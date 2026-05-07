Водителей в России будут лишать прав за непройденное медосвидетельствование

Правительство расширит основания для аннулирования водительских удостоверений с 2027 года

07 мая 2026, 10:03, ИА Амител

Госавтоинспекция собирается усложнить теоретический экзамен на получение водительских прав / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

С 1 марта 2027 года в России расширится перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

Теперь права могут признать недействительными, если водитель откажется пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Сейчас процедура выглядит так: во время планового медосмотра у водителя могут выявить признаки заболевания, которое мешает безопасно управлять автомобилем. В этом случае человека направляют на дополнительное обследование и лечение. Если диагноз подтверждают, водителю предписывают пройти внеочередное медосвидетельствование.

По новым правилам, которые вступят в силу в марте 2027‑го, у водителя будет три месяца на прохождение такой проверки после получения соответствующего уведомления. Если за этот срок процедура не будет пройдена, его водительское удостоверение, как российское, так и международное, признают недействительным и аннулируют.

Стоит отметить, что и сейчас наличие медицинских противопоказаний или ранее не выявленных ограничений к управлению автомобилем — достаточное основание для отзыва прав. Новые поправки лишь добавляют еще один случай, когда удостоверение могут аннулировать. Ранее сообщалось, что в России утвердили новые правила сдачи экзаменов на водительские права.