И во сколько будут концерты?

Их проведут примерно с 10:20 до 13:20. До наступления так называемого "тихого часа". Поэтому если у вас маленькие дети, спать им никто не помешает.

Чтобы узнать, во сколько концерт состоится именно в вашем дворе, нажмите на значок музыки на карте (карточка №1).