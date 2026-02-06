Надежда Стрелец хотела патриотично отдохнуть на Алтае, но проще организовать Куршевель
06 февраля 2026, 13:49, ИА Амител
Российская журналистка и блогер Надежда Стрелец, у которой около 3 млн подписчиков в разных соцсетях, опубликовала в своем Instagram* сторис, где упомянула Алтай и сложную организацию отдыха в этом регионе.
«Выбираем с детьми, куда поехать покататься на лыжах. Хотели патриотично по России, но организовать Алтай сложнее, чем Курш. В ближайшее время отчитаюсь», — накануне написала блогер в соцсетях.
При этом непонятно, речь шла об отдыхе в Республике Алтай или Алтайском крае.
Каких-то других подробностей Надежда пока не опубликовала. Так что неизвестно, где все-таки она отдыхает и катается на лыжах.
Ранее блогер, певица и телеведущая Ольга Бузова приехала на Алтай, в первый день в тумане покаталась на лыжах, сходила на массаж и сказала, что "это такой кайф".
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России
13:55:40 06-02-2026
Держите меня в курсе..
14:01:10 06-02-2026
Не сильно удивился. Если еще выезд в Курш прикрытить, то на Алтай будет попасть еще трудней и еще дороже
14:06:18 06-02-2026
думаю что в куршавель если не дешевле, то и не сильно дороже. при не сопоставим уровне услуг и их качестве
14:14:22 06-02-2026
кто это?
14:49:12 06-02-2026
Гость (14:14:22 06-02-2026) кто это?... очередная НИКТО
14:20:55 06-02-2026
А че?
Визы дают ?
вроде как теперь родные просторы только доступны. или чет проспал?
15:04:32 06-02-2026
Гость (14:20:55 06-02-2026) А че?Визы дают ?вроде как теперь родные просторы тол... И не прекращалась выдача виз
14:26:00 06-02-2026
Речь конечно же шла о преуспевающей Республике Алтай.
Не нужно примазываться.
14:40:54 06-02-2026
А что там с уринотерапией?
14:50:52 06-02-2026
Еще дешевле на остров Эпштейна, там детей даже бесплатно возят. Таким блогерам самое то.
15:04:13 06-02-2026
Фигню пишет, часто езжу с супругой в Манжерок кататься на горных лыжах, проблем нет.
16:00:04 06-02-2026
Ничесебе (15:04:13 06-02-2026) Фигню пишет, часто езжу с супругой в Манжерок кататься на го... Там, говорят, есть коттеджи с арендой по 500 тысяч в сутки.
Может, звезда сравнивала проживание в них с Куршем?
16:06:13 06-02-2026
Да, там ,видимо, надо ОРГАНИЗОВАТЬ отдых , а не просто покататься !!!
16:06:32 06-02-2026
Наверное, перед ней на коленях не ползают , не понимают, что звездень приехала. Тундра же.
00:56:54 07-02-2026
гость (16:06:32 06-02-2026) Наверное, перед ней на коленях не ползают , не понимают, чт... Горы горные какая вам Тундра)) ОнЕ вообще-то "организовать Алтай" хотели, а он видимо не организовался весь для них)
17:11:02 06-02-2026
Администрация Манжерока не заинтересовалась таким качеством блога, как у нее и отказало в бесплатном, вот и все