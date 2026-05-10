Глава государства указал на роль западных элит в эскалации конфликта

10 мая 2026, 08:53, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован глобалистами из состава западных элит, которые ведут противостояние с РФ руками украинского народа, пишут РИА Новости.

«Они (западные элиты. — Ред.), конечно, хорошо устроились: они спровоцировали этот конфликт», — отметил российский лидер.

По словам главы государства, западные страны, обещая помощь Украине, запустили процесс эскалации противостояния с Россией — и этот процесс продолжается до сих пор.

«Я думаю, что дело идет к завершению, но все‑таки это серьезная вещь. Возникает вопрос: а зачем? Во‑первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается», — добавил глава российского государства.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к переговорам по Украине с реальным результатом.