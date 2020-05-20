Виктор Томенко принял участие в заседании штаба по предупреждению коронавируса в СФО

20 мая, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории регионов Сибири. Оно прошло в формате видеоконференции, пишет официальный сайт Алтайского края.

С участием глав субъектов обсуждался ход выплаты стимулирующих надбавок для врачей, а также продление действия ограничительных мер о обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

За все время эпидемии в Сибири выявлено 8710 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 813 — за прошедшие сутки. Для больных подготовлены 3,3 тысячи коек.

"Считаем, что в течение семи последних дней эпидемическая ситуация на территории Алтайского края остается напряженной. Поэтому никаких изменений ранее установленных режимов ограничений мы не ввели и не вводим. Работаем над тем, чтобы снижалось количество вновь появившихся больных — через профилактику, через реализацию масочного режима и других мероприятий. В Алтайском крае в стационарах для больных коронавирусом — 1374 свободные койки. Это почти 80 процентов от развернутого коечного фонда. Всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 60 210 человек. Под медицинским наблюдением в настоящее время находится 4700 человек, закончилось наблюдение более чем у 15 тысяч жителей Алтайского края", — отметил в ходе заседания Виктор Томенко.

Он добавил, что медицинским сотрудникам, которые работают непосредственно с зараженными, произведены стимулирующие выплаты за апрель.

Кроме того, на заседании обсуждались такие темы как прием вахтовых рабочих, вывозимых с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия); обеспечение медицинских учреждений в регионах округа средствами индивидуальной защиты, реанимационным оборудованием и формирование запаса лекарственных средств.