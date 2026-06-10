Анна Попова назвала обязательные прививки для россиян
Вакцинация против ряда инфекций начинается с первых дней жизни и проводится за счет федерального бюджета
10 июня 2026, 15:22, ИА Амител
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости напомнила о необходимости вакцинации против ряда инфекционных заболеваний. По ее словам, каждый житель России должен сделать прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи — эти вакцины обеспечивают иммунитет на долгие годы.
Глава ведомства подчеркнула, что перечисленные прививки включены в национальный календарь вакцинации, а их проведение финансируется из федерального бюджета. Попова уточнила график иммунизации: вакцинация начинается уже в первые дни жизни — с прививок от туберкулеза и гепатита B.
Далее следуют прививки от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Все эти вакцины, по словам руководителя Роспотребнадзора, имеют жизненно важное значение для формирования длительного иммунитета.
Кроме того, в России ежегодно проводится сезонная вакцинация против гриппа. Благодаря этой мере, отметила Попова, уровень заболеваемости гриппом в стране остается значительно ниже, чем во многих других государствах. Ранее в России предложили создать список антипрививочников.
15:54:22 10-06-2026
по статистике прививка действует не в 100%. Около 5% привитых умирают от прививки
09:47:07 11-06-2026
Гость (15:54:22 10-06-2026) по статистике прививка действует не в 100%. Около 5% привиты...
Ну вот в прошлом году в АК родилось около 14 тыс детей. Допустим, что 80% из них в течении года сделало хотя бы одну прививку. Хотите сказать, что около 550 детей до года в прошлом году умерло? Это как-то не бьется с цифрами, что младенческая смертность (от 0 до 1 года) в прошлом году достигла исторического минимума в АК: 3,4 ребёнка на тысячу родившихся, то есть всего около 50. И тут в счет идут дети, родившиеся с патологиями.
Эх, опять теории заговора никак не соотносятся с реальностью. Ну ничего, хотя бы теория про богачей-педофилов подтвердилась Эпштейном
16:30:22 10-06-2026
Не указано, как автора пришел к выводу о том, что прививки являются обязательными!!!
21:49:47 10-06-2026
Гость (16:30:22 10-06-2026) Не указано, как автора пришел к выводу о том, что прививки я... богатым опытом советского периода.
05:39:08 11-06-2026
гость (21:49:47 10-06-2026) богатым опытом советского периода.... Времена меняются, прививки тоже
00:10:41 11-06-2026
Гость (15:54:22 10-06-2026) по статистике прививка действует не в 100%. Около 5% привиты... Ой брешешь как троцкий!