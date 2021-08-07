Можно ли ставить вакцину от коронавируса беременным и кормящим мамам?

В инструкциях к российским вакцинам от ковида становится всё меньше противопоказаний. Препараты, которыми уже прививают россиян, продолжают проходить углубленные исследования. Например, совсем скоро "Спутник V" планируют разрешить для несовершеннолетних: испытания не выявили опасности. Самым спорным остаётся вопрос о вакцинации беременных и кормящих. Летом 2021 года Минздрав России выпустил новые методические рекомендации, где прояснил этот вопрос. Рассказываем, можно ли прививаться беременным, есть ли риски и может ли прививка укрепить иммунитет не только матери, но и ребёнку.
Да. В обновлённой версии методических рекомендаций Минздрава по коронавирусу беременных убрали из списка противопоказаний к вакцинации. Там указано, что ещё на этапе разработки отечественные вакцины от ковида проходили исследование репродуктивной токсичности на животных. Никакого негативного влияния на течение беременности и серьёзных последствий для плода создатели препаратов не обнаружили.
Правда, беременным делать прививку не обязательно. Как и для всех остальных, вакцинация – дело добровольное. Отдельно Минздрав выделил список категорий, которым медики настоятельно рекомендуют привиться. Медики также определили сроки, в которые можно поставить укол.
Российские медики уверяют, что нет. В методических рекомендациях подчёркивается, что учёные во всем мире уже накопили достаточно данных о влиянии прививок на людей.
Случаев, когда беременных привили от ковида, уже накопилось немало: в основном это представительницы прекрасного пола, которые узнали о своём положении уже после укола. Но есть и те, кто специально скрыл беременность, чтобы получить прививку. Ни у кого из них не зафиксировали осложнений из-за препарата, отмечается в документе. Поэтому в российском Минздраве провели дополнительные исследования и решили, что беременность пора исключать из противопоказаний.
В первую очередь для женщин в положении опасен сам COVID-19, настаивают врачи. В методрекомендациях указано, что по статистике беременные чаще заболевают ковидом, чем в среднем в популяции. Кроме того, такие пациентки чаще попадают в реанимационные отделения. Но самое главное – коронавирус может оказать сильнейшее негативное влияние на развитие плода, вызвав серьёзные осложнения.
Поэтому медики предлагают руководствоваться правилом двух зол.
"Применять вакцину при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода", – написано в документе.
К группе риска, у которой течение COVID-19 может быть крайне тяжёлым, медики относят беременных, у которых:
- хронические заболевания лёгких, в том числе бронхиальная астма средней и тяжёлой степени;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- артериальная гипертензия;
- сахарный диабет;
- онкологические заболевания;
- ожирение (индекс массы тела >30 кг/м2);
- хроническая болезнь почек;
- заболевания печени.
Естественно, нельзя прививать пациентов, у которых хронические заболевания находятся в стадии обострения. Таким беременным, как и всем остальным, следует дождаться ремиссии, а уже потом записываться на вакцинацию.
Медики уверяют, что да. Об этом рассказала профессор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Минздрава России Лейла Адамян.
"Уже доказано, что иммунитет передаётся и ребёнку, так что вакцинация становится страховкой не только для матери, но и для малыша", – настаивает Адамян.
Самый идеальный вариант, по мнению врачей, – всё же привиться заранее. Оптимальный срок – за три месяца до зачатия ребёнка. Так даже самые тревожные мамочки, которые боятся вакцины, смогут исключить все риски.
Если же поставить вакцину заранее вы не успели, то следует выждать 22 недели с момента беременности. Специалисты считают, что на этом сроке плод уже достаточно сформирован, чтобы без проблем воспринять препарат от коронавируса.
Нет. Это противопоказание Минздрав пока оставил в силе. Клинических данных по применению вакцин для женщин, которые кормят грудью, пока нет. Поэтому врачи не исключают риск для новорождённых, которые находятся на грудном вскармливании, отмечается в методичке.
Разрешат ли таким мамочкам прививаться в будущем, пока непонятно. Всё будет зависеть от того, какие данные накопят разработчики вакцин и эпидемиологи.
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