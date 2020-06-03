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"Замер доверия". Зачем Путину референдум по Конституции в разгар пандемии COVID-19

, ИА "Амител"
Эксперты объяснили, почему с явкой могут быть проблемы, но это никак не скажется на официальных итогах голосования
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

В России каждый день продолжают фиксировать по 8-9 тысяч инфицированных коронавирусом. Но, несмотря на это, а также на тяжелый психологический климат, связанный с самоизоляцией, потерю работы и доходов у россиян, власть все-таки решилась провести голосование по поправкам в Конституцию. Причем референдум начнется сразу же после парада Победы, который с размахом проведут 24 июня. Так ли необходим сейчас стране этот плебисцит в середине лета, да еще и растянутый на несколько дней? Amic.ru поговорил об этом с экспертами и выяснил, что протестного голосования ожидать не приходится, однако вряд ли его итоги будут отражать реальное отношение общества к "путинским" поправкам.

Что за Африка, или Явка на первом месте

Один из самых проблемных моментов предстоящего плебисцита – это явка. И хотя ее показатель напрямую не влияет на принятие поправок (в отличие от процента избирателей, одобривших изменения), тем не менее высокая активность электората будет свидетельствовать о небезразличном отношении к усилиям властей. А поскольку 1 июля станет выходным днем, есть опасения, что люди, получившие лишний выходной, потратят его на дачу или отдых на природе. Такого мнения, например, придерживается депутат Алтайского Заксобрания Александр Молотов.

По его мнению, есть два фактора, которые могут явку референдума "уронить". Это пандемия (не каждый отважится прийти на участок) и лето – пора отпусков. "Со дня на день возобновится агитационная кампания, и здесь многое будет зависеть от организаторов голосования – как они смогут мобилизовать электорат", – отмечает Молотов.

Воодушевить население потенциально может Парад Победы, который пройдет 24 июня, говорит политолог Сергей Асеев. И поэтому, считает эксперт, явка как раз будет на высоте. На интересе к плебисциту скажется и постепенное смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса. Все это в совокупности будет способствовать эмоциональному подъему, убежден Асеев.

"Мобилизация избирателей будет достигнута за счет того, что голосование продлится неделю, плюс среда (основной день) станет выходным, – замечает Асеев. – Явка в данном случае очень важна – так как сама по себе обеспечит легитимность всей процедуры".

Впрочем, проверить истинность данных по явке будет очень сложно, говорит член федерального совета общественной организации "Голос" Станислав Андрейчук. По его словам, после решения ЦИК позволить голосовать несколькими способами, в том числе и на улице, отследить поток избирателей будет невозможно. Разнообразные формы голосования и растянутость процесса во времени по замыслу правительства вероятно должны помочь максимально вовлечь тех, кто сомневается в целесообразности самой процедуры.

"Понятно, что официальные цифры могут существенно отличаться от реальных. Судите сами: паспортные данные на этот раз записывать не станут, люди будут идти на участки в масках, голосовать в военных палатках, которые поставят во дворах на целую неделю и т.д. Как все это можно проконтролировать", – задает риторический вопрос собеседник.

Политолог Илья Гращенков и вовсе иронизирует по поводу того, как ЦИК максимально выхолащивает процедуру в угоду конечному результату. "Голосование по поправкам все меньше напоминают традиционные выборы. Учитывая, что голосование – не референдум, но должно быть на него похожим, странно, что его организаторы стараются максимально отойти от принятых форм. Во-первых, голосование, длящееся целую неделю, – это ни в какие ворота! Фильм есть такой "День выборов", он же не просто так не "Неделя выборов" называется? Во-вторых, все эти голосования на открытом воздухе, под навесами, в парках. Что за Африка? В парках квас продают, а бюллетень должен быть выдан в торжественной атмосфере присутственного учреждения, будь то школа или здание администрации", – напоминает эксперт о том, как это делать надо.

Замер доверия

Собеседники amic.ru – все без исключения – говорят, что для власти очень важно увидеть срез общественного мнения незадолго до сентябрьского единого дня голосования, а также в свете грядущей кампании 2021 года по выборам в Госдуму.

"По сути, итоги выборов станут первым серьезным замером доверия к власти после пандемии и президентских выборов 2018 года, – отмечает Александр Молотов. – Если итоги окажутся ниже тех, на которые рассчитывали изначально, могут последовать серьезные перестановки в губернаторском корпусе уже осенью, может серьезно измениться весь политический ландшафт".

О том, что ожидаемый результат (формула: 70% явка плюс 70% "за") может оказаться ниже в силу объективных факторов, говорит и Сергей Асеев. Впрочем, он не ждет протестного голосования и предполагает, что полученные результаты референдума власть станет использовать в дальнейшем как фактор консолидации общества.

Однако, по мнению Асеева, 1 июля вряд ли станет в обозримом будущем новой памятной датой, а уж тем более – закрепленным выходным днем, как это некогда случилось с 12 декабря: "Праздник объявлять не будут, поправки все-таки для части общества, включая оппозицию, носят неоднозначный характер".

Представитель "Голоса" Станислав Андрейчук обращает внимание на то, что уровень протестного голосования мог быть куда выше, соблюдай власть "правила игры". По мнению эксперта, в нарушении действующих российских норм и международных стандартов агитация перед голосованием ведется только за принятие поправок. При этом альтернативная точка зрения как бы и не существует вовсе. Хотя противникам изменений Конституции также должны предоставлять бесплатное эфирное время, печатные площади в газетах и т.д.

"Все это сильно влияет на волеизъявление граждан, формирует у них мнение, что вариант "за" – единственно правильный и возможный", – настаивает спикер.

Только даже такой вариант голосования к лету уже утратил смысл: процедура получается размытой даже для тех, кто искренне хотел поддержать изменения в Основной закон страны. Сейчас же сдвиг во времени только укрепляет позиции противников "обнуления".

"Все так долго обсуждается, что люди толком не понимают, когда и за что они идут голосовать. За поправки, которые уже утвердили, но еще не приняли, потому что Путин обещал, что не подпишет их, если народ их не одобрит. А что за поправки? За вытеснением их обсуждения темой коронавируса народ запомнил в основном поправку про "обнуление сроков". Проще говоря, голосование из бравурного "голосуем за новую путинскую Конституцию!" перешло в разряд технического "надо проголосовать за обнуление путинских сроков", – считает политолог.

Потратят сущие копейки

Кстати, траты на всю кампанию по внесению поправок в Конституцию (примерно 15 млрд рублей) многие опрошенные эксперты считают вполне адекватными.

"Изначально закладывали сумму большую, чем необходимо. Деньги выделялись, исходя из президентской кампании 2018 года. Хотя на этот раз, например, никто не планировал задействовать 40 тысяч онлайн-камер для наблюдения за процессом. Расходы на армейские палатки и средства дезинфекции обойдутся куда дешевле", – говорит Станислав Андрейчук.

На одного избирателя закладывают примерно по 80 рублей на маски и антисептики, то есть суммарно на эти цели может быть израсходовано порядка 1 млрд.

"Вообще утверждение, что выборы любого уровня нам слишком дорого обходятся – не более чем миф. Понятно, что когда обычный человек услышит сумму в 15 млрд, он может в обморок упасть. Но если сравнивать с тем, куда и сколько тратится бюджетных денег – это на самом деле копейки", – заключает Андрейчук.

Председатель крайизбиркома Ирина Акимова в беседе с корреспондентом amic.ru объяснила, что всего Алтайскому краю выделили на проведение кампании 261 млн рублей. Из них на оплату труда членам избирательных комиссий отводится не менее 82%, то есть около 216 млн. На территории региона образовано 1802 УИКа, в которых работает примерно 18 тысяч человек.

При этом расширять состав комиссий или создавать новые участки, несмотря на выросшую нагрузку, не планируют. Оплачиваться работа членов УИК будет из федерального бюджета, исходя из фактически отработанных часов за период всей кампании.

По словам Акимовой, крайизбирком прорабатывает несколько направлений, связанных с грядущими нововведениями при голосовании и подготовке плебисцита. В частности речь идет о повсеместном тестировании членов УИК на коронавирус. За чей счет будет проводиться процедура и в какие сроки – пока не ясно.

Читайте также в сюжете: Изменение Конституции
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

3.06.2020 09:49
- гость -

То есть цирка с карантином было мало , теперь откровенный цирк с голосованием решили устроить. Без паспорта и в масках. 100 процентная явка и одобрямс гарантированы

3.06.2020 09:51
- гость -

Зачем такая спешка?????

3.06.2020 09:53
- гость -

Причем референдум начнется

почему ни на что не влияющий в юридическом плане опрос населения называют референдумом....

3.06.2020 09:53
iOne

Ну у нас по прежнему есть возможность придти и проголосовать против

3.06.2020 09:54
- гость -

Спасибо деду за Победу

3.06.2020 09:56
гость

побаиваются

3.06.2020 09:58
- гость -

Явка в данном случае очень важна

в росиянских реалиях уже не важна

"Центризбирком предложит упростить порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, утвержденный 20 марта. В новом варианте документа предлагается выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования, а также проводить надомное и досрочное голосование без уважительных причин. Корректировка поможет организаторам голосования обеспечить явку в условиях ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, считают эксперты"

3.06.2020 10:04
- гость -


3.06.2020 09:53
iOne

Им нужна явка, а как Вы проголосуете значения не имеет - только бойкот!!!

3.06.2020 10:05
- гость -

Причем референдум начнется сразу же после парада Победы, который с размахом проведут 24 июня.

Ничто не заставит нас усомниться в подвиге Советского Народа и непричастности современной власти к нему...

3.06.2020 10:14
iOne

3.06.2020 10:04
- гость -

Да с явкой понятно все. Да и с результатами конечно.
Но можно ведь действительно выразить своё мнение не в интернетах

3.06.2020 10:29
777

Есть лидеры общественного мнения, которым вы доверяете или они выражают вашу позицию. У кого то они во власти, у других - в телевизоре, у третьих - в интернете. Эти лидеры по всем вопросам, в том числе и по этому, заявляют свою позицию. Зачем тогда заниматься самодеятельностью и хаосом, если можно что-то сделать консолидировано?

3.06.2020 10:29
- гость -

Эта власть совсем обнаглела. Они подстраиваю законы под себя. Грабят народ.
Мое мнение, что у власти находятся враги народа и их место в тюрьме!

3.06.2020 10:31
- гость -

Если бы прийти и проголосовать должны были только те кто "против", а кто "за" по умолчанию приходить не надо, то явка была бы выше. Хотя смысла в голосовании нет, это просто "освоение" денег.

3.06.2020 10:53
- гость -

3.06.2020 09:51
- гость -
Зачем такая спешка?????

Есть мнение, что они теряют огромные деньги удерживая курс рубля, так как трудно будет заставить народ участвовать в этом преступном процессе когда доллар дороже 100 рублей будет.

3.06.2020 11:23
- гость -

Как говаривал известный американский писатель Марк Твен, "если бы от избирателей что-то зависело на выборах, то нас бы к выборам не допустили".

3.06.2020 11:26
гость

народная мудрость: голосуй, не голосуй, всё равно получишь...без соли

3.06.2020 11:52
месный

Хочется показуху мировому цивилизованному сообществу показать : типа глядите, мы не ОПГ и я не пахан, а народ за нас и меня. Там ведь кому покажут тоже особо не разбираются в нюансах как гос служащих заставляют в нужном месте галочку ставить, как подсчитывают правильно и т.д..

3.06.2020 12:12
Doka

Написать законы можно и золотые, мотивация как-то подводит. Деньги коробками, часы - рук не хватит, заборы 3 -4 -6 м, ... но кому эти люди нужны с красивыми речами .

3.06.2020 12:20
товарищ

Хотят показать миру, какой у нас податливый и бест0лковый народ. Когда во Франции поднимают цены на бензин, в стране начинается хаос. Когда в России поднимают пенсионный возраст, обнуляют, народ не то что пр0тесты не устраивает, они все разбегаются по углам в квартире и дрожат. Боятся, как бы их не посадили в тюрьму за шуточки про сказочного. Я надеюсь что они дрожат, а не хвалятся тем, как хорошо навешали им лапши на уши пр0пагандой из телевизора всякие С0ловьевы и прочии дегенер@ты и какой у нас хороший лидер. Настолько хороший, что среди 147 миллионов нет ни одного умнее и лучше троечника президента, друзья которого настолько хороши, что они всего добились сами и стали 0лигархами.

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