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Народные приметы. Что нужно сделать 21 июля, чтобы привлечь удачу и вылечить спину

, ИА "Амител"
Приметы, традиции и заговоры на Прокопия-жнеца
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Народный праздник – Прокопий-жнец – отмечают 21 июля. На Руси в этот день начиналась самая жаркая погода, и крестьяне шли работать в поле. По поверью, на Прокопия жнеца можно было привлечь удачу и вылечить больную спину. Чем занимались в Прокопьев день и как по снам предсказывали будущее – читайте в материале amic.ru.

1
Кто такой Прокопий?

Праздник назван в честь святого великомученика Прокопия Кесарийского. Он жил в III веке в Иерусалиме в знатной семье. В юности Неаний (так звали Прокопия до крещения) поступил на военную службу. Он был настолько успешен, что правящий тогда император Диоклетиан даже назначил Прокопия проконсулом в Александрию. На этой должности его обязали преследовать и истреблять приверженцев христианства.

Но по дороге в Александрию Неанию явился Христос. После этой встречи юноша сам принял христианскую веру и защищал уверовавших в Иисуса от гонений язычников. За это его арестовали, бросили в тюрьму, где пытали, заставляя отречься от веры. Но тот был непреклонен и выдержал все мучения. Тогда в темнице Неания навестил Спаситель. Там он крестил христианина и дал ему новое имя – Прокопий. Вскоре, по распоряжению прокуратора Флавиана, юношу казнили – по решению прокурора ему отрубили голову мечом. Тело Прокопия было тайно погребено местными христианами. Стойкость великомученика во время пыток обратила в христианство много людей.

2
Чем занимались 21 июля и какие традиции у этого дня?

На Прокопьев день обычно наступала самая жаркая летняя погода, начинали жатву (отсюда и название "Прокопий-жнец"). Но перед началом работы в поле крестьяне шли в церковь и служили молебен в честь святого Прокопия. Затем возвращались домой, накрывали столы, угощали близких.

На жниве крестьяне смотрели на землю. Якобы 21 июля оттуда вылезали насекомые-вредители (камаха), которые собирались в комок и катались. По народному поверью, кто первым заметит этот комок, того ожидало большое счастье и благополучие целый год. Поэтому и говорят, что на Прокопьев день можно буквально словить удачу.

По традиции первый сноп ржи женщины обвязывали красной лентой и несли в церковь. Сноп освящали и хранили в красном углу избы до следующего года, а старый – скармливали скоту.

Мужчины в этот день заготавливали корм для домашних животных. "На острую кó​су – много сенокосу", – приговаривали крестьяне, когда выходили на луга. Женщины приступали к прополке огородов, собирали корневые овощи. А дети отправлялись собирать чернику, которая, по народным поверьям, обладает чудесными целебными свойствами. "Зреет черника – идет жатва лихо", – говорили в народе.

Также на Руси верили, что в этот день можно было предсказать будущее по снам и даже излечить больную спину.

3
Что значат сны на Прокопия-жнеца?

Если в ночь на 21 июля приснится, что вы получаете деньги, то ждет вас удача, а желание исполнится в ближайшем будущем.

Но если во сне переживаете потерю, то стоит ждать разрыва отношений и страданий наяву.

Сон, в котором приходится бороться или драться, означает, что в скором времени вам нужно будет принять окончательное решение в каком-то жизненном вопросе.

Если же приснились родные и любящие вас люди и вам приятно с ними находиться, значит, в жизни общение с ними принесет только радость.

4
А спину-то как лечили на Прокопия-жнеца?

Заговором. Сидя за праздничным столом, крестьяне, чтобы спина не уставала во время работы в поле, говорили: "Как ты, матушка-рожь, целый год шаталася, да не скудалася (не болела), так бы и мне рабу Божию, жать, да не скудаться". А еще брали колоски ржи и клали их за пазуху – якобы так спина точно не заболит.

Еще существовал заговор на то, чтобы не жалили осы. Крестьяне говорили: "Осы, осы, железные носы, не жгите меня, а я тебе, всех ос отец, дам пирога конец". И тогда, по поверьям, насекомые работать не мешали.

5
Что нельзя делать в Прокопьев день?

21 июля, несмотря на жару, нельзя было купаться в открытых водоемах. "Кто купается в Прокопьев день – тот тревожит водяного", – так приговаривали в народе. Ведь если нарушить этот запрет, то можно было утонуть.

Также в день Прокопия-жнеца не рекомендуют ругаться и плакать. Иначе весь этот негатив вернется к вам снова.

6
Народные приметы 21 июля
  • Пчелы ведут себя агрессивно – быть засухе.
  • Если 21 июля хорошая погода, можно приступать к севу озимых.
  • Кто в Прокопьев день купается – тот водяного тревожит.
  • На Прокопия-жнеца сильная жара начинается.
  • Какая погода на Прокопия, такая будет и 2 августа, в Ильин день.
  • По погоде 21 июля можно судить о том, какой будет зима.
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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