Надежда Стрелец хотела патриотично отдохнуть на Алтае, но проще организовать Куршевель

Блогер столкнулась с какими-то сложностями

06 февраля 2026, 13:49, ИА Амител

Надежда Стрелец / Фото: соцсети Надежды Стрелец

Российская журналистка и блогер Надежда Стрелец, у которой около 3 млн подписчиков в разных соцсетях, опубликовала в своем Instagram* сторис, где упомянула Алтай и сложную организацию отдыха в этом регионе.

«Выбираем с детьми, куда поехать покататься на лыжах. Хотели патриотично по России, но организовать Алтай сложнее, чем Курш. В ближайшее время отчитаюсь», — накануне написала блогер в соцсетях.

При этом непонятно, речь шла об отдыхе в Республике Алтай или Алтайском крае.

Каких-то других подробностей Надежда пока не опубликовала. Так что неизвестно, где все-таки она отдыхает и катается на лыжах.

Ранее блогер, певица и телеведущая Ольга Бузова приехала на Алтай, в первый день в тумане покаталась на лыжах, сходила на массаж и сказала, что "это такой кайф".

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России