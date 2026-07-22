Жителей Барнаула приглашают бесплатно проверить здоровье легких в парке "Изумрудный"

Все желающие смогут бесплатно сделать флюорографию, а результаты исследования получить сразу после обследования

22 июля 2026, 17:44, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Барнаула смогут бесплатно проверить здоровье легких и получить консультации специалистов во время Школы профилактики туберкулеза, которая пройдет 29 июля в парке "Изумрудный". В этот день на территории парка будет работать передвижной флюорограф Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера, где обследование можно пройти без предварительной записи.

Профилактическая акция состоится на центральной аллее парка с 15:00 до 19:00. Все желающие смогут бесплатно сделать флюорографию, а результаты получить сразу после обследования.

Как сообщили организаторы, снимок выполнит рентген-лаборант, после чего его на месте оценит врач-рентгенолог. Если патологий не выявят, пациенту сразу выдадут заключение с печатью. При необходимости специалисты дадут рекомендации и направят на дополнительное обследование. Кроме того, результаты исследования будут доступны в личном кабинете пациента на портале "Госуслуги".

Во время акции посетители также смогут получить консультации врачей-фтизиатров Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера. Специалисты расскажут, как снизить риск заражения туберкулезом, какие меры профилактики помогают избежать заболевания, на какие симптомы следует обратить внимание и какие современные методы лечения применяются сегодня.

Медики напоминают, что поводом для обращения к врачу могут стать длительный кашель, в том числе с мокротой, повышенная потливость и температура.

Организаторы отмечают, что акция рассчитана прежде всего на тех, кто давно не проходил флюорографию, не успевает посетить поликлинику или хочет убедиться, что с его здоровьем все в порядке. Бесплатное обследование смогут пройти все желающие в течение времени работы мобильного комплекса.