В России каждый день продолжают фиксировать по 8-9 тысяч инфицированных коронавирусом. Но, несмотря на это, а также на тяжелый психологический климат, связанный с самоизоляцией, потерю работы и доходов у россиян, власть все-таки решилась провести голосование по поправкам в Конституцию. Причем референдум начнется сразу же после парада Победы, который с размахом проведут 24 июня. Так ли необходим сейчас стране этот плебисцит в середине лета, да еще и растянутый на несколько дней? Amic.ru поговорил об этом с экспертами и выяснил, что протестного голосования ожидать не приходится, однако вряд ли его итоги будут отражать реальное отношение общества к "путинским" поправкам.

Что за Африка, или Явка на первом месте

Один из самых проблемных моментов предстоящего плебисцита – это явка. И хотя ее показатель напрямую не влияет на принятие поправок (в отличие от процента избирателей, одобривших изменения), тем не менее высокая активность электората будет свидетельствовать о небезразличном отношении к усилиям властей. А поскольку 1 июля станет выходным днем, есть опасения, что люди, получившие лишний выходной, потратят его на дачу или отдых на природе. Такого мнения, например, придерживается депутат Алтайского Заксобрания Александр Молотов.

По его мнению, есть два фактора, которые могут явку референдума "уронить". Это пандемия (не каждый отважится прийти на участок) и лето – пора отпусков. "Со дня на день возобновится агитационная кампания, и здесь многое будет зависеть от организаторов голосования – как они смогут мобилизовать электорат", – отмечает Молотов.

Воодушевить население потенциально может Парад Победы, который пройдет 24 июня, говорит политолог Сергей Асеев. И поэтому, считает эксперт, явка как раз будет на высоте. На интересе к плебисциту скажется и постепенное смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса. Все это в совокупности будет способствовать эмоциональному подъему, убежден Асеев.

"Мобилизация избирателей будет достигнута за счет того, что голосование продлится неделю, плюс среда (основной день) станет выходным, – замечает Асеев. – Явка в данном случае очень важна – так как сама по себе обеспечит легитимность всей процедуры".

Впрочем, проверить истинность данных по явке будет очень сложно, говорит член федерального совета общественной организации "Голос" Станислав Андрейчук. По его словам, после решения ЦИК позволить голосовать несколькими способами, в том числе и на улице, отследить поток избирателей будет невозможно. Разнообразные формы голосования и растянутость процесса во времени по замыслу правительства вероятно должны помочь максимально вовлечь тех, кто сомневается в целесообразности самой процедуры.

"Понятно, что официальные цифры могут существенно отличаться от реальных. Судите сами: паспортные данные на этот раз записывать не станут, люди будут идти на участки в масках, голосовать в военных палатках, которые поставят во дворах на целую неделю и т.д. Как все это можно проконтролировать", – задает риторический вопрос собеседник.

Политолог Илья Гращенков и вовсе иронизирует по поводу того, как ЦИК максимально выхолащивает процедуру в угоду конечному результату. "Голосование по поправкам все меньше напоминают традиционные выборы. Учитывая, что голосование – не референдум, но должно быть на него похожим, странно, что его организаторы стараются максимально отойти от принятых форм. Во-первых, голосование, длящееся целую неделю, – это ни в какие ворота! Фильм есть такой "День выборов", он же не просто так не "Неделя выборов" называется? Во-вторых, все эти голосования на открытом воздухе, под навесами, в парках. Что за Африка? В парках квас продают, а бюллетень должен быть выдан в торжественной атмосфере присутственного учреждения, будь то школа или здание администрации", – напоминает эксперт о том, как это делать надо.

Замер доверия

Собеседники amic.ru – все без исключения – говорят, что для власти очень важно увидеть срез общественного мнения незадолго до сентябрьского единого дня голосования, а также в свете грядущей кампании 2021 года по выборам в Госдуму.

"По сути, итоги выборов станут первым серьезным замером доверия к власти после пандемии и президентских выборов 2018 года, – отмечает Александр Молотов. – Если итоги окажутся ниже тех, на которые рассчитывали изначально, могут последовать серьезные перестановки в губернаторском корпусе уже осенью, может серьезно измениться весь политический ландшафт".

О том, что ожидаемый результат (формула: 70% явка плюс 70% "за") может оказаться ниже в силу объективных факторов, говорит и Сергей Асеев. Впрочем, он не ждет протестного голосования и предполагает, что полученные результаты референдума власть станет использовать в дальнейшем как фактор консолидации общества.

Однако, по мнению Асеева, 1 июля вряд ли станет в обозримом будущем новой памятной датой, а уж тем более – закрепленным выходным днем, как это некогда случилось с 12 декабря: "Праздник объявлять не будут, поправки все-таки для части общества, включая оппозицию, носят неоднозначный характер".

Представитель "Голоса" Станислав Андрейчук обращает внимание на то, что уровень протестного голосования мог быть куда выше, соблюдай власть "правила игры". По мнению эксперта, в нарушении действующих российских норм и международных стандартов агитация перед голосованием ведется только за принятие поправок. При этом альтернативная точка зрения как бы и не существует вовсе. Хотя противникам изменений Конституции также должны предоставлять бесплатное эфирное время, печатные площади в газетах и т.д.

"Все это сильно влияет на волеизъявление граждан, формирует у них мнение, что вариант "за" – единственно правильный и возможный", – настаивает спикер.

Только даже такой вариант голосования к лету уже утратил смысл: процедура получается размытой даже для тех, кто искренне хотел поддержать изменения в Основной закон страны. Сейчас же сдвиг во времени только укрепляет позиции противников "обнуления".

"Все так долго обсуждается, что люди толком не понимают, когда и за что они идут голосовать. За поправки, которые уже утвердили, но еще не приняли, потому что Путин обещал, что не подпишет их, если народ их не одобрит. А что за поправки? За вытеснением их обсуждения темой коронавируса народ запомнил в основном поправку про "обнуление сроков". Проще говоря, голосование из бравурного "голосуем за новую путинскую Конституцию!" перешло в разряд технического "надо проголосовать за обнуление путинских сроков", – считает политолог.

Потратят сущие копейки

Кстати, траты на всю кампанию по внесению поправок в Конституцию (примерно 15 млрд рублей) многие опрошенные эксперты считают вполне адекватными.

"Изначально закладывали сумму большую, чем необходимо. Деньги выделялись, исходя из президентской кампании 2018 года. Хотя на этот раз, например, никто не планировал задействовать 40 тысяч онлайн-камер для наблюдения за процессом. Расходы на армейские палатки и средства дезинфекции обойдутся куда дешевле", – говорит Станислав Андрейчук.

На одного избирателя закладывают примерно по 80 рублей на маски и антисептики, то есть суммарно на эти цели может быть израсходовано порядка 1 млрд.

"Вообще утверждение, что выборы любого уровня нам слишком дорого обходятся – не более чем миф. Понятно, что когда обычный человек услышит сумму в 15 млрд, он может в обморок упасть. Но если сравнивать с тем, куда и сколько тратится бюджетных денег – это на самом деле копейки", – заключает Андрейчук.

Председатель крайизбиркома Ирина Акимова в беседе с корреспондентом amic.ru объяснила, что всего Алтайскому краю выделили на проведение кампании 261 млн рублей. Из них на оплату труда членам избирательных комиссий отводится не менее 82%, то есть около 216 млн. На территории региона образовано 1802 УИКа, в которых работает примерно 18 тысяч человек.

При этом расширять состав комиссий или создавать новые участки, несмотря на выросшую нагрузку, не планируют. Оплачиваться работа членов УИК будет из федерального бюджета, исходя из фактически отработанных часов за период всей кампании.

По словам Акимовой, крайизбирком прорабатывает несколько направлений, связанных с грядущими нововведениями при голосовании и подготовке плебисцита. В частности речь идет о повсеместном тестировании членов УИК на коронавирус. За чей счет будет проводиться процедура и в какие сроки – пока не ясно.