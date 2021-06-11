Тепло, вернись. Какой будет погода в Барнауле и Алтайском крае на праздничные выходные?

Возвращения жаркой летней погоды в выходные по случаю Дня России ждать не стоит. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре. Более того: к ночным холодам добавятся ещё и дожди. А потепление всё же придет, но к этому моменту многие уже выйдут на работу. Подробно рассказываем, какой будет погода на Алтае и в Барнауле на предстоящих выходных.
Потеплеет, но уже под конец праздников. В остальные выходные дни погода останется примерно такой же, как и сейчас, то есть будет прохладно, уточнили в Гидрометцентре. А воскресенье, 13 июня, будет ещё и дождливым. Синоптики прогнозируют по Алтайскому краю прохождение холодного фронта северного циклона, который принесёт с собой кратковременные осадки и даже грозы.
А вот с понедельника, 14 июня (последний выходной день, между прочим), погода начнёт налаживаться, обещают специалисты. По данным синоптиков, температура повысится, и дождей тоже не будет.
Погода в Алтайском крае 12 июня
В ночное время в регионе будет прохладно: +5...+10 градусов. Осадков при этом синоптики не ждут. Зато будет дуть северный ветер. Скорость составит 4-9 метров в секунду, местами ожидаются порывы и до 14 м/с.
А вот днём местами по краю пройдут кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до уже привычных в последние дни +18...+23 градусов. Ветер немного усилится: 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с.
Погода в Барнауле 12 июня
В столице региона ночью будет чуть теплее, чем в среднем по краю: от 8 до 10 градусов тепла. Синоптики обещают, что дождей в Барнауле не будет. Как и порывов ветра: ожидается, что он будет дуть со скоростью 4-9 м/с, а днём усилится до 6-11 м/с. День в городе пройдёт преимущественно без осадков, а температура воздуха составит +18...+20 градусов.
Погода в Алтайском крае 13 июня
Температурных изменений в воскресенье синоптики не ждут: ночью столбики термометров покажут +5...+10 градусов. Местами с прохождением холодного фронта по региону ожидаются дожди и грозы. Северный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, а где-то усилится до 14 метров в секунду.
Днём по краю будет чуть теплее, чем в субботу: от 19 до 24 градусов выше нуля. Но в некоторых районах синоптики всё так же обещают дождь с грозой. Ветер будет таким же, как ночью: 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с.
Погода в Барнауле 13 июня
В столице погода в воскресенье будет примерно такой же, как и в целом по краю. Только преимущественно без дождей, уточнили в Гидрометцентре. Ночью будет прохладно: +8...+10 градусов. А днём температура вернётся к комфортным (пусть и прохладнее, чем по краю) значениям: от 20 до 22 градусов тепла. Осадков в дневное время в Барнауле также не ожидается.
Комментарии