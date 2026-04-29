Заболеваемость ВИЧ в России снизилась в два раза за десятилетие
Показатель достиг исторического минимума
29 апреля 2026, 12:28, ИА Амител
По данным Министерства здравоохранения РФ, число людей с диагнозом ВИЧ в России достигло исторического минимума: за последние десять лет показатель сократился вдвое. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
Ключевой прогресс отмечен с 2016 года — за этот период заболеваемость ВИЧ‑инфекцией снизилась в два раза. В 2025 году в стране зарегистрировали 43 тысячи новых случаев ВИЧ, что почти на 11% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Известно, что успехи связаны с реализацией государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ‑инфекции. Благодаря ей удалось взять эпидемический процесс под контроль и изменить его динамику.
Дополнительно отмечается рост охвата антиретровирусной терапией. К концу прошлого года ее получали 91,8% нуждающихся — это превышает целевое значение в 90%, закрепленное в рамках государственной стратегии. Ранее сообщалось, как в Алтайском крае борются с ВИЧ-инфекцией.
12:30:25 29-04-2026
Это не заболеваемость снизилась, а талончиков в поликлинике на всех не хватает.
12:33:52 29-04-2026
Что-то очень сомнительно на фоне того, что некоторые региональные минздравы говорят о превышении эпид.порога. Количество выявленных новых заболеваний осталось тем же самым по отношению к проведенным тестам за прошлые годы или количество тестов тоже снизилось, и вследствие упало количество заболевших?
12:39:13 29-04-2026
Гость (12:33:52 29-04-2026) Что-то очень сомнительно на фоне того, что некоторые региона... Какого нафиг эпидпорога по ВИЧ? Совсем с головой плохо?
13:03:58 29-04-2026
Психиатр (12:39:13 29-04-2026) Какого нафиг эпидпорога по ВИЧ? Совсем с головой плохо?... а что не так с эпид. порогом по ВИЧ? Он существует.
13:18:38 29-04-2026
Психиатр (12:39:13 29-04-2026) Какого нафиг эпидпорога по ВИЧ? Совсем с головой плохо?... Когда врут - у них везде цифры плавают и не соответствуют друг другу.
13:48:32 29-04-2026
"В 34 российских регионах в 2024 г. уровень заболеваемости вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) превышает среднероссийский. Об этом говорится в исследовании проекта «Если быть точным», подготовленном ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Наиболее высокая распространенность отмечается в Кемеровской, Томской и Челябинской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. К регионам с тяжелой эпидемиологической обстановкой также относятся Ленинградская область, Республика Коми, Иркутская область, Пермский край и Чукотский автономный округ."