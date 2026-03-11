Ольга Бузова прилетела в Барнаул и ужаснулась сибирским морозам

11 марта в городе состоится спектакль при участии артистки

11 марта 2026, 14:40, ИА Амител

Ольга Бузова / Фото: Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и заблокированной в России)

Известная российская певица, актриса, телеведущая Ольга Бузова прибыла в Барнаул, где ее сразу встретил суровый сибирский март.

Напомним, в Барнауле температура воздуха опустилась до -20°C. При этом крепкий мороз сопровождается резким холодным ветром.

В сторис запрещенной в России соцсети Instagram* артистка поделилась впечатлениями от местной погоды:

«-20 в Барнауле! Так что согреваемся у нас на спектакле».

11 марта вечером в ДК Барнаула пройдет спектакль "Мужчина нарасхват" — зрители получат возможность не просто укрыться от мартовского холода, но и зарядиться позитивной энергией благодаря увлекательной театральной постановке.

