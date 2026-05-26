Высадка однолетних цветочных растений стартовала на улицах Барнаула

Ожидается, что цветники будут радовать жителей до наступления осенних заморозков

26 мая 2026, 21:36, ИА Амител

Цветы в апреле в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле началась высадка однолетних цветочных растений. В этом году на улицах краевой столицы планируют высадить около 275 тысяч цветов, сообщили в городской администрации.

Город украсят алиссумы, вербены, колеусы, сальвии, флоксы, цинерарии и другие растения. Ожидается, что цветники будут радовать жителей до наступления осенних заморозков.

Сейчас работы ведутся на улице Молодежной, проспекте Ленина, возле дома № 12 по улице 50 лет СССР, а также в сквере "Сова" на пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого.

Одновременно в городе продолжается срезка и выкапывание луковиц отцветших тюльпанов, а также подготовка клумб к высадке новой рассады.