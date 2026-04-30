В России запретили досматривать участников ЕГЭ

30 апреля 2026, 07:47, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Рособрнадзор обновил рекомендации по проведению ЕГЭ в 2026 году. Досматривать участников экзамена теперь запрещено. Сотрудники охраны и организаторы не имеют права прикасаться к выпускникам и их личным вещам, сообщает РИА Новости.

Если металлодетектор подает сигнал, организатор предлагает школьнику добровольно сдать предмет, который его вызвал. Запрещенную вещь можно оставить в комнате хранения личных вещей или передать сопровождающему.

В случае отказа выпускника убрать "запрещенку" составляется акт о недопуске в пункт проведения экзамена. Повторно сдать ЕГЭ по этому предмету в резервный день такой участник сможет только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.