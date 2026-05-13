Жительница Барнаула "под давлением и запугиванием" отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Неизвестный убедил установить на телефон специальное приложение
13 мая 2026, 10:43, ИА Амител
В Барнауле 59-летняя жительница лишилась всех своих сбережений, поверив мошенникам, обещавшим помочь с заменой медицинского полиса, сообщает алтайское МВД.
«Все началось со звонка в мессенджере. Неизвестная, представившись сотрудницей поликлиники, заявила о необходимости замены медицинского полиса», — рассказали в ведомстве.
После позвонил "сотрудник правоохранительных органов" и сказал, что на имя женщины оформляются кредиты.
Мошенник убедил установить на телефон специальное приложение, перейдя по отправленной ссылке.
Под давлением и запугиванием женщина сняла все свои сбережения с банковских счетов в размере 900 тысяч рублей и перевела на указанный счет. После этого осознала, что стала жертвой мошенников.
Ранее в Барнауле мошенники так сильно напугали молодого человека, что он назанимал у родных и друзей 1 млн рублей.
10:53:10 13-05-2026
Все началось со звонка в мессенджере.------ ну вот зачем разговаривать неизвестно с кем, да еще и в мессенджере? Кстати, в каком?)
13:02:57 13-05-2026
Гость (10:53:10 13-05-2026) Все началось со звонка в мессенджере.------ ну вот зачем ра... У Батьки в Белоруссии работают все мессенджеры. Возникает вопрос. А мошенники в Белоруссии есть?
14:07:17 13-05-2026
ВВП (13:02:57 13-05-2026) У Батьки в Белоруссии работают все мессенджеры. Возникает во... Есть, как и в Казахстане.
10:56:40 13-05-2026
900 тысяч рублей --- пенсионерка. Может надо было доллары взять и дома спрятать. Домой мошенники реже приходят, а положить доллары на счет трудней
10:59:04 13-05-2026
Как с таким содержимым черепной коробки умудрилась почти до пенсии дожить? А Приложение то самое было? Безопасное и Национальное?
10:59:07 13-05-2026
Интересно, что "под давлением и запугиванием" деньги снять дают, а приходишь без давления, говорят, надо было заранее заказать. Совпадение?
11:00:13 13-05-2026
"Юрист: банки блокируют переводы при смене финансового поведения."
Вчера обсуждали. Как вчера писал, мошенников это не касается, наверное заветные тропки в банках знают.
11:00:21 13-05-2026
Мессенджер? Какой?
14:07:54 13-05-2026
Вежливый Человек (11:00:21 13-05-2026) Мессенджер? Какой?... У тебя какой то не работает? Странно!
11:03:36 13-05-2026
Все деньги изьятые в самых надежном месенджере пойдут на дело демократии (суверенной) и помощь детям.
11:15:04 13-05-2026
Вежливый человек (11:03:36 13-05-2026) Все деньги изьятые в самых надежном месенджере пойдут на де... А если бы просто по телефону позвонили, она бы не стала разговариваить? Сказала бы, звоните по мессенджеру, тогда поговорим?
11:26:41 13-05-2026
Вежливый человек (11:03:36 13-05-2026) Все деньги изьятые в самых надежном месенджере пойдут на де... Вы тоже уже понимаете, что если не упоминается название мессенджера, то становится понятно, какой именно. Ведь если был бы иностранный, то в статье название его выделили жирным шрифтом
12:22:06 13-05-2026
Гость (11:26:41 13-05-2026) Вы тоже уже понимаете, что если не упоминается название месс... ..."становится понятно... ) То ли дело импортные. Чистые и неповторимые... )
12:18:41 13-05-2026
Вежливый человек (11:03:36 13-05-2026) Все деньги изьятые в самых надежном месенджере пойдут на де... Что ещё за "суверенная демократия (власть народа)?"?Не то что западная? ) Там те же сказочки."Жили они долго и счастливо и умерли в один и тот же день...в результате атомной бомбардировки.Так народ решил...Или отдельные люди?