Известия".

На протяжении четырех лет ученые разрабатывали технологии для получения этих веществ в удобной и стабильной форме, а также методы их интеграции в сыр и другие продукты с доказанным антиоксидантным эффектом.

Елена Ковалева, заведующая лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ, рассказала, что в сыры введены астаксантин, ресвератрол и пуэрарин.

«Благодаря добавлению этих веществ антиоксидантные свойства сыра увеличились в три-пять раз. Также включение веществ в процессе вызревания улучшило аминокислотный состав продукта», — отметила она.

Ковалева подчеркнула, что обогащение позволило добиться баланса аминокислот: содержание одних аминокислот возросло, а других — снизилось, приближая сыр к оптимальному по питательности.

Эксперт считает, что для получения суточной нормы кальция и антиоксидантов достаточно употреблять 20–40 граммов такого сыра в день.