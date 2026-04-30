В России запретили досматривать участников ЕГЭ
Сотрудники охраны и организаторы не имеют права прикасаться к выпускникам и их личным вещам
30 апреля 2026, 07:47, ИА Амител
Рособрнадзор обновил рекомендации по проведению ЕГЭ в 2026 году. Досматривать участников экзамена теперь запрещено. Сотрудники охраны и организаторы не имеют права прикасаться к выпускникам и их личным вещам, сообщает РИА Новости.
Если металлодетектор подает сигнал, организатор предлагает школьнику добровольно сдать предмет, который его вызвал. Запрещенную вещь можно оставить в комнате хранения личных вещей или передать сопровождающему.
В случае отказа выпускника убрать "запрещенку" составляется акт о недопуске в пункт проведения экзамена. Повторно сдать ЕГЭ по этому предмету в резервный день такой участник сможет только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.
Ну теперь результаты будут получше. Благодаря отдельным ловким ученикам
егэ запретить.
вернуть выпускные в школе и вступительные экзамены в институте.
этого достаточно.
Гость (07:54:55 30-04-2026) егэ запретить.вернуть выпускные в школе и вступительные ... Смешно. Я в 90-е работал в приемной комиссии вуза. Вы сейчас хотите дать право людям с зарплатой 30-40 тысяч принимать решение - кто достоин учиться в вузе, а кто нет? Мне кажется, что сын депутата на бэхе точно достоит. Тут все просто - либо берешь взятку, либо тебя убьют. Я не хочу обратно а 90-е.
Чтобы сдавать в два раза больше экзаменов, результат которых зависит от сидящей там же приёмной комиссии? Дед, ты опять забыл выпить свои таблетки
А раньше шмонали что ли? Если да, то теперь у ранее сдававших будет моральная травма. Куда смотрят Минобр и Боня?
Бумажные шпаргалки не пищат!
Лучшие по ЕГЭ это Кавказ, там очень талантливые ученики, и там все друг другу помогают стать успешными. Это только у нас друг друга топят, ловят, оценки занижают. А там брат за брата, все дружные, и по брацки всё решается.
Гость (09:33:59 30-04-2026) Лучшие по ЕГЭ это Кавказ, там очень талантливые ученики, и т... "по брацки" - автор послания - один из лучших по ЕГЭ, Заметно ...
Гость (09:33:59 30-04-2026) Лучшие по ЕГЭ это Кавказ, там очень талантливые ученики, и т... да решить то можно всегда
тут в другом дело, дело то в знаниях которые остаются в голове
а знания в голове которые останутся они ооочень по жизни потом пригодятся
особенно математика и история и дело здесь не в документах оценках и бумажках
"Участники ЕГЭ" - интересный термин.
я так своим детям и говорил - главное чтобы вы знания усвоили сами и для себя науки изучили а на какие вы там баллы сдадите официально мне вообще по шарабану
фу. толку то, все всё спишут