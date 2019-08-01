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Медведев прилетел в Красноярск и пообещал денег на тушение пожаров

, ИА "Амител"
Премьер-министр провел совещание по борьбе с огненной стихией в сибирских лесах
Дмитрий Медведев / Фото: hr-tv.ru

Дмитрий Медведев / Фото: hr-tv.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 31 июля прибыл в Красноярск и провел там совещание по теме борьбы с лесными пожарами, охватившими Сибирь, сообщает ТАСС.

В ходе мероприятия он заверил, что Москва выделит на эти цели дополнительные средства, которые необходимы для содержания дополнительной группировки МЧС и военных, привлеченных к ликвидации стихии.

"Я, естественно, дам поручение такие деньги выделить из резервного фонда правительства, для того чтобы такого рода работа была более активной", – заверил Медведев.

Он подчеркнул, что нужно наладить координацию между Минобороны и МЧС для повышения эффективности борьбы с возгораниями.

Особое внимание премьер-министр поручил уделить пожарам, которые потенциально могут угрожать населенным пунктам.

"2010 год – это то, чего ни в коем случае нельзя допустить", – подчеркнул Медведев, напоминая ситуацию с перекинувшимся на жилые массивы лесным пожаром.

В то же самое время он уточнил, что в настоящее время непосредственной опасности для жизни и имущества людей нет.

Напомним, в Сибири горит свыше 1,5 га леса. Пикеты за немедленное их тушение прошли в Барнауле и Бийске. Их провело региональное отделение партии ЛДПР.

Новосибирский тележурналист записал видеообращение, где в резкой форме потребовал от Москвы начать тушить лесные пожары в Красноярском крае.

Ранее полпред президента Сергей Меняйло объяснил, почему в Сибири сейчас не может быть введен режим ЧС.

Власти Алтайского края отчитались об экологической обстановке в регионе. Они рассказали, что в отдельных районах Барнаула 26 июля зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.08.2019 11:48
- гость -

Забавные ребята... им проще тушить 3 млн га леса, чем 600 тыс))))

0  0
1.08.2019 11:52
- гость -

Оперативно отреагировали, и этот и тот другой...

0  0
1.08.2019 11:55
Ируся

Щас польется вода с известным логотипом......Зашевелились...(дальше-цитата Лаврова)

0  0
1.08.2019 12:00
- гость -

противно...

0  0
1.08.2019 12:01
- гость -

или хорошее или ничего....

0  0
1.08.2019 12:04
krash

А почему опять свыше 1.5млн ГА ? уже давно свыше 3 же!

0  0
1.08.2019 12:20
- гость -

Амик говорит, 1.5 га пожаров осталось.

0  0
1.08.2019 12:20
- гость -

Подход не государственный. Денег дать надо! Но на паях - 30% с губернатора ( чтобы почувствовал, что "тушить невыгодно" и "опасно", 30% с министра Минприроды РФ, который должен защищать природу и животных ( он первый запустил, что тушить не нужно и даже вредно) 30% с Премьера (чтобы нес ответственность, за то, что "несут" его подчиненные) + 10 % с депутатов Краевой (красноярской) Думы , чтобы "язык не проглатывали"и знали, что они представители народа во власти!

0  0
1.08.2019 12:21
- гость -

Трамп из обкома позвонил и они начали шевелиться, а так бы до сих пор говорили об экономической нецелесообразности.

0  0
1.08.2019 12:25
АБОРИГЕН

Аргументация конечно у путинской власти не выдерживает никакой критики. Мол ну мы немножко обосрались (на самом деле нет), но от этого никто не пострадал и экономический урон минимальный.

0  0
1.08.2019 12:30
- гость -

Жаль, что ветер был на Запад и Юг. Если бы на Восток, через Берингово море, то возможно давно с пожарами бы закончили? Стыдоба то какая...

0  0
1.08.2019 12:31
- гость -

1.5 млн га это 15000 кв км, это 15 триллионов квадратных метров.
Сколько надо рейсов самолетов чтобы затушить такое? Миллиард рейсов?

0  0
1.08.2019 12:42
месный

- что случилось с лесом
- он сгорел

0  0
1.08.2019 12:45
-гость-

он где раньше то был? спал опять? дедушка в батискафе ныряет, этот спит, хороша у нас власть ничего не скажешь

0  0
1.08.2019 12:50
- гость -

1.08.2019 12:20
- гость -
Ваша мысль очень здравая, только к сожалению не осуществимая

0  0
1.08.2019 12:55
гость

Прилетел вдруг волшебник в голубом вертолёте...проснулся, спустя две недели!

0  0
1.08.2019 12:57
Гость

А где раньше-то был? В Италии на виноградниках своих вялился, там не горит?

0  0
1.08.2019 12:58
- гость -

скорее разбудили. Говорят едь, пообещай там что нибудь как ты умеешь что бы там держались как могли, деваться некуда поехал...

0  0
1.08.2019 12:59
- гость -

Божечки... так денег же нет. Или он свои кровные вложит? А вообще - вот позорище...

0  0
1.08.2019 13:00
- гость -

гн@д@ где ты раньше был когда площадь пожаров была не так огромна, и почему надо разрешение моСКВЫ выделять или не выделять выглядит как подачка... Сколько можно терпеть это издевательства над некогда великой страной под названием СССР.

0  0
1.08.2019 13:07
Алиса

1.08.2019 12:20
- гость -
Подход не государственный. Денег дать надо! Но на паях - 30% с губернатора ( чтобы почувствовал, что "тушить невыгодно" и "опасно", 30% с министра Минприроды РФ, который должен защищать природу и животных ( он первый запустил, что тушить не нужно и даже вредно) 30% с Премьера (чтобы нес ответственность, за то, что "несут" его подчиненные) + 10 % с депутатов Краевой (красноярской) Думы , чтобы "язык не проглатывали"и знали, что они представители народа во власти!

Ваш подход мне нравится, я бы предложила даже пожестче обойтись с такими бережливыми и хозяйственными властьимущими.

0  0
1.08.2019 13:13
Гость

Головастика в бой кинули )))

0  0
1.08.2019 13:15
Павсекакий

Не прошло и полгода
Наверное на Дикаприо подписан, от него и узнал...

0  0
1.08.2019 13:23
- гость -

Огонь укрыл деяния друганов солнцеликого. Зазвучали приказы, распоряжения, правильные слова со всех динамиков.

0  0
1.08.2019 14:05
Митенька ржевский

Интересно, а для того, чтобы дать денег, второму лицу государства необходимо было переться через всю страну? Айфон перестал ладить со Скайпом?
Ну да это ладно, налоги уплочены, керосину авиационного у нас в избытке... дело в другом.
Неужели всякие уссы после такого эпичного обсёра уссидят на своих креслах и не пустят себе пулю в лоб? Ведь они же своим языком без костей такую подножку власти поставили, дав повод для логичного и обоснованного злословия!

0  0
1.08.2019 14:17
- гость -

1.08.2019 14:05
Митенька ржевский

Не сумлевайся, совести у них все равно нет, так что для них это как анекдот рассказать..

0  0
1.08.2019 14:22
месный

1.08.2019 12:55
гость

А вы уверены, что голубым был именно вертолёт?

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1.08.2019 14:29
гость

Медведев прилетел в Красноярск и пообещал денег

Вот он лет 5 назад пообещал бы учителям денег, а не посылал бы их в бизнес

0  0
1.08.2019 14:35
- гость -

В гайд-парке на площади Свободы 3 августа в 12:00 состоится акция в защиту лесов Сибири, которые сейчас горят на территории более 3 млн га.

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1.08.2019 14:53
гость

У нас есть гайд-парк? Он точно "гайд"? А то я не пойду. Вдруг там проходят гайд-парады

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1.08.2019 14:54
гость

Вдруг туда придут вчерашние выпускницы БЮИ и начнут разгонять гайд-парад

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1.08.2019 18:44
- гость -

Позднее зажигание у коротышки, раньше надо было. Ах да, видимо на винограднике работы много было, прополка там, туда-сюда, вот и не уследил.

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1.08.2019 18:48
гость

Вот на Украине коротышка всем покажет

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