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Житель Рубцовска случайно проник на военный объект, спасаясь от стаи собак

Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф

25 мая 2026, 17:48, ИА Амител

Злая собака, бешенство / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Злая собака, бешенство / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Житель Рубцовска получил штраф, после того как, спасаясь от стаи собак, случайно оказался на территории охраняемого объекта. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов суда, мужчину задержали сотрудники воинской части после проникновения на объект, находящийся под охраной Росгвардии. Его действия квалифицировали по части 2 статьи 20.17 КоАП РФ — самовольное проникновение на охраняемый объект.

Во время судебного разбирательства рубцовчанин признал вину и пояснил, что плохо ориентировался на местности. По его словам, он пытался убежать от агрессивной стаи собак и не понимал, куда именно забежал.

Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф в размере пяти тысяч рублей.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Рубцовск Армия Собаки
       

Комментарии 15

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гость

17:57:39 25-05-2026

у нас отлично охраняют военные объекты ? посторонний проник . а если диверсант ? охринели чтоли ?

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Гость

18:32:51 25-05-2026

Главное - штраф в копилку государства.

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Александр

20:06:29 25-05-2026

Собаки загоняют человека хоть куда!

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Гость

20:52:42 25-05-2026

Дурку включил, вражина.

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Кость

20:55:03 25-05-2026

Стой кто идет? Нет ответа-выстрел вверх... Стой стелять буду! Второй на поражение... Примерно так... 45 лет назад служил в СА... Забыл уже все...

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гость

22:08:00 25-05-2026

Кость (20:55:03 25-05-2026) Стой кто идет? Нет ответа-выстрел вверх... Стой стелять буду... Можно наоборот, второй вверх если приближается быстро)

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Служивый

22:17:38 25-05-2026

Кость (20:55:03 25-05-2026) Стой кто идет? Нет ответа-выстрел вверх... Стой стелять буду... Это если на объект охраняемый часовым. А если просто на территорию части никто ни кого стрелять не будет. Ну задержит патруль, вызовут ментов и передадут им, что и было проделано с гражданином нарушителем. На этом все.

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Шинник

23:33:33 25-05-2026

Кость (20:55:03 25-05-2026) Стой кто идет? Нет ответа-выстрел вверх... Стой стелять буду...
по сути верно.
-э брат , не стреляй. я свой.
Заплутал тут немного...
Как до города добраться ? Мне бы воды немного ... да согреться с дороги ...
У вас есть где переночевать ?

..........................

... и тут 2 варианта события ...
и это я только просто так накидал - "с ходу"

....................
надеюсь модератор опубликует ...

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Горожанин.

08:39:37 26-05-2026

Мне всё понятно: режимный объект, секретность, запрет вход посторонним. Но почему бы и охранникам режимного объекта не помочь человеку спастись от своры разъяренных собак и не предложить человеку просто постоять возле ворот рядом с ними.И этим спасти человека. Или за передачу "дела" в суд премию "отстёгивают"? Куда же делась наша доброта и сердечность?

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Горожанин

09:56:07 26-05-2026

Горожанин. (08:39:37 26-05-2026) Мне всё понятно: режимный объект, секретность, запрет вход ... Почему ты решил . что дело было у ворот? От собак он с разгону мог и забор преодолеть, при его наличии конечно же.

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Гость

09:20:59 26-05-2026

За что штраф? Пусть оспаривает. Совсем берега путают стряпчие.

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Горожанин

09:56:55 26-05-2026

Гость (09:20:59 26-05-2026) За что штраф? Пусть оспаривает. Совсем берега путают стряпчи... Пусть оспаривает. Попал на территорию воинской части без разрешения? Плати.

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Гость

10:01:31 26-05-2026

Горожанин (09:56:55 26-05-2026) Пусть оспаривает. Попал на территорию воинской части без раз... А что он должен был сдохнуть от зубов бродячих собак и посмертно подать жалобу на администрацию города? Ерунду то не неси, законы для людей пишут, а не против людей.

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Гость

10:03:30 26-05-2026

Странно собак испугался, а то что могут подстрелить на объекте не испугался.

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Гость

10:09:58 26-05-2026

Гость (10:03:30 26-05-2026) Странно собак испугался, а то что могут подстрелить на объек... Нужно просто разоружить , вручить дубинки, пусть с дубинками охраняют. Вот это совковое наследие с оградами часовыми надо уже забыть как страшный сон. И армию давно пора контрактной сделать, кто хочет идёт служить, кто не хочет не идёт. Нынче Родина НЕ В ОПАСНОСТИ.

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