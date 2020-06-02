Путин призвал россиян активно голосовать по поправкам в Конституцию

Владимир Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по поправкам к Конституции, сообщает RT.
Президент напомнил, что речь идет об Основном законе, который лежит в основе жизни страны и будет определять основные правовые гарантии, область социальных и трудовых отношений, а также принцип взаимоотношений с другими странами.
Путин рассчитывает, что граждане страны примут самое активное участие в голосовании и выскажут свою гражданскую позицию.
Как ранее сообщил amic.ru, 1 июня президент Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день голосования объявлен выходным. Ранее референдум собирались провести 22 апреля, однако его пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.
Комментарии
Какой позор
гарант конституции менял этот закон за время своего правления не однократно.
и что бы там не написали на прямую у нас это не работает.
"...и выскажут свою гражданскую позицию", не получится высказать... Комментарий удалят! И не спорьте, я точно знаю, что удалят..,
Врун! Хуже человека нет на свете! Врать в глаза своему народу, это совсем совести не иметь! Из-за вранья по пенсионной реформе уже должен уйти с должности!
НЕТ обнулениям !!! Даешь нового президента !!!
Если Конституцию меняют, значит кому-то это выгодно или кто-то боится за свою шкурку.
А там и на пенсию в 75 лет раз поддержали Президента.
Так называемая пенсионная реформа, безусловно, обман народа, но дело уже далеко не только в ней. В стране огромные налоги, стоимость бензина, газа, электричества и прочих ресурсов совершенно не даёт жить и развиваться стране. С олигархами нужно прощаться.
Царь спешит к безмерной, пожизненной власти.Для него два пункта главных : Обнуление и Создание Совета, а так же утвердить главенство его законов перед международным сообществом. Тогда уже никто его не приструнит.Можно концлагерь строить безнаказанно.
Ща у тёщи спрошу,
2.06.2020 15:48
гость
Царь спешит к безмерной, пожизненной власти.
Так уже всё это есть. Нужно только чтобы люди признали этот факт.
Не пойду голосовать!
Крым наш, а Россия олигархов.
Отвечаем не легитимному призывом - бойкот т.н. голосования!!!
2.06.2020 15:55
- гость -
Не пойду голосовать!
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Росгвардия и учителя проголосуют как надо и без вас.
Нужно учиться жить по законам, а не подминать их под свои хотелки! И так всю конституцию уже перекроили, нарушив и дух и букву, которые в неё закладывались.
Если учесть, что путин уже несколько раз подтёрся конституцией, то вывод один - голосовать против.
2.06.2020 16:15
У К
Более логично - бойкот, ибо голосование незаконно, и никаких сомнений будет фальсифицировано!
Знал бы дед за что голову под Москвой сложил
Будет проклят тот день, когда ты рожден!
О какой Конституции он говорит? За последний месяц было четко показано, что все права граждан правительство нарушает. Быстро принимаются законы которые угодны власть имущим! После всего у него хватает наглости обращаться к гражданам!
Лично я его не уважаю и не считаю президентом!
ПРОТИВ обнуления, однозначно!
Более 75% поддержат поправки в Конституцию, а явка составит более 68%
2.06.2020 16:29
- гость -
А где тут граждане? Они есть но много ли их? У меня есть знакомые которые ни одной книжки не прочитали, даже детской, даже Карлсона. А тут речь про Конституцию. Я бы вообще это общество облапушил по полной и мне бы не стыдно было бы.
2.06.2020 16:37
- гость -
Более 75% поддержат поправки в Конституцию, а явка составит более 68%
При том кто и как считает, можно легко 99% за и 99% явку сделать.
я для себя вижу только один выход, это БОЙКОТ!
Ежели визжит и блеит либераст, исходит на коричневое вещество, значит правильной дорогой идем, Владимир Владимирович!
Стенание либерального тролля - лучший признак того что Россия выходит из-под прозападного либерального ига, что вогнали нас предатели и преступники 90х. Конституция 1993 = акт капитуляции СССР Западу. Пора менять это.
"ЗА" обоими руками!
2.06.2020 16:46
М
Конституция 1993 = акт капитуляции СССР Западу
а ничего что СССР в декабре 1991 года сладкая троица в беловежской пуще под водочку распустила
акт капитуляции СССР Западу пятнистый подписывал а не беспалый...
Мы высунемся в форточку. и как на 9 мая в форточку крикнем! Мы за Конституцию. Мы на карантине. Губернатор что ! не доложил!?