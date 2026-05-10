Юлия Барановская вернулась на Алтай ради фото на фоне заснеженных гор

Телеведущая прилетела на отдых из Москвы и тут же поделилась эффектными кадрами в соцсетях

10 мая 2026, 17:27, ИА Амител

Юлия Барановская на Алтае / Фото: @baranovskaya_tv (социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Телеведущая Юлия Барановская вновь посетила Республику Алтай — на этот раз знаменитость прилетела на отдых из Москвы. В своих социальных сетях она поделилась фотосессией на фоне заснеженных гор региона. По данным из блога Барановской, вылет состоялся в 00:10 по московскому времени, а уже к 08:35 по времени Горно‑Алтайска телеведущая прибыла на место. Это не первый визит Юлии на Алтай. В марте она уже бывала в регионе — тогда знаменитость отправилась в поход к Мультинским озерам вместе с представителем туркомплекса и опубликовала кадры из "новых мест, где еще не ступала лыжа снегохода". Ранее Ольга Бузова прилетела в Барнаул и ужаснулась сибирским морозам.

