Вилял и подрезал. ДТП с участием маршрутки произошло в Барнауле

ПАЗ столкнулся с иномаркой у ТЦ Galaxy в Барнауле, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, водитель маршрутки ехал очень агрессивно, вилял из стороны в сторону и подрезал других участников движения. В итоге поездка закончилась ударом об иномарку.
Автомобили "притерлись" боками, никто не пострадал.
Из-за аварии две полосы по проспекту Строителей оказались перекрыты. Движение в сторону Павловского тракта затруднено.
Комментарии
когда это ПАЗ машруткой стал?
29.01.2020 13:49
- гость -
Я тоже их всегда маршрутками называю...
а по мне, маршрутки - это РАФ-2203 «Латвия»