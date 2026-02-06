НОВОСТИТуризм

Надежда Стрелец хотела патриотично отдохнуть на Алтае, но проще организовать Куршевель

Блогер столкнулась с какими-то сложностями

06 февраля 2026, 13:49, ИА Амител

Надежда Стрелец / Фото: соцсети Надежды Стрелец

Российская журналистка и блогер Надежда Стрелец, у которой около 3 млн подписчиков в разных соцсетях, опубликовала в своем Instagram* сторис, где упомянула Алтай и сложную организацию отдыха в этом регионе.

«Выбираем с детьми, куда поехать покататься на лыжах. Хотели патриотично по России, но организовать Алтай сложнее, чем Курш. В ближайшее время отчитаюсь», — накануне написала блогер в соцсетях.

При этом непонятно, речь шла об отдыхе в Республике Алтай или Алтайском крае.   

Каких-то других подробностей Надежда пока не опубликовала. Так что неизвестно, где все-таки она отдыхает и катается на лыжах.    

Ранее блогер, певица и телеведущая Ольга Бузова приехала на Алтай, в первый день в тумане покаталась на лыжах, сходила на массаж и сказала, что "это такой кайф".

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

13:55:40 06-02-2026

Держите меня в курсе..

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:10 06-02-2026

Не сильно удивился. Если еще выезд в Курш прикрытить, то на Алтай будет попасть еще трудней и еще дороже

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:18 06-02-2026

думаю что в куршавель если не дешевле, то и не сильно дороже. при не сопоставим уровне услуг и их качестве

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:22 06-02-2026

кто это?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:12 06-02-2026

Гость (14:14:22 06-02-2026) кто это?... очередная НИКТО

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:55 06-02-2026

А че?
Визы дают ?
вроде как теперь родные просторы только доступны. или чет проспал?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:32 06-02-2026

Гость (14:20:55 06-02-2026) А че?Визы дают ?вроде как теперь родные просторы тол... И не прекращалась выдача виз

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:00 06-02-2026

Речь конечно же шла о преуспевающей Республике Алтай.
Не нужно примазываться.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:54 06-02-2026

А что там с уринотерапией?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:52 06-02-2026

Еще дешевле на остров Эпштейна, там детей даже бесплатно возят. Таким блогерам самое то.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ничесебе

15:04:13 06-02-2026

Фигню пишет, часто езжу с супругой в Манжерок кататься на горных лыжах, проблем нет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:04 06-02-2026

Ничесебе (15:04:13 06-02-2026) Фигню пишет, часто езжу с супругой в Манжерок кататься на го... Там, говорят, есть коттеджи с арендой по 500 тысяч в сутки.
Может, звезда сравнивала проживание в них с Куршем?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:13 06-02-2026

Да, там ,видимо, надо ОРГАНИЗОВАТЬ отдых , а не просто покататься !!!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:06:32 06-02-2026

Наверное, перед ней на коленях не ползают , не понимают, что звездень приехала. Тундра же.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:56:54 07-02-2026

гость (16:06:32 06-02-2026) Наверное, перед ней на коленях не ползают , не понимают, чт... Горы горные какая вам Тундра)) ОнЕ вообще-то "организовать Алтай" хотели, а он видимо не организовался весь для них)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:02 06-02-2026

Администрация Манжерока не заинтересовалась таким качеством блога, как у нее и отказало в бесплатном, вот и все

  4 Нравится
Ответить
