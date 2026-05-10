НОВОСТИПолитика

Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению

Глава государства указал на роль западных элит в эскалации конфликта

10 мая 2026, 08:53, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован глобалистами из состава западных элит, которые ведут противостояние с РФ руками украинского народа, пишут РИА Новости.

«Они (западные элиты. — Ред.), конечно, хорошо устроились: они спровоцировали этот конфликт», — отметил российский лидер.

По словам главы государства, западные страны, обещая помощь Украине, запустили процесс эскалации противостояния с Россией — и этот процесс продолжается до сих пор.

«Я думаю, что дело идет к завершению, но все‑таки это серьезная вещь. Возникает вопрос: а зачем? Во‑первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается», — добавил глава российского государства.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к переговорам по Украине с реальным результатом.

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На Западе испугались предупреждения МИД России о последствиях ввода сил на Украину

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, чем чревато размещение войск "коалиции желающих" на Украине
НОВОСТИПолитика

Владимир Путин украина конфликт
       

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

09:20:21 10-05-2026

Денацифицировали наконец то

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:55 10-05-2026

Элиты и "демократия" на языке в обиходе.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Василий

09:35:21 10-05-2026

Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:23:36 11-05-2026

Василий (09:35:21 10-05-2026) Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья...... И я тоже верю. что все будет наоборот.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:17 10-05-2026

Хорошие новости.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:16:12 10-05-2026

Каждый день слышим про завершение.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:38:00 11-05-2026

если бы не наши элиты, давно бы все закончилось. "Пролетарии всех стран, объединяйтесь!" - был лозунг в советское время. А теперь элиты объединились во всех странах, и везде правит капитал, который наживается на войне. Капитал вне государственных границ.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров