Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 153

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще шесть смертей инфицированных. 95 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 29 августа – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 68 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 18 инфицированных. Остальные распределились следующим образом: Бийск, Рубцовск, Первомайский и Поспелихинский район – по 5, Родинский район – 4, Косихинский и Немецкий национальный районы – по 3, Мамонтовский, Третьяковский и Хабарский районы – по 2, Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Павловский, Ребрихинский, Табунский, Угловский и Усть-Пристанский районы – по одному заболевшему.
В Алтайском крае умерли еще шесть пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 330 человек с коронавирусом, из них 122 – от COVID-19, 203 – от иных заболеваний. Пять случаев находятся на экспертизе.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз занимает 24-ю строчку среди всех регионов РФ. В первой половине августа по этому показателю в сравнении с другими субъектами России край находился на более высоких позициях.
Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (677 человек), Санкт-Петербурге (189), Московской (163) и Нижегородской (145) областях.
95 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Больше трети из них (33 человека) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Общее число заболевших в регионе достигло 11 591 человек, выздоровевших – 10 324 человек. Летальный исход зафиксирован в 330 случаях.
В Горном Алтае выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество заболевших в регионе выросло до 2125.
При этом выздоровели 1836 человек, 20 из которых – за последние сутки
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