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Юлия Барановская вернулась на Алтай ради фото на фоне заснеженных гор

Телеведущая прилетела на отдых из Москвы и тут же поделилась эффектными кадрами в соцсетях

10 мая 2026, 17:27, ИА Амител

Юлия Барановская на Алтае / Фото: @baranovskaya_tv (социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)
Юлия Барановская на Алтае / Фото: @baranovskaya_tv (социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Телеведущая Юлия Барановская вновь посетила Республику Алтай — на этот раз знаменитость прилетела на отдых из Москвы. В своих социальных сетях она поделилась фотосессией на фоне заснеженных гор региона.

По данным из блога Барановской, вылет состоялся в 00:10 по московскому времени, а уже к 08:35 по времени Горно‑Алтайска телеведущая прибыла на место. 

Это не первый визит Юлии на Алтай. В марте она уже бывала в регионе — тогда знаменитость отправилась в поход к Мультинским озерам вместе с представителем туркомплекса и опубликовала кадры из "новых мест, где еще не ступала лыжа снегохода". Ранее Ольга Бузова прилетела в Барнаул и ужаснулась сибирским морозам.


 

отдых и развлечения Республика Алтай Знаменитости
       

Комментарии 4

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Гость

08:33:20 11-05-2026

Чем она знаменита, кроме того, что раз уже посетила эти места?

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Гость

12:45:14 11-05-2026

Гость (08:33:20 11-05-2026) Чем она знаменита, кроме того, что раз уже посетила эти мест... Вроде домохозяйки смотрят какие-то шоу, говорят, она орущая ведущая.
Нормальные работающие люди ее поголовно не знают.

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Гость

11:02:16 11-05-2026

Кто это?

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Пузырек

10:57:05 12-05-2026

Гость (11:02:16 11-05-2026) Кто это?... Бывшая жена Аршавина

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