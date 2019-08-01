Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 31 июля прибыл в Красноярск и провел там совещание по теме борьбы с лесными пожарами, охватившими Сибирь, сообщает ТАСС.
В ходе мероприятия он заверил, что Москва выделит на эти цели дополнительные средства, которые необходимы для содержания дополнительной группировки МЧС и военных, привлеченных к ликвидации стихии.
"Я, естественно, дам поручение такие деньги выделить из резервного фонда правительства, для того чтобы такого рода работа была более активной", – заверил Медведев.
Он подчеркнул, что нужно наладить координацию между Минобороны и МЧС для повышения эффективности борьбы с возгораниями.
Особое внимание премьер-министр поручил уделить пожарам, которые потенциально могут угрожать населенным пунктам.
"2010 год – это то, чего ни в коем случае нельзя допустить", – подчеркнул Медведев, напоминая ситуацию с перекинувшимся на жилые массивы лесным пожаром.
В то же самое время он уточнил, что в настоящее время непосредственной опасности для жизни и имущества людей нет.
Напомним, в Сибири горит свыше 1,5 га леса. Пикеты за немедленное их тушение прошли в Барнауле и Бийске. Их провело региональное отделение партии ЛДПР.
Новосибирский тележурналист записал видеообращение, где в резкой форме потребовал от Москвы начать тушить лесные пожары в Красноярском крае.
Ранее полпред президента Сергей Меняйло объяснил, почему в Сибири сейчас не может быть введен режим ЧС.
Власти Алтайского края отчитались об экологической обстановке в регионе. Они рассказали, что в отдельных районах Барнаула 26 июля зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе.
Комментарии
Забавные ребята... им проще тушить 3 млн га леса, чем 600 тыс))))
Оперативно отреагировали, и этот и тот другой...
Щас польется вода с известным логотипом......Зашевелились...(дальше-цитата Лаврова)
противно...
или хорошее или ничего....
А почему опять свыше 1.5млн ГА ? уже давно свыше 3 же!
Амик говорит, 1.5 га пожаров осталось.
Подход не государственный. Денег дать надо! Но на паях - 30% с губернатора ( чтобы почувствовал, что "тушить невыгодно" и "опасно", 30% с министра Минприроды РФ, который должен защищать природу и животных ( он первый запустил, что тушить не нужно и даже вредно) 30% с Премьера (чтобы нес ответственность, за то, что "несут" его подчиненные) + 10 % с депутатов Краевой (красноярской) Думы , чтобы "язык не проглатывали"и знали, что они представители народа во власти!
Трамп из обкома позвонил и они начали шевелиться, а так бы до сих пор говорили об экономической нецелесообразности.
Аргументация конечно у путинской власти не выдерживает никакой критики. Мол ну мы немножко обосрались (на самом деле нет), но от этого никто не пострадал и экономический урон минимальный.
Жаль, что ветер был на Запад и Юг. Если бы на Восток, через Берингово море, то возможно давно с пожарами бы закончили? Стыдоба то какая...
1.5 млн га это 15000 кв км, это 15 триллионов квадратных метров.
Сколько надо рейсов самолетов чтобы затушить такое? Миллиард рейсов?
- что случилось с лесом
- он сгорел
он где раньше то был? спал опять? дедушка в батискафе ныряет, этот спит, хороша у нас власть ничего не скажешь
1.08.2019 12:20
- гость -
Ваша мысль очень здравая, только к сожалению не осуществимая
Прилетел вдруг волшебник в голубом вертолёте...проснулся, спустя две недели!
А где раньше-то был? В Италии на виноградниках своих вялился, там не горит?
скорее разбудили. Говорят едь, пообещай там что нибудь как ты умеешь что бы там держались как могли, деваться некуда поехал...
Божечки... так денег же нет. Или он свои кровные вложит? А вообще - вот позорище...
гн@д@ где ты раньше был когда площадь пожаров была не так огромна, и почему надо разрешение моСКВЫ выделять или не выделять выглядит как подачка... Сколько можно терпеть это издевательства над некогда великой страной под названием СССР.
1.08.2019 12:20
- гость -
Подход не государственный. Денег дать надо! Но на паях - 30% с губернатора ( чтобы почувствовал, что "тушить невыгодно" и "опасно", 30% с министра Минприроды РФ, который должен защищать природу и животных ( он первый запустил, что тушить не нужно и даже вредно) 30% с Премьера (чтобы нес ответственность, за то, что "несут" его подчиненные) + 10 % с депутатов Краевой (красноярской) Думы , чтобы "язык не проглатывали"и знали, что они представители народа во власти!
Ваш подход мне нравится, я бы предложила даже пожестче обойтись с такими бережливыми и хозяйственными властьимущими.
Головастика в бой кинули )))
Не прошло и полгода
Наверное на Дикаприо подписан, от него и узнал...
Огонь укрыл деяния друганов солнцеликого. Зазвучали приказы, распоряжения, правильные слова со всех динамиков.
Интересно, а для того, чтобы дать денег, второму лицу государства необходимо было переться через всю страну? Айфон перестал ладить со Скайпом?
Ну да это ладно, налоги уплочены, керосину авиационного у нас в избытке... дело в другом.
Неужели всякие уссы после такого эпичного обсёра уссидят на своих креслах и не пустят себе пулю в лоб? Ведь они же своим языком без костей такую подножку власти поставили, дав повод для логичного и обоснованного злословия!
1.08.2019 14:05
Митенька ржевский
Не сумлевайся, совести у них все равно нет, так что для них это как анекдот рассказать..
1.08.2019 12:55
гость
А вы уверены, что голубым был именно вертолёт?
Медведев прилетел в Красноярск и пообещал денег
Вот он лет 5 назад пообещал бы учителям денег, а не посылал бы их в бизнес
В гайд-парке на площади Свободы 3 августа в 12:00 состоится акция в защиту лесов Сибири, которые сейчас горят на территории более 3 млн га.
У нас есть гайд-парк? Он точно "гайд"? А то я не пойду. Вдруг там проходят гайд-парады
Вдруг туда придут вчерашние выпускницы БЮИ и начнут разгонять гайд-парад
Позднее зажигание у коротышки, раньше надо было. Ах да, видимо на винограднике работы много было, прополка там, туда-сюда, вот и не уследил.
Вот на Украине коротышка всем покажет