Житель Рубцовска случайно проник на военный объект, спасаясь от стаи собак

Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф

25 мая 2026, 17:48, ИА Амител

Злая собака, бешенство / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Житель Рубцовска получил штраф, после того как, спасаясь от стаи собак, случайно оказался на территории охраняемого объекта. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов суда, мужчину задержали сотрудники воинской части после проникновения на объект, находящийся под охраной Росгвардии. Его действия квалифицировали по части 2 статьи 20.17 КоАП РФ — самовольное проникновение на охраняемый объект.

Во время судебного разбирательства рубцовчанин признал вину и пояснил, что плохо ориентировался на местности. По его словам, он пытался убежать от агрессивной стаи собак и не понимал, куда именно забежал.

Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф в размере пяти тысяч рублей.

Постановление суда уже вступило в законную силу.