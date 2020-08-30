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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 154

, ИА "Амител"
Главное за 30 августа
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае выявили 64 новых случая COVID-19, а скончалось еще три человека. При этом регион по-прежнему находится за пределами двадцатки "ковидных" лидеров и располагается на 26-м месте. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1

Сколько заболевших в Алтайском крае 30 августа?

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 64 новых случая заражения коронавирусом, а общее число заболевших с начала эпидемии в регионе выросло до 11 655.

Новые случаи инфицирования распределились следующим образом: Барнаул – 49 человек, Бийск, Павловский, Угловский районы – по двое заболевших, Яровое, Бурлинский, Зональный, Кулундинский, Локтевский, Немецкий национальный, Солонешенский, Суетский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

2
Новые летальные случаи

В Алтайском крае скончались еще трое пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекциию. Двое из них скончались от COVID-19, еще один — по иной причине.

За весь период в регионе врачи зафиксировали 333 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. 124 человека умерли от COVID-19, 204 — по иным причинам. Пять случаев находятся на экспертизе.

3
Алтайский край — на 26-м месте в федеральном рейтинге

Алтайский края по суточному приросту зараженных коронавирусом занял 26-е место среди всех регионов России. При этом еще в июле край в течение продолжительного времени находился в первой десятке.

По этому показателю на первом месте находится Москва (+695 заразившихся за сутки), на втором — Санкт-Петербург (+186), а тройку замыкает Московская область (+165).

4
У соседей

В Республике Алтай за прошедшие сутки зафиксировали 22 новых случая COVID-19.

Коронавирус подтвердился у восьми жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трех детей; у четырех жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей Майминского района; у трех жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Шебалинского района и у жителя Усть-Коксинского района.

Всего в Республике Алтай насчитывается 2147 случаев коронавируса. Выздоровели при этом 1846 пациентов, 10 из которых – за последние сутки.

5

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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