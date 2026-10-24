Такой день. Атака на Омскую область и состояние жительницы Барнаула после комы в Турции
О главных событиях страны и Алтайского края за 24 октября
24 октября 2026, 20:59, ИА Амител
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
- Беспилотники ВСУ добрались до северного промышленного узла Омской области. Силы ПВО продолжают отражать атаку, на месте работают экстренные службы.
- Что происходит с жительницей Барнаула после комы в Турции? Дочь пострадавшей в отеле туристки рассказала amic.ru о состоянии здоровья матери и планах лечения.
- Нейрохирург из Москвы прилетит на Алтай спасать избитого до комы пса Боя. Поездку в столицу пришлось отменить, так как авиаперелет для собаки смертельно опасен, а билетов на поезд нет.
- В Барнауле открыли турнир по рукопашному бою на призы Героя России Владимира Шаманова. В соревнованиях участвуют около 100 военнослужащих и более 250 гражданских спортсменов.
- В Барнауле таксист напал на пассажира из‑за спора о цене поездки. Водитель требовал заплатить тысячу рублей в обход агрегатора и попытался раздавить телефон клиента.
Комментарии 0