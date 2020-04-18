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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 20

, ИА "Амител"
Главное за 18 апреля

Уже 63 человека в Алтайском крае заболели COVID-2019. Виктор Томенко провел совещание с руководителями санаториев в городе-курорте Белокуриха, который уже потерял сотни миллионов рублей из-за коронавируса, а барнаульский аэропорт объявил об отмене множества рейсов. Все, что вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.

1

63 зараженных в Алтайском крае

Сразу 10 случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Среди инфицированных – 32-летний шахтер и один ребенок. Таким образом, на 18 апреля в регионе зарегистрировано 63 случая заражения.

По информации оперативного штаба на коронавирусную инфекцию в крае обследовано 12778 человек, 1276 человек находятся под медицинским наблюдением, сняли с наблюдения – 5749 человек.

Четвертого ранее зараженного COVID-2019 пациента в Алтайском крае выписали из больницы. Однако мужчина продолжает находиться в инфекционном отделении городской больницы № 11: он остался рядом с маленьким сыном, у которого тоже диагностировали коронавирус.

Мужчина рассказал, что выраженных симптомов у него не было, а в качестве лечения врачи назначили ему мукалитик, антигистаминное, хлоргексидин, чтобы полоскать горло и солевой раствор для промывания носа.

2
Болезнь расходится по краю

Первые случаи заражения коронавирусом выявили в трех муниципалитетах Алтайского края. Два инфицированных в Горняке, по одному – в Змеиногорске и селе Николаевка Поспелихинского района.

Помимо названных случаев, география COVID-2019 в регионе выглядит так:

Барнаул – 42 человека;
Камень-на-Оби – 3;
Павловский район – 3;
Первомайский район – 2;
Крутихинский район – 3;
Советский район – 2;
в Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске по одному заболевшему.

 

3
Белокурихе пообещали поддержку

Виктор Томенко провел рабочее совещание с руководителями санаториев в городе-курорте Белокуриха. Из-за режима самоизоляции деятельность всех санаториев в Белокурихе приостановлена до конца мая. Сейчас там сложилась непростая ситуация, ведь именно оздоровительные учреждения формируют большую часть местного бюджета.

Санатории указывают на то, что им необходимо платить налоги и выполнять обязательства перед сотрудниками, партнерами и пациентами. Они рассчитывают на льготные кредиты, кредитные каникулы, снижение ставок по отдельным видам налогов и отмену курортного сбора до конца 2020 года.

Глава региона пообещал руководителям предприятий добиться максимальной поддержки.

 

4
Летать почти не будем

Барнаульский аэропорт информировал об отмене рейсов в апреле и мае. Не состоятся перелеты, запланированные почти на 20 дат. Уточняется, что изменения в расписании движения воздушных судов произошли по решению авиакомпаний. От перелетов отказался "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "СиЛА" и "КрасАвиа".

Не состоятся рейсы в следующие даты:

  • авиакомпания S7, рейсы S72601/2602 – 18, 19, 21, 23 апреля 2020 года;
  • авиакомпания "Уральские авиалинии", рейсы U6651/652 – 18, 20, 21, 23, 25 апреля 2020 года; рейсы U6629/630 – 27 апреля, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 мая 2020 года; рейсы U6631/632 – 21, 25, 28 апреля 2020 года;
  • авиакомпания "Аэрофлот", рейсы SU1430/1431 – 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 апреля 2020 года;
  • авиакомпания "СиЛА", рейсы СЛ47/48 – 20, 22, 24, 27, 29 апреля 2020 года;
  • авиакомпания "КрасАвиа", рейсы ЭК83/84 – 18, 21, 25, 28 апреля 2020 года;
  • авиакомпания "ЮТэйр", рейсы ЮТ213/214 – 25 апреля 2020 года.

Точную информацию можно получить по телефону +7 (3852) 543009. 

5
Пасха онлайн

Светлое Христово Воскресение выпадает на 19 апреля. В Алтайском крае из-за режима самоизоляции ограничили участие прихожан в праздничных богослужениях. Тем не менее вы сможете присоединиться к нему дистанционно.

Вечером 18 апреля прямую трансляцию пасхального богослужения из церкви святителя Димитрия Ростовского будет вести телеканал "Катунь 24" и ОТР (девятая кнопка). Трансляция начнется в 23:30 и продлится до 2:30 ночи (по местному времени).

По поводу освящения куличей беспокоиться не нужно. Сделать это можно будет на улице у храмов Барнаула днем 18 и 19 апреля. Ориентировочно церемония освящения будет проходить в период с 12:00 и до 20:00.

6
У соседей

В Республике Алтай на границе с Кош-Агачским районом выставили пост, в составе которого дежурят сотрудник администрации, медицинский работник и участковый. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель района Серикжан Кыдырбаев. По его словам, основная задача поста – контролировать и фиксировать количество въезжающих граждан. Он отметил, что прежде всего сотрудники поста уточняют ФИО, все основные контактные данные, цель визита, куда едут и где планируют остановиться. Также врач замеряет температуру у всех, кто пересекает границу.

По данным на утро 18 апреля, в Республике Алтай подтверждено два случая заражения коронавирусом. О первом инфицированном стало известно 16 апреля. Тогда COVID-19 обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы. На следующий день, 17 апреля, оперштаб сообщил о положительном тесте на коронавирус у ее мужа.

 

7
 
В качестве информационной профилактики

Хотите побольше узнать и получше разобраться в ситуации и вопросах поддержки – вам в эту карточку. Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции.
Например:

Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?

Что посмотреть?

Фоторепортаж о том, что происходит в Новоалтайске, где нашли первого заболевшего COVID-19.

Инфографику распространения коронавируса в Алтайском крае.

Историю о том, как в Барнауле разоряли и восстанавливали храмы.

Что прочитать?

Что будет с нами после коронавируса?

Компании Барнаула собираются перейти на "удаленку" навсегда.

Интервью экономиста о том, ударит ли кризис по Алтаю и кто его переживет.

Мнения родителей и учителей о дистанционном обучении.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.04.2020 19:35
- гость -

Самоизоляция - это ознакомительный тур на пенсию. Денег нет и заняться нечем.

18.04.2020 19:55
- гость -

Тянут кота за хвост
Раньше сядешь, раньше выйдешь

18.04.2020 19:57
шкед

Самоизоляции в Барнео это когда магазины работают, но в них нельзя ходить

18.04.2020 20:00
Шкед

Смертность в России примерно 1.8 млн человек в год. Сдаётся мне, что в этом году показатели буду меньше чем в прошлом году.

18.04.2020 20:01
Гость

С освященными куличами когда ждать?

18.04.2020 20:10
Alex1976

То чувство что на пенсию вроде минимальную наработал, но до неё ещё далеко и не факт что она будет. А тут еще и корона всякая)

18.04.2020 20:10
Гость

Интересно на каких условиях санатории Белокурихи возвращают деньги за неиспользованные путевки? И будет ли возможность на льготные кредиты, кредитные каникулы, снижение ставок по отдельным видам налогов для тех, кто будет приобретать путевки потом, после снятия ограничений? Или, как обычно, взвинтят цены на все?

18.04.2020 21:13
гость пенс

19;35 +++++!

18.04.2020 21:28
- гость -

Ладно, поиграем ещё в эти игры.

18.04.2020 21:33
- гость -

в цифрах уже заблудился 12700 обследовали 1200 под контролем 5700 сняли 63 лечат а еще 6000 где что с ними

19.04.2020 11:04
Мимопроходящий

На Южную Корею следует равняться. Там все резко жопы прижали по команде, самоизолировались буквально сразу. Все и без пререканий. И зараза остановилась за неделю. Сейчас ситуация у них шикарная. А мы протелились, проспорили и получили экспоненту. Три недели уже "просидели", а рост идет. И это потому, что шаримся везде.

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