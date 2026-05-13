НОВОСТИОбщество

В России предложили ввести уголовную статью за мужеложство

Чтобы укрепить традиционные устои и сэкономить 10 млрд рублей на терапии ВИЧ‑инфекции

13 мая 2026, 15:29, ИА Амител

Зал судебного заседания / Фото: amic.ru
Зал судебного заседания / Фото: amic.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с инициативой ввести в России уголовную статью за мужеложство. Об этом стало известно изданию "Абзац".

Бородин обратился с соответствующим предложением в Госдуму. Он считает необходимым дополнить Уголовный кодекс новой статьей и установить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. По словам главы ФПБК, такая мера поможет "предотвратить разрушение традиционных устоев общества", поскольку подобные отношения, как он полагает, подрывают институт семьи и усугубляют демографический кризис.

Кроме того, Бородин заявил, что введение новой статьи способно укрепить общественное здоровье и позволит сэкономить около 10 миллиардов рублей на терапии ВИЧ‑инфекции.

В обоснование своей позиции он напомнил, что на протяжении большей части советской истории мужеложство было уголовно наказуемым деянием. Так, статья 121 УК РСФСР (и аналогичные нормы в других союзных республиках) предусматривала лишение свободы на срок до пяти лет, а при отягчающих обстоятельствах — до восьми лет. Уголовное преследование по этому основанию прекратилось лишь в 1993 году.

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

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Комментарии 22

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Гость

15:37:23 13-05-2026

Хорошо что есть депутатская неприкосновенность

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Гость

15:47:05 13-05-2026

Так-то депутат широких взглядов, женский пол не включает)))

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Гость

15:47:17 13-05-2026

Скаааазочный ... вот как раз тот самый.

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Гость

15:47:22 13-05-2026

подрывают институт семьи и усугубляют демографический кризис цены в магазинах, придуманная ипотека, по которой платят за 4 цены квартиры, и многое еще чего, что выдумывают депутаты....

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Гость

15:49:43 13-05-2026

выполняй свою прямую работу- борись с коррупцией.

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Гость

15:52:53 13-05-2026

Гость (15:49:43 13-05-2026) выполняй свою прямую работу- борись с коррупцией.... Что ему ближе с тем и борется... Видимо коррупционер какой то отверг...

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Гость

15:55:49 13-05-2026

Гость (15:49:43 13-05-2026) выполняй свою прямую работу- борись с коррупцией.... Видно, в процессе борьбы с коррупцией вышел на эту проблему

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Гость

16:09:40 13-05-2026

А где статья за женоложество? Бабы те ещё выдумщицы, их тоже надо в зиндан за такое.

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Гость

16:23:25 13-05-2026

сэкономить около 10 миллиардов рублей на терапии ВИЧ‑инфекции
__-----+++-
Экономия должна быть экономной

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Гость

16:35:18 13-05-2026

Уже очень давно основной пусть передачи ВИЧ в России это незащищенный секс между мужчиной и женщиной. Так что Бородин нагло лжет про экономию. Видимо хочет посидеть кого-то в министерстве, а обвинить в коррупции не получается

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Гость

16:36:20 13-05-2026

И как потом быть с депутатами от партии замеченных в делах подобных?

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Светлана

17:55:37 13-05-2026

А почему отменили статью-то? Кто виноват7

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Гость

18:46:14 13-05-2026

"Моральные" буржуи-паразиты
Не менее вредны, чем содомиты!

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Гость

20:29:54 13-05-2026

Гость (18:46:14 13-05-2026) "Моральные" буржуи-паразитыНе менее вредны, чем содомиты...
Вот содомиты в отличие от депутатов россиянам ничего плохого не делали

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Вася

21:09:57 13-05-2026

И что. У нас в местах не столь отдаленных целая культура мужеложества. Называется опущенные. С древних времён Союза. И что хоть одного осудили. За пропаганду например. У людей каждое второе слово на букву п.

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dok_СФ

22:20:31 13-05-2026

Похоже точно - история идёт по спирали.. может и до социализма дойдём в более высокой стадии (о! и цены остановятся).

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Гость

23:25:09 13-05-2026

Без шоу-бизнеса останемся... Вообще личное дело

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Гость

07:12:56 14-05-2026

Да ладно! Ради уничтожения этой статьи Советский Союз уничтожили! Как же их любимые либеральные ценности?

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Гость

07:38:07 14-05-2026

В СССР была такая статья. И была статья за изнасилование. В принципе это одно и тоже, ведь если насилия не было и пропаганды, что это нормально не было, то это не преступление, это моральное опущение, но не уголовное

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Гость

08:31:21 14-05-2026

Эта статья не приемлема некоторые граждане выше законов.

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Гость

11:57:42 14-05-2026

правильная мысль. давно пора.. только не понятно, что-за бунт среди комментаторов? за живое задели?

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Гость

14:55:16 14-05-2026

Гость (11:57:42 14-05-2026) правильная мысль. давно пора.. только не понятно, что-за бун... Похоже

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