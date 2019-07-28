Сибирские пожары назвали катастрофой планетарного масштаба

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace Григорий Куксин назвал пожары в Сибири и на Дальнем Востоке катастрофой планетарного масштаба, сообщает телеканал "360".

Куксин отметил, что дым от пожаров вопреки всем прогнозам пошел в западном направлении: "Это довольно редкое явление. Как правило, его сносит на восток или на север".

По его словам, дым сначала пошел по сибирским городам, потом дошел до Урала, после – за Урал в Поволжье, даже в Татарстане он был виден.

"Опять меняется направление ветра и дым начинает тянуть обратно на восток, пока еще сибирские города в сильном задымлении, дальше, скорее всего, мы будем ожидать задымления Камчатки, вплоть до того, что он через океан пойдет до соседних континентов. То есть это действительно такое в планетарном масштабе явление заметное", – подчеркнул Куксин.

По его словам, дым никуда не денется – пожары будут развиваться еще несколько недель как минимум. На пару недель не предвидится никаких серьезных осадков в прогнозе.

Поэтому, по его мнению, сейчас необходимо обязательно наращивать группировку сил и обязательно пересматривать зону контроля, без изменения границ которой ситуация будет постоянно повторяться.

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