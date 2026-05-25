Житель Рубцовска случайно проник на военный объект, спасаясь от стаи собак
Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф
25 мая 2026, 17:48, ИА Амител
Житель Рубцовска получил штраф, после того как, спасаясь от стаи собак, случайно оказался на территории охраняемого объекта. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Как следует из материалов суда, мужчину задержали сотрудники воинской части после проникновения на объект, находящийся под охраной Росгвардии. Его действия квалифицировали по части 2 статьи 20.17 КоАП РФ — самовольное проникновение на охраняемый объект.
Во время судебного разбирательства рубцовчанин признал вину и пояснил, что плохо ориентировался на местности. По его словам, он пытался убежать от агрессивной стаи собак и не понимал, куда именно забежал.
Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф в размере пяти тысяч рублей.
Постановление суда уже вступило в законную силу.
17:57:39 25-05-2026
у нас отлично охраняют военные объекты ? посторонний проник . а если диверсант ? охринели чтоли ?
18:32:51 25-05-2026
Главное - штраф в копилку государства.
20:06:29 25-05-2026
Собаки загоняют человека хоть куда!
20:52:42 25-05-2026
Дурку включил, вражина.
20:55:03 25-05-2026
Стой кто идет? Нет ответа-выстрел вверх... Стой стелять буду! Второй на поражение... Примерно так... 45 лет назад служил в СА... Забыл уже все...
22:08:00 25-05-2026
Кость (20:55:03 25-05-2026) Стой кто идет? Нет ответа-выстрел вверх... Стой стелять буду... Можно наоборот, второй вверх если приближается быстро)
22:17:38 25-05-2026
Кость (20:55:03 25-05-2026) Стой кто идет? Нет ответа-выстрел вверх... Стой стелять буду... Это если на объект охраняемый часовым. А если просто на территорию части никто ни кого стрелять не будет. Ну задержит патруль, вызовут ментов и передадут им, что и было проделано с гражданином нарушителем. На этом все.
23:33:33 25-05-2026
Кость (20:55:03 25-05-2026) Стой кто идет? Нет ответа-выстрел вверх... Стой стелять буду...
по сути верно.
-э брат , не стреляй. я свой.
Заплутал тут немного...
Как до города добраться ? Мне бы воды немного ... да согреться с дороги ...
У вас есть где переночевать ?
..........................
... и тут 2 варианта события ...
и это я только просто так накидал - "с ходу"
....................
надеюсь модератор опубликует ...
08:39:37 26-05-2026
Мне всё понятно: режимный объект, секретность, запрет вход посторонним. Но почему бы и охранникам режимного объекта не помочь человеку спастись от своры разъяренных собак и не предложить человеку просто постоять возле ворот рядом с ними.И этим спасти человека. Или за передачу "дела" в суд премию "отстёгивают"? Куда же делась наша доброта и сердечность?
09:56:07 26-05-2026
Горожанин. (08:39:37 26-05-2026) Мне всё понятно: режимный объект, секретность, запрет вход ... Почему ты решил . что дело было у ворот? От собак он с разгону мог и забор преодолеть, при его наличии конечно же.
09:20:59 26-05-2026
За что штраф? Пусть оспаривает. Совсем берега путают стряпчие.
09:56:55 26-05-2026
Гость (09:20:59 26-05-2026) За что штраф? Пусть оспаривает. Совсем берега путают стряпчи... Пусть оспаривает. Попал на территорию воинской части без разрешения? Плати.
10:01:31 26-05-2026
Горожанин (09:56:55 26-05-2026) Пусть оспаривает. Попал на территорию воинской части без раз... А что он должен был сдохнуть от зубов бродячих собак и посмертно подать жалобу на администрацию города? Ерунду то не неси, законы для людей пишут, а не против людей.
10:03:30 26-05-2026
Странно собак испугался, а то что могут подстрелить на объекте не испугался.
10:09:58 26-05-2026
Гость (10:03:30 26-05-2026) Странно собак испугался, а то что могут подстрелить на объек... Нужно просто разоружить , вручить дубинки, пусть с дубинками охраняют. Вот это совковое наследие с оградами часовыми надо уже забыть как страшный сон. И армию давно пора контрактной сделать, кто хочет идёт служить, кто не хочет не идёт. Нынче Родина НЕ В ОПАСНОСТИ.