Тепло, вернись. Какой будет погода в Барнауле и Алтайском крае на праздничные выходные?

Какая будет погода в субботу, 12 июня?

Погода в Алтайском крае 12 июня

В ночное время в регионе будет прохладно: +5...+10 градусов. Осадков при этом синоптики не ждут. Зато будет дуть северный ветер. Скорость составит 4-9 метров в секунду, местами ожидаются порывы и до 14 м/с.

А вот днём местами по краю пройдут кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до уже привычных в последние дни +18...+23 градусов. Ветер немного усилится: 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с.

Погода в Барнауле 12 июня

В столице региона ночью будет чуть теплее, чем в среднем по краю: от 8 до 10 градусов тепла. Синоптики обещают, что дождей в Барнауле не будет. Как и порывов ветра: ожидается, что он будет дуть со скоростью 4-9 м/с, а днём усилится до 6-11 м/с. День в городе пройдёт преимущественно без осадков, а температура воздуха составит +18...+20 градусов.