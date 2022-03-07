Ниже нуля и порывы ветра до 24 м/с. О погоде в Алтайском крае 8 марта
Местами по западу — до -15 градусов, по югу и востоку — до +2°С.
8 марта 2022, 02:00
8 марта в Алтайском крае температура составит -3...-8 градусов, местами по западу — до -15°С, по югу и востоку — до +2°С. В Барнауле установится температура 0...-2 градуса, с похолоданием в течение дня до -8...-10°С.
Ожидаются дождь и мокрый снег. Местами гололёдные явления, по западу в утренние часы метели. На дорогах сильная гололедица. В Барнауле в первой половине дня мокрый снег, переходящий в обычный.
Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами по краю порывы 19-24 м/с.
Комментарии
Новости партнеров