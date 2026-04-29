Заболеваемость ВИЧ в России снизилась в два раза за десятилетие

Показатель достиг исторического минимума

29 апреля 2026, 12:28, ИА Амител

Врач / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

По данным Министерства здравоохранения РФ, число людей с диагнозом ВИЧ в России достигло исторического минимума: за последние десять лет показатель сократился вдвое. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Ключевой прогресс отмечен с 2016 года — за этот период заболеваемость ВИЧ‑инфекцией снизилась в два раза. В 2025 году в стране зарегистрировали 43 тысячи новых случаев ВИЧ, что почти на 11% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Известно, что успехи связаны с реализацией государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ‑инфекции. Благодаря ей удалось взять эпидемический процесс под контроль и изменить его динамику.

Дополнительно отмечается рост охвата антиретровирусной терапией. К концу прошлого года ее получали 91,8% нуждающихся — это превышает целевое значение в 90%, закрепленное в рамках государственной стратегии. Ранее сообщалось, как в Алтайском крае борются с ВИЧ-инфекцией.