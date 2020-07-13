Штрафы – выше. Как могут измениться наказания для автомобилистов за нарушение ПДД

В России хотят увеличить штрафы за превышение скорости, смягчить наказание за грязные, нечитаемые номера и ввести наказание для тех, кто надолго бросает машины во дворах или на парковках. Такие предложения в проект нового КоАП (вступит в силу с 1 января 2021 года) направили в Министерство юстиции РФ эксперты Общероссийского народного фронта. А пока же документ дорабатывают. О том, какие изменения могут коснуться водителей, – в материале amic.ru.
Штрафы предлагают повысить:
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до 2,5 тыс. рублей за превышение скорости на 40-60 км/ч (сейчас он равен 1-1,5 тыс. рублей), за повторное нарушение – 5 тыс. рублей (сейчас – от 2 до 2,5 тыс. рублей);
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до 5 тыс. рублей за превышение скорости на более чем 60 км/ч (сейчас – от 2 до 2,5 тыс. рублей) или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, за повторное нарушение водителю может грозить штраф 15 тыс. рублей (сейчас – 5 тыс. рублей или лишение прав на 1 год).
Об этом РИА "Новости" сообщил руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
Активисты предлагают узаконить в КоАП понятие "средняя скорость автомобиля". И тогда штрафы за превышение средней скорости станут обоснованными.
Среднюю скорость рассчитывают следующим образом: расположенные на дороге камеры фиксируют госномер машины, время ее проезда, координаты, а затем рассчитывают среднюю скорость, с которой было преодолено расстояние между этими камерами.
И сейчас суды очень часто отменяют штрафы, выписанные за нарушение средней скорости, так как в них не указано конкретное время и место нарушения. Именно поэтому такое понятие хотят прописать отдельно.
Авторы инициативы предлагают увеличить штраф для тех, кто проезжает на красный свет, до 5 тыс. рублей. Сейчас наказание для нарушителей – 1 тыс. рублей.
Авторы поправок предлагают сначала предупреждать водителей, которые ездят с грязными номерами. Штраф будут оформлять лишь при повторном нарушении за конкретный период времени (за какой – не уточняется). Сейчас за "нечитаемые" номера тоже предупреждают, но могут и оштрафовать на 500 рублей.
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", – рассказал Шкуматов.
А еще активисты предлагают жестче штрафовать тех, кто устанавливает поддельные номера на свои авто. За установку заведомо подложных номеров водителя будут наказывать на 5 тыс. рублей. Сейчас это нарушение "стоит" 2,5 тыс. рублей.
Авторы инициативы предлагают привлекать к ответственности должностное лицо, которое выписало водителю ошибочный штраф (данные с видеокамер обрабатывают в ГИБДД операторы). Так вот, при принятии поправок их могут наказывать на 20 тыс. рублей.
К примеру, водитель получает штраф за превышение скорости, а на камерах отчетливо видно, что машина ехала на эвакуаторе. А еще в качестве дополнительного наказания предлагают запретить невнимательным сотрудникам занимать свою должность в течение года после ошибочного решения.
Данные с дорожных видеокамер обрабатывают люди-операторы. В их задачу входит подтверждение факта фиксации правонарушения, идентификация владельца автомобиля по номерному знаку, определение его данных и адреса, формирование постановления ("письмо счастья") и отправка адресату.
В ОНФ предлагают выплачивать компенсацию в размере 10 тыс. рублей водителям, автомобиль которых эвакуировали на штрафстоянку и при этом повредили. Сумма 10 тыс. рублей будет бонусом к той, что положена водителю в виде покрытия ущерба.
А некоторые виды автотранспорта рекомендуют вообще не эвакуировать. В их числе те, эвакуация которых приведет к порче груза или самого транспортного средства: речь идет о грузовиках, в которых могут быть скоропортящиеся товары, или наполненных бетономешалках.
Эксперты предлагают штрафовать водителей, которые ездят без полиса ОСАГО и без техосмотра, один раз в 24 часа.
Сейчас оштрафовать водителя без ОСАГО инспектор может неограниченное число раз. Автовладелец может отъехать от поста ГИБДД и схлопотать новую санкцию через несколько километров.
А вот штрафы за езду без этих документов повышать пока не предлагают. За езду без ОСАГО водителя также хотят штрафовать на 800 рублей, без техосмотра – на 2 тыс. рублей.
За брошенный во дворе (и не только во дворе) автохлам автовладельцев сначала хотят предупреждать, а уже потом штрафовать на сумму от 1 до 3 тыс. рублей. Правда, когда наступит это "потом" – неизвестно. Если водитель сможет доказать, что он ждет поставки запчастей для ремонта авто или оценки возмещения от страховой компании, то наказывать его не будут.
Сейчас автовладельцу, бросившему во дворе старую машину, никакие санкции не грозят. И очень часто этот автохлам застревает во дворе на долгое время, занимая ценное парковочное место.
Вообще штрафы за парковку на газонах уже есть (во всех городах они разные). К примеру, в Барнауле за парковку на газоне могут оштрафовать от 500 до 3000 рублей. Так вот, в новом КоАП хотят максимально точно прописать такие понятия, как "газон" и "зеленые насаждения". Сделать это хотят для того, чтобы водители четко понимали, где парковаться можно, а где нельзя.
"Неблагоустроенные участки без твердого покрытия есть даже на территории Москвы в частном секторе, не говоря о том, что большинство сельских поселений в стране в принципе имеют ограниченное твердое покрытие, с большими площадями, заросшими дикорастущей травой. Считаем правильным дать определение указанного понятия с необходимыми и достаточными признаками", – рассказал AutoNews Петр Шкуматов.
Да, такое действительно было. В январе 2020 года Минюст опубликовывал проект нового КоАП. Водителей предлагали штрафовать намного жестче, чем сейчас. Тогда предлагаемые штрафы назвали драконовскими.
Тогда, к примеру, за превышение скорости на 20-40 км/ч планировали штрафовать водителей на 3 тыс. рублей и на 4 тыс. рублей – за превышение скорости на 40-60 км/ч.
Тогда же премьер-министр России Михаил Мишустин назвал такие штрафы непосильными. "Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы", – сказал он на заседании правительства.
В итоге Минюст решил не увеличивать размеры штрафов до "драконовских" размеров.
Комментарии
за превышение на 60 км/ч сразу лишать прав надо лет на 5
кто надолго бросает машины во дворах
На неделю? На месяц? На год? И как это будут фиксировать, свидетельскими показаниями?
Сейчас надолго не бросают, могут кислотой облить
премьер-министр России Михаил Мишустин назвал такие штрафы непосильными
Так в этом и смысл штрафа, чтобы его боялись получить. Посильные штрафы не пугают тех, кому они по силам
штрафовать должностное лицо, которое выписало водителю ошибочный штраф
А вот это очень хорошо
Смешно читать всё это. Написано то правильно, а вот кто будет выполнять и приседать?
Уже вторую неделю у Арены пробка, из за ремонта Папова. Стоят сотрудники, и не обращают никакого внимание на мудрецов двигающихся гающихся по правой полосе из города в сторону аэропорта на перекрёстке с Власихенской. А именно они нарушают движение по полоса, так как там с правой полосы можно только направо, а эти хитро выдуманные едут прямо а потом лезут влево, тем самым создавая ещё больше пробку. А сотрудникам по баробану, тормозят только тех кто конкретно по газону проехал.
Ну то что не нарушай, эт понятно. Но бывают разные ситуации! И как вяжутся суммы штрафов с доходом среднего класса в 17000 в месяц, что-то они не по карману так сильно!!!!!!
А где повышение штрафов для "смертников" которые " перебегают переходы на красный и в неположенных местах?