Юлия Барановская вернулась на Алтай ради фото на фоне заснеженных гор
Телеведущая прилетела на отдых из Москвы и тут же поделилась эффектными кадрами в соцсетях
10 мая 2026, 17:27, ИА Амител
Телеведущая Юлия Барановская вновь посетила Республику Алтай — на этот раз знаменитость прилетела на отдых из Москвы. В своих социальных сетях она поделилась фотосессией на фоне заснеженных гор региона.
По данным из блога Барановской, вылет состоялся в 00:10 по московскому времени, а уже к 08:35 по времени Горно‑Алтайска телеведущая прибыла на место.
Это не первый визит Юлии на Алтай. В марте она уже бывала в регионе — тогда знаменитость отправилась в поход к Мультинским озерам вместе с представителем туркомплекса и опубликовала кадры из "новых мест, где еще не ступала лыжа снегохода". Ранее Ольга Бузова прилетела в Барнаул и ужаснулась сибирским морозам.
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