Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению
Глава государства указал на роль западных элит в эскалации конфликта
10 мая 2026, 08:53, ИА Амител
9 мая президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован глобалистами из состава западных элит, которые ведут противостояние с РФ руками украинского народа, пишут РИА Новости.
«Они (западные элиты. — Ред.), конечно, хорошо устроились: они спровоцировали этот конфликт», — отметил российский лидер.
По словам главы государства, западные страны, обещая помощь Украине, запустили процесс эскалации противостояния с Россией — и этот процесс продолжается до сих пор.
«Я думаю, что дело идет к завершению, но все‑таки это серьезная вещь. Возникает вопрос: а зачем? Во‑первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается», — добавил глава российского государства.
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к переговорам по Украине с реальным результатом.
09:20:21 10-05-2026
Денацифицировали наконец то
09:24:55 10-05-2026
Элиты и "демократия" на языке в обиходе.
09:35:21 10-05-2026
Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья...
08:23:36 11-05-2026
Василий (09:35:21 10-05-2026) Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья...... И я тоже верю. что все будет наоборот.
11:52:17 10-05-2026
Хорошие новости.
12:16:12 10-05-2026
Каждый день слышим про завершение.
12:38:00 11-05-2026
если бы не наши элиты, давно бы все закончилось. "Пролетарии всех стран, объединяйтесь!" - был лозунг в советское время. А теперь элиты объединились во всех странах, и везде правит капитал, который наживается на войне. Капитал вне государственных границ.