Можно ли ставить вакцину от коронавируса беременным и кормящим мамам?

А прививка точно не опасна для мамы и ребёнка?

Российские медики уверяют, что нет. В методических рекомендациях подчёркивается, что учёные во всем мире уже накопили достаточно данных о влиянии прививок на людей.

Случаев, когда беременных привили от ковида, уже накопилось немало: в основном это представительницы прекрасного пола, которые узнали о своём положении уже после укола. Но есть и те, кто специально скрыл беременность, чтобы получить прививку. Ни у кого из них не зафиксировали осложнений из-за препарата, отмечается в документе. Поэтому в российском Минздраве провели дополнительные исследования и решили, что беременность пора исключать из противопоказаний.

В первую очередь для женщин в положении опасен сам COVID-19, настаивают врачи. В методрекомендациях указано, что по статистике беременные чаще заболевают ковидом, чем в среднем в популяции. Кроме того, такие пациентки чаще попадают в реанимационные отделения. Но самое главное – коронавирус может оказать сильнейшее негативное влияние на развитие плода, вызвав серьёзные осложнения.

Поэтому медики предлагают руководствоваться правилом двух зол.

"Применять вакцину при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода", – написано в документе.