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Жительница Барнаула "под давлением и запугиванием" отдала мошенникам 900 тысяч рублей

Неизвестный убедил установить на телефон специальное приложение

13 мая 2026, 10:43, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru
Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Барнауле 59-летняя жительница лишилась всех своих сбережений, поверив мошенникам, обещавшим помочь с заменой медицинского полиса, сообщает алтайское МВД.

«Все началось со звонка в мессенджере. Неизвестная, представившись сотрудницей поликлиники, заявила о необходимости замены медицинского полиса», — рассказали в ведомстве.

После позвонил "сотрудник правоохранительных органов" и сказал, что на имя женщины оформляются кредиты.

Мошенник убедил установить на телефон специальное приложение, перейдя по отправленной ссылке.

Под давлением и запугиванием женщина сняла все свои сбережения с банковских счетов в размере 900 тысяч рублей и перевела на указанный счет. После этого осознала, что стала жертвой мошенников.

Ранее в Барнауле мошенники так сильно напугали молодого человека, что он назанимал у родных и друзей 1 млн рублей.

Барнаул Мошенники
       

Комментарии 14

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Гость

10:53:10 13-05-2026

Все началось со звонка в мессенджере.------ ну вот зачем разговаривать неизвестно с кем, да еще и в мессенджере? Кстати, в каком?)

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ВВП

13:02:57 13-05-2026

Гость (10:53:10 13-05-2026) Все началось со звонка в мессенджере.------ ну вот зачем ра... У Батьки в Белоруссии работают все мессенджеры. Возникает вопрос. А мошенники в Белоруссии есть?

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Гость

14:07:17 13-05-2026

ВВП (13:02:57 13-05-2026) У Батьки в Белоруссии работают все мессенджеры. Возникает во... Есть, как и в Казахстане.

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Гость

10:56:40 13-05-2026

900 тысяч рублей --- пенсионерка. Может надо было доллары взять и дома спрятать. Домой мошенники реже приходят, а положить доллары на счет трудней

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Гость

10:59:04 13-05-2026

Как с таким содержимым черепной коробки умудрилась почти до пенсии дожить? А Приложение то самое было? Безопасное и Национальное?

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Гость

10:59:07 13-05-2026

Интересно, что "под давлением и запугиванием" деньги снять дают, а приходишь без давления, говорят, надо было заранее заказать. Совпадение?

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ВВП

11:00:13 13-05-2026

"Юрист: банки блокируют переводы при смене финансового поведения."
Вчера обсуждали. Как вчера писал, мошенников это не касается, наверное заветные тропки в банках знают.

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Вежливый Человек

11:00:21 13-05-2026

Мессенджер? Какой?

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Гость

14:07:54 13-05-2026

Вежливый Человек (11:00:21 13-05-2026) Мессенджер? Какой?... У тебя какой то не работает? Странно!

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Вежливый человек

11:03:36 13-05-2026

Все деньги изьятые в самых надежном месенджере пойдут на дело демократии (суверенной) и помощь детям.

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Гость

11:15:04 13-05-2026

Вежливый человек (11:03:36 13-05-2026) Все деньги изьятые в самых надежном месенджере пойдут на де... А если бы просто по телефону позвонили, она бы не стала разговариваить? Сказала бы, звоните по мессенджеру, тогда поговорим?

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Гость

11:26:41 13-05-2026

Вежливый человек (11:03:36 13-05-2026) Все деньги изьятые в самых надежном месенджере пойдут на де... Вы тоже уже понимаете, что если не упоминается название мессенджера, то становится понятно, какой именно. Ведь если был бы иностранный, то в статье название его выделили жирным шрифтом

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Гость

12:22:06 13-05-2026

Гость (11:26:41 13-05-2026) Вы тоже уже понимаете, что если не упоминается название месс... ..."становится понятно... ) То ли дело импортные. Чистые и неповторимые... )

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Гость

12:18:41 13-05-2026

Вежливый человек (11:03:36 13-05-2026) Все деньги изьятые в самых надежном месенджере пойдут на де... Что ещё за "суверенная демократия (власть народа)?"?Не то что западная? ) Там те же сказочки."Жили они долго и счастливо и умерли в один и тот же день...в результате атомной бомбардировки.Так народ решил...Или отдельные люди?

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