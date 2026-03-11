Ольга Бузова прилетела в Барнаул и ужаснулась сибирским морозам
11 марта в городе состоится спектакль при участии артистки
11 марта 2026, 14:40, ИА Амител
Известная российская певица, актриса, телеведущая Ольга Бузова прибыла в Барнаул, где ее сразу встретил суровый сибирский март.
Напомним, в Барнауле температура воздуха опустилась до -20°C. При этом крепкий мороз сопровождается резким холодным ветром.
В сторис запрещенной в России соцсети Instagram* артистка поделилась впечатлениями от местной погоды:
«-20 в Барнауле! Так что согреваемся у нас на спектакле».
11 марта вечером в ДК Барнаула пройдет спектакль "Мужчина нарасхват" — зрители получат возможность не просто укрыться от мартовского холода, но и зарядиться позитивной энергией благодаря увлекательной театральной постановке.
*Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и заблокированной в России)
14:47:51 11-03-2026
не только морозам.
с покон веку в сибирь по своей воле на пмж не ехали
14:49:49 11-03-2026
А она уже и актриса?
14:52:18 11-03-2026
Гость (14:49:49 11-03-2026) А она уже и актриса? ... умеешь кривляться - вот и актер. или актерка.
у Аллы Борисовны голоса ж нет - а воно что, прима.
14:57:41 11-03-2026
Мусик (14:52:18 11-03-2026) умеешь кривляться - вот и актер. или актерка.у Аллы Бори... У Аллы голос и особый тембр есть по сравнению с их отсутствием у нынешних поп-звезд, дочек и жен обеспеченных людей.
19:55:57 11-03-2026
Мусик (14:52:18 11-03-2026)
Мусик, вот ты тут не первый год кривляешься, как последний паяц. И непонятно, ради какой такой цели. Но вот актриссой не стал. И Актером тоже.
21:33:45 11-03-2026
Гость (19:55:57 11-03-2026) Мусик, вот ты тут не первый год кривляешься, как последн... Эт точно.
12:41:44 12-03-2026
Гость (19:55:57 11-03-2026)
Фанатов Бузовой опустили, агресятся)
08:40:20 12-03-2026
Гость (14:49:49 11-03-2026) А она уже и актриса? ... и певица ротом
14:53:51 11-03-2026
а почему на входе надпись на арабском?
15:24:04 11-03-2026
Гость (14:53:51 11-03-2026) а почему на входе надпись на арабском?... Никакого арабского там нет. Надпись развернул на 180 телефон, так бывает при сэлфи.
14:56:14 11-03-2026
вообще при таком ветре могла и в Новосибирск прилететь
20:50:29 12-03-2026
Гость (14:56:14 11-03-2026) вообще при таком ветре могла и в Новосибирск прилететь... Та нахрен она тут нужна?! Засрали и так всю Сибирь уже.
15:03:14 11-03-2026
Это прекрасно, уже актриса больших и малых театров, в будущем заслуженная. Как говорит народная мудрость "и швец и жнец и на дуде игрец". На счет дуды возможно метафора.
12:51:11 12-03-2026
Гость (15:03:14 11-03-2026) Это прекрасно, уже актриса больших и малых театров, в будуще...
Прижмут скоро папика-либерала покровителя, и быстро все забудут про эту бездарность
15:05:55 11-03-2026
Фото: Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и заблокированной в России) - т.е. других фото не из экстремистской организации нет?
15:21:23 11-03-2026
Гость (15:03:14 11-03-2026) Это прекрасно, уже актриса больших и малых театров, в будуще... Кто такой Швец???
15:24:33 11-03-2026
Что ей тут нужно?
15:57:32 11-03-2026
Интересно, много билетов продано ? Неужели это кому то интересно ...
17:07:56 11-03-2026
не нравится мороз-лети откель прилетела...нужна ты тут...
17:18:48 11-03-2026
У Аллы голос и особый тембр есть по сравнению с их отсутствием у нынешних поп-звезд
А ничего что она последних лет 35 "пела" под фанеру?
19:58:04 11-03-2026
гость (17:18:48 11-03-2026) У Аллы голос и особый тембр есть по сравнению с их отсутстви... А ты за пультом режиссерским сидел? И все слышал? Как пускали полный трек? С вокалом? Да? Господи, да когда вы в своей глупости захлебнетесь!
21:25:24 11-03-2026
Гость (19:58:04 11-03-2026) А ты за пультом режиссерским сидел? И все слышал? Как пускал... Это нельзя на порталы (в зал) давать... только на первую линию мониторов, и то только для leap sync, чтоьбы губами шевелило в такт....
Кстати, нонечные звукорежиссёры, как полоумные, "перенсели" за виртуальные пульты в планшетах... это ваабще мрак.
20:24:29 11-03-2026
Барнаул не заслужил приезда достойных , настоящих актеров? За какие грехи нам Бузова?
23:23:33 11-03-2026
дада, ту очень опасно жить, холодно, скачки давления и пр
12:39:28 12-03-2026
Пинком под зад из России. Попробуй у нас рядовой гражданин сегодня воспользоваться этой сетью открыто, точно бы прикрыли