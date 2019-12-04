В барнаульском поселке пенсионеров заставили избавиться от кур и кроликов

В барнаульском поселке Казённая Заимка пенсионеров вынудили избавиться от кур и кроликов, которые стали предметом раздора между соседями, сообщает ГТРК "Алтай".

Владимир Беломытцев выращивал кур и кроликов, которые были серьезным подспорьем для двух пенсионеров. "Мы не требуем, чтобы нам повысили пенсии. На девять тысяч можно прожить? Президент с экрана говорит: вы поощряйте самозанятых, не трогайте пенсионеров, им и так плохо. И что происходит здесь?" – сетует мужчина.

Конфликт возник с появлением новых соседей. Они не пожелали мириться с курятником, который вплотную прилегает к их забору и, по их мнению, летом портит воздух на участке.

Жалобы недовольных соседей оборачивались проверками Ветнадзора и Роспотребнадзора: осматривали животных, брали пробы воздуха, но нарушений не обнаружили.

Требование снести курятник суд не поддержал. Тогда соседи обратились к градостроительному регламенту, где написано, что земли в поселке разрешено использовать только под жилищную застройку, и чтобы заниматься личным подсобным хозяйством, необходимо получить разрешение через процедуру общественных обсуждений. Такого разрешения у пенсионеров не было, впрочем, как и других жителей поселка.

Согласно последнему решению суда пенсионерам запрещено заниматься разведением кур.