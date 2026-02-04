В России растет заболеваемость сифилисом среди мужчин старше 40 лет

При этом общий уровень заболеваемости ИППП устойчиво снижается уже более десяти лет

04 февраля 2026, 18:37, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

За последнее десятилетие в России наблюдается устойчивая положительная динамика — уровень заболеваемости большинством инфекций, передающихся половым путем, существенно снизился.

Однако на этом фоне выделяется тревожная тенденция. Зафиксирован резкий рост случаев заражения сифилисом, особенно среди мужчин старше 40 лет. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Статистика красноречива: если в 2020 году среди мужчин этой возрастной группы было зафиксировано 4,7 тысячи случаев заболевания, то к 2024-му показатель вырос до 9,7 тысячи.

В целом по стране число новых случаев заражения сифилисом в 2024 году оказалось на 63% выше, чем в 2020-м. При этом в 2025 году, как сообщает профильный научный центр Минздрава, негативный тренд удалось переломить.

Анализ динамики заболеваемости за более длительный период выявляет волнообразный характер проблемы. Так, в 2015 году медики зарегистрировали 34,4 тысячи случаев сифилиса, к 2020-му показатель снизился до 15,3 тысячи, однако уже в 2022-м вновь вырос до 27,8 тысячи.

Несмотря на некоторое снижение в 2024 году, общие показатели остаются выше уровня прошлых лет — за четыре года рост составил 64%.

Аналогичная ситуация наблюдается и в ряде западных стран, о чем рассказали представители Роспотребнадзора. Основной причиной роста заболеваемости специалисты называют снижение частоты использования презервативов.

Это связано с распространением антиретровирусных препаратов для профилактики ВИЧ‑инфекции. Важно понимать, что такие препараты защищают исключительно от ВИЧ, но не дают иммунитета против других инфекций, передающихся половым путем.



