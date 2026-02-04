В России растет заболеваемость сифилисом среди мужчин старше 40 лет
При этом общий уровень заболеваемости ИППП устойчиво снижается уже более десяти лет
За последнее десятилетие в России наблюдается устойчивая положительная динамика — уровень заболеваемости большинством инфекций, передающихся половым путем, существенно снизился.
Однако на этом фоне выделяется тревожная тенденция. Зафиксирован резкий рост случаев заражения сифилисом, особенно среди мужчин старше 40 лет. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Статистика красноречива: если в 2020 году среди мужчин этой возрастной группы было зафиксировано 4,7 тысячи случаев заболевания, то к 2024-му показатель вырос до 9,7 тысячи.
В целом по стране число новых случаев заражения сифилисом в 2024 году оказалось на 63% выше, чем в 2020-м. При этом в 2025 году, как сообщает профильный научный центр Минздрава, негативный тренд удалось переломить.
Анализ динамики заболеваемости за более длительный период выявляет волнообразный характер проблемы. Так, в 2015 году медики зарегистрировали 34,4 тысячи случаев сифилиса, к 2020-му показатель снизился до 15,3 тысячи, однако уже в 2022-м вновь вырос до 27,8 тысячи.
Несмотря на некоторое снижение в 2024 году, общие показатели остаются выше уровня прошлых лет — за четыре года рост составил 64%.
Аналогичная ситуация наблюдается и в ряде западных стран, о чем рассказали представители Роспотребнадзора. Основной причиной роста заболеваемости специалисты называют снижение частоты использования презервативов.
Это связано с распространением антиретровирусных препаратов для профилактики ВИЧ‑инфекции. Важно понимать, что такие препараты защищают исключительно от ВИЧ, но не дают иммунитета против других инфекций, передающихся половым путем.
Сифиль даже через ложку передаётся. А пр сравнению с 1916 годом, может даже уменьшился.
Гость (18:55:22 04-02-2026) Сифиль даже через ложку передаётся. А пр сравнению с 1916 го...
Если только дырявую. А вообще посуду мыть надо после каждого приема пищи, тогда на ней не будет оставаться слюна больного
Гость (18:55:22 04-02-2026) Сифиль даже через ложку передаётся. А пр сравнению с 1916 го... сифиль только половым путем...
Гость (19:32:48 04-02-2026) сифиль только половым путем......
Бытовым тоже, но редко. Сифилис передаётся через секс, кровь, слюну и язвенные выделения
Удивительное совпадение дат и половозрастной категории ))))
Гость (19:24:04 04-02-2026) Удивительное совпадение дат и половозрастной категории ))))... Расшуршите свою мысль более широко, пожалуйста)
Гость (19:31:39 04-02-2026) Расшуршите свою мысль более широко, пожалуйста)...
Очевидно же, что это влияние ретроградного Меркурия, не иначе
Гость (19:36:39 04-02-2026) Очевидно же, что это влияние ретроградного Меркурия, не ... Вообще не очевидно...
Гость (19:39:56 04-02-2026) Вообще не очевидно......
Не переживайте, понимание причинно-следственных связей нынче мало кому доступно, вы такой не один
Гость (19:59:13 04-02-2026) Не переживайте, понимание причинно-следственных связей н... Даже не собираюсь переживать. Самое главное чтобы эти связи были. Если они, связи, есть, то можно докопаться до истины, а если это просто набор слов, то прикрываться причиной и следствием такое себе. О чем на ваш взгляд говорят слова: сиреневый, 4,5, виноград, 5 напралево?
Гость (20:12:22 04-02-2026) Даже не собираюсь переживать. Самое главное чтобы эти связи ...
О том, что вы пытаетесь дискредитировать моё мнение доводя ситуацию до абсурда.
И хотя статистика - третий вид лжи по Твену, вы сами не предоставили никакого собственного варианта, который бы объяснял столь кардинальное изменение в данных.
Гость (22:23:42 04-02-2026) О том, что вы пытаетесь дискредитировать моё мнение дово... Вы меня простите, вы меня простите, вы меня простите - это я им говорю...
Ой забылся немного (Летова слушал сегодня), прошу пардону сильвупле. А чем вы докажите, что это я с вами ранее общался? Кругляхи у вас разные...
Мужики, не толкайте свои пестики в непроверенные тычинки))
Гость (19:30:34 04-02-2026) Мужики, не толкайте свои пестики в непроверенные тычинки))...
Пестик это женский половой орган у растений
Гость (19:55:34 04-02-2026) Пестик это женский половой орган у растений... Вам видимо виднее. Я ботанику школьную уже забыл лет 35 как. Спасибо!
Перефразирую.
Мужики, не толкайте в непроверенное!
Гость (19:30:34 04-02-2026) Мужики, не толкайте свои пестики в непроверенные тычинки))... Вот они и проверяют. Или требовать справку с них до процесса?
Гость (08:56:55 05-02-2026) Вот они и проверяют. Или требовать справку с них до процесса... Может не фиг на лево шляться? Новизны и молодого тела захотелось?
Гость (09:14:44 05-02-2026) Может не фиг на лево шляться? Новизны и молодого тела захоте... Саша Грей сейчас идеальная домохозяйка, снимает видео как вкусно готовить. Разница ее с другими женщинами в том что у нее есть и другое видео. А многие живут с такими у которых нет зафиксированного прошлого на видео, и они являются верными женами. На счет молодого тела, у нас только импотенты и евнухи могут не засматриваться на симпатичных женщин и рассуждать о верности своей высокими словами. Я признаю что я полигамный, мне нравятся красивые женщины, но не стремлюсь заниматься с ними сексом, но допускаю возможность что такое может произойти, и если это произойдет то однозначно с презервативом.
Гость (08:56:55 05-02-2026) Вот они и проверяют. Или требовать справку с них до процесса...
Пользуйся презервативом
Говорят азиаты навезли сифилис. До 2015 года его почти не было.
Гость (20:14:14 04-02-2026) Говорят азиаты навезли сифилис. До 2015 года его почти не бы... Растет и улучшается диагностика.
Раз мужики болеют значит и бабы, ничего удивительного
Гость (22:56:07 04-02-2026) Раз мужики болеют значит и бабы, ничего удивительного... Наоборот.
фу(