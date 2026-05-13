Жительница Барнаула "под давлением и запугиванием" отдала мошенникам 900 тысяч рублей

Неизвестный убедил установить на телефон специальное приложение

13 мая 2026, 10:43, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Барнауле 59-летняя жительница лишилась всех своих сбережений, поверив мошенникам, обещавшим помочь с заменой медицинского полиса, сообщает алтайское МВД.

«Все началось со звонка в мессенджере. Неизвестная, представившись сотрудницей поликлиники, заявила о необходимости замены медицинского полиса», — рассказали в ведомстве.

После позвонил "сотрудник правоохранительных органов" и сказал, что на имя женщины оформляются кредиты.

Мошенник убедил установить на телефон специальное приложение, перейдя по отправленной ссылке.

Под давлением и запугиванием женщина сняла все свои сбережения с банковских счетов в размере 900 тысяч рублей и перевела на указанный счет. После этого осознала, что стала жертвой мошенников.

Ранее в Барнауле мошенники так сильно напугали молодого человека, что он назанимал у родных и друзей 1 млн рублей.