В России утвердили новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Практический экзамен будут назначать в течение 60 дней после теории

04 мая 2026, 10:23, ИА Амител

Госавтоинспекция собирается усложнить теоретический экзамен на получение водительских прав / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Правительство утвердило поправки к порядку проведения экзаменов на получение водительских прав. Некоторые изменения вступят в силу уже с марта следующего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Одно из ключевых новшеств касается сроков назначения практического экзамена: теперь его должны назначить не позднее чем через 60 дней после успешной сдачи теоретической части — раньше на это отводилось до полугода.

Если кандидат не уложится в шестимесячный срок для сдачи практики, ему придется повторно сдавать теорию — но не позднее чем через 30 дней после истечения этого периода. При этом у экзаменуемых сохранится возможность перенести сроки сдачи обоих экзаменов: для этого нужно подать заявление в подразделение ГАИ.

Также в правилах появились новые основания для прекращения экзамена и аннулирования его результатов. К ним относится использование любых средств связи, а также фото‑, аудио‑ и видеоаппаратуры, вычислительной техники, справочных материалов и иных устройств для хранения и передачи информации. В случае нарушения следующую попытку разрешат предпринять только через год.

Кроме того, с 1 марта 2027 года упростится процедура подачи заявления через "Госуслуги". Если медицинское заключение уже есть в Единой государственной информационной системе здравоохранения, предоставлять медсправку отдельно не потребуется. Однако если срок действия заключения истечет в период между подачей заявления и выдачей прав, это станет основанием для приостановки экзаменационного процесса.

Возобновить его можно будет без подачи новой справки — достаточно будет подтверждения наличия актуального медзаключения в едином электронном реестре.