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Путин призвал россиян активно голосовать по поправкам в Конституцию

, ИА "Амител"
По словам президента, речь идет о законе, который лежит в основе жизни страны
Фото: tulapressa.ru

Фото: tulapressa.ru

Владимир Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по поправкам к Конституции, сообщает RT.

Президент напомнил, что речь идет об Основном законе, который лежит в основе жизни страны и будет определять основные правовые гарантии, область социальных и трудовых отношений, а также принцип взаимоотношений с другими странами.

Путин рассчитывает, что граждане страны примут самое активное участие в голосовании и выскажут свою гражданскую позицию.

Как ранее сообщил amic.ru, 1 июня президент Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день голосования объявлен выходным. Ранее референдум собирались провести 22 апреля, однако его пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.06.2020 15:26
- гость -

Какой позор

2.06.2020 15:28
гость

гарант конституции менял этот закон за время своего правления не однократно.
и что бы там не написали на прямую у нас это не работает.

2.06.2020 15:31
- гость -

"...и выскажут свою гражданскую позицию", не получится высказать... Комментарий удалят! И не спорьте, я точно знаю, что удалят..,

2.06.2020 15:37
- гость -

Врун! Хуже человека нет на свете! Врать в глаза своему народу, это совсем совести не иметь! Из-за вранья по пенсионной реформе уже должен уйти с должности!

2.06.2020 15:42
гость

НЕТ обнулениям !!! Даешь нового президента !!!

2.06.2020 15:43
- гость -

Если Конституцию меняют, значит кому-то это выгодно или кто-то боится за свою шкурку.

2.06.2020 15:45
- гость -

А там и на пенсию в 75 лет раз поддержали Президента.

2.06.2020 15:47
- гость -

Так называемая пенсионная реформа, безусловно, обман народа, но дело уже далеко не только в ней. В стране огромные налоги, стоимость бензина, газа, электричества и прочих ресурсов совершенно не даёт жить и развиваться стране. С олигархами нужно прощаться.

2.06.2020 15:48
гость

Царь спешит к безмерной, пожизненной власти.Для него два пункта главных : Обнуление и Создание Совета, а так же утвердить главенство его законов перед международным сообществом. Тогда уже никто его не приструнит.Можно концлагерь строить безнаказанно.

2.06.2020 15:53
вася

Ща у тёщи спрошу,

2.06.2020 15:53
- гость -

2.06.2020 15:48
гость
Царь спешит к безмерной, пожизненной власти.

Так уже всё это есть. Нужно только чтобы люди признали этот факт.

2.06.2020 15:55
- гость -

Не пойду голосовать!

2.06.2020 15:55
- гость -

Крым наш, а Россия олигархов.

2.06.2020 15:56
- гость -

Отвечаем не легитимному призывом - бойкот т.н. голосования!!!

2.06.2020 15:57
- гость -

2.06.2020 15:55
- гость -
Не пойду голосовать!
-----------------
Росгвардия и учителя проголосуют как надо и без вас.

2.06.2020 16:13
Итальянец

Нужно учиться жить по законам, а не подминать их под свои хотелки! И так всю конституцию уже перекроили, нарушив и дух и букву, которые в неё закладывались.

2.06.2020 16:15
У К

Если учесть, что путин уже несколько раз подтёрся конституцией, то вывод один - голосовать против.

2.06.2020 16:19
- гость -


2.06.2020 16:15
У К

Более логично - бойкот, ибо голосование незаконно, и никаких сомнений будет фальсифицировано!

2.06.2020 16:20
- гость -

Знал бы дед за что голову под Москвой сложил

2.06.2020 16:24
- гость -

Будет проклят тот день, когда ты рожден!

2.06.2020 16:29
- гость -

О какой Конституции он говорит? За последний месяц было четко показано, что все права граждан правительство нарушает. Быстро принимаются законы которые угодны власть имущим! После всего у него хватает наглости обращаться к гражданам!
Лично я его не уважаю и не считаю президентом!

2.06.2020 16:35
krash

ПРОТИВ обнуления, однозначно!

2.06.2020 16:37
- гость -

Более 75% поддержат поправки в Конституцию, а явка составит более 68%

2.06.2020 16:41
- гость -

2.06.2020 16:29
- гость -

А где тут граждане? Они есть но много ли их? У меня есть знакомые которые ни одной книжки не прочитали, даже детской, даже Карлсона. А тут речь про Конституцию. Я бы вообще это общество облапушил по полной и мне бы не стыдно было бы.

2.06.2020 16:42
- гость -

2.06.2020 16:37
- гость -
Более 75% поддержат поправки в Конституцию, а явка составит более 68%

При том кто и как считает, можно легко 99% за и 99% явку сделать.

2.06.2020 16:45
гость

я для себя вижу только один выход, это БОЙКОТ!

2.06.2020 16:46
М

Ежели визжит и блеит либераст, исходит на коричневое вещество, значит правильной дорогой идем, Владимир Владимирович!
Стенание либерального тролля - лучший признак того что Россия выходит из-под прозападного либерального ига, что вогнали нас предатели и преступники 90х. Конституция 1993 = акт капитуляции СССР Западу. Пора менять это.
"ЗА" обоими руками!

2.06.2020 16:54
- гость -

2.06.2020 16:46
М
Конституция 1993 = акт капитуляции СССР Западу

а ничего что СССР в декабре 1991 года сладкая троица в беловежской пуще под водочку распустила

2.06.2020 16:56
- гость -

акт капитуляции СССР Западу пятнистый подписывал а не беспалый...

2.06.2020 16:57
солдат

Мы высунемся в форточку. и как на 9 мая в форточку крикнем! Мы за Конституцию. Мы на карантине. Губернатор что ! не доложил!?

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