В России предложили ввести уголовную статью за мужеложство

Чтобы укрепить традиционные устои и сэкономить 10 млрд рублей на терапии ВИЧ‑инфекции

13 мая 2026, 15:29, ИА Амител

Зал судебного заседания / Фото: amic.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с инициативой ввести в России уголовную статью за мужеложство. Об этом стало известно изданию "Абзац".

Бородин обратился с соответствующим предложением в Госдуму. Он считает необходимым дополнить Уголовный кодекс новой статьей и установить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. По словам главы ФПБК, такая мера поможет "предотвратить разрушение традиционных устоев общества", поскольку подобные отношения, как он полагает, подрывают институт семьи и усугубляют демографический кризис.

Кроме того, Бородин заявил, что введение новой статьи способно укрепить общественное здоровье и позволит сэкономить около 10 миллиардов рублей на терапии ВИЧ‑инфекции.

В обоснование своей позиции он напомнил, что на протяжении большей части советской истории мужеложство было уголовно наказуемым деянием. Так, статья 121 УК РСФСР (и аналогичные нормы в других союзных республиках) предусматривала лишение свободы на срок до пяти лет, а при отягчающих обстоятельствах — до восьми лет. Уголовное преследование по этому основанию прекратилось лишь в 1993 году.