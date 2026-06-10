Анна Попова назвала обязательные прививки для россиян

Вакцинация против ряда инфекций начинается с первых дней жизни и проводится за счет федерального бюджета

10 июня 2026, 15:22, ИА Амител

Вакцина "Спутник V" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости напомнила о необходимости вакцинации против ряда инфекционных заболеваний. По ее словам, каждый житель России должен сделать прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи — эти вакцины обеспечивают иммунитет на долгие годы.

Глава ведомства подчеркнула, что перечисленные прививки включены в национальный календарь вакцинации, а их проведение финансируется из федерального бюджета. Попова уточнила график иммунизации: вакцинация начинается уже в первые дни жизни — с прививок от туберкулеза и гепатита B.

Далее следуют прививки от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Все эти вакцины, по словам руководителя Роспотребнадзора, имеют жизненно важное значение для формирования длительного иммунитета.

Кроме того, в России ежегодно проводится сезонная вакцинация против гриппа. Благодаря этой мере, отметила Попова, уровень заболеваемости гриппом в стране остается значительно ниже, чем во многих других государствах. Ранее в России предложили создать список антипрививочников.