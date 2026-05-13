В России предложили ввести уголовную статью за мужеложство
Чтобы укрепить традиционные устои и сэкономить 10 млрд рублей на терапии ВИЧ‑инфекции
13 мая 2026, 15:29, ИА Амител
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с инициативой ввести в России уголовную статью за мужеложство. Об этом стало известно изданию "Абзац".
Бородин обратился с соответствующим предложением в Госдуму. Он считает необходимым дополнить Уголовный кодекс новой статьей и установить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. По словам главы ФПБК, такая мера поможет "предотвратить разрушение традиционных устоев общества", поскольку подобные отношения, как он полагает, подрывают институт семьи и усугубляют демографический кризис.
Кроме того, Бородин заявил, что введение новой статьи способно укрепить общественное здоровье и позволит сэкономить около 10 миллиардов рублей на терапии ВИЧ‑инфекции.
В обоснование своей позиции он напомнил, что на протяжении большей части советской истории мужеложство было уголовно наказуемым деянием. Так, статья 121 УК РСФСР (и аналогичные нормы в других союзных республиках) предусматривала лишение свободы на срок до пяти лет, а при отягчающих обстоятельствах — до восьми лет. Уголовное преследование по этому основанию прекратилось лишь в 1993 году.
15:37:23 13-05-2026
Хорошо что есть депутатская неприкосновенность
15:47:05 13-05-2026
Так-то депутат широких взглядов, женский пол не включает)))
15:47:17 13-05-2026
Скаааазочный ... вот как раз тот самый.
15:47:22 13-05-2026
подрывают институт семьи и усугубляют демографический кризис цены в магазинах, придуманная ипотека, по которой платят за 4 цены квартиры, и многое еще чего, что выдумывают депутаты....
15:49:43 13-05-2026
выполняй свою прямую работу- борись с коррупцией.
15:52:53 13-05-2026
Гость (15:49:43 13-05-2026) выполняй свою прямую работу- борись с коррупцией.... Что ему ближе с тем и борется... Видимо коррупционер какой то отверг...
15:55:49 13-05-2026
Гость (15:49:43 13-05-2026) выполняй свою прямую работу- борись с коррупцией.... Видно, в процессе борьбы с коррупцией вышел на эту проблему
16:09:40 13-05-2026
А где статья за женоложество? Бабы те ещё выдумщицы, их тоже надо в зиндан за такое.
16:23:25 13-05-2026
сэкономить около 10 миллиардов рублей на терапии ВИЧ‑инфекции
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Экономия должна быть экономной
16:35:18 13-05-2026
Уже очень давно основной пусть передачи ВИЧ в России это незащищенный секс между мужчиной и женщиной. Так что Бородин нагло лжет про экономию. Видимо хочет посидеть кого-то в министерстве, а обвинить в коррупции не получается
16:36:20 13-05-2026
И как потом быть с депутатами от партии замеченных в делах подобных?
17:55:37 13-05-2026
А почему отменили статью-то? Кто виноват7
18:46:14 13-05-2026
"Моральные" буржуи-паразиты
Не менее вредны, чем содомиты!
20:29:54 13-05-2026
Гость (18:46:14 13-05-2026) "Моральные" буржуи-паразитыНе менее вредны, чем содомиты...
Вот содомиты в отличие от депутатов россиянам ничего плохого не делали
21:09:57 13-05-2026
И что. У нас в местах не столь отдаленных целая культура мужеложества. Называется опущенные. С древних времён Союза. И что хоть одного осудили. За пропаганду например. У людей каждое второе слово на букву п.
22:20:31 13-05-2026
Похоже точно - история идёт по спирали.. может и до социализма дойдём в более высокой стадии (о! и цены остановятся).
23:25:09 13-05-2026
Без шоу-бизнеса останемся... Вообще личное дело
07:12:56 14-05-2026
Да ладно! Ради уничтожения этой статьи Советский Союз уничтожили! Как же их любимые либеральные ценности?
07:38:07 14-05-2026
В СССР была такая статья. И была статья за изнасилование. В принципе это одно и тоже, ведь если насилия не было и пропаганды, что это нормально не было, то это не преступление, это моральное опущение, но не уголовное
08:31:21 14-05-2026
Эта статья не приемлема некоторые граждане выше законов.
11:57:42 14-05-2026
правильная мысль. давно пора.. только не понятно, что-за бунт среди комментаторов? за живое задели?
14:55:16 14-05-2026
Гость (11:57:42 14-05-2026) правильная мысль. давно пора.. только не понятно, что-за бун... Похоже