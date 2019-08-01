Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 31 июля прибыл в Красноярск и провел там совещание по теме борьбы с лесными пожарами, охватившими Сибирь, сообщает ТАСС.

В ходе мероприятия он заверил, что Москва выделит на эти цели дополнительные средства, которые необходимы для содержания дополнительной группировки МЧС и военных, привлеченных к ликвидации стихии.

"Я, естественно, дам поручение такие деньги выделить из резервного фонда правительства, для того чтобы такого рода работа была более активной", – заверил Медведев.

Он подчеркнул, что нужно наладить координацию между Минобороны и МЧС для повышения эффективности борьбы с возгораниями.

Особое внимание премьер-министр поручил уделить пожарам, которые потенциально могут угрожать населенным пунктам.

"2010 год – это то, чего ни в коем случае нельзя допустить", – подчеркнул Медведев, напоминая ситуацию с перекинувшимся на жилые массивы лесным пожаром.

В то же самое время он уточнил, что в настоящее время непосредственной опасности для жизни и имущества людей нет.

Напомним, в Сибири горит свыше 1,5 га леса. Пикеты за немедленное их тушение прошли в Барнауле и Бийске. Их провело региональное отделение партии ЛДПР.

Новосибирский тележурналист записал видеообращение, где в резкой форме потребовал от Москвы начать тушить лесные пожары в Красноярском крае.

Ранее полпред президента Сергей Меняйло объяснил, почему в Сибири сейчас не может быть введен режим ЧС.

Власти Алтайского края отчитались об экологической обстановке в регионе. Они рассказали, что в отдельных районах Барнаула 26 июля зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе.