Путин призвал россиян активно голосовать по поправкам в Конституцию

Владимир Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по поправкам к Конституции, сообщает RT.

Президент напомнил, что речь идет об Основном законе, который лежит в основе жизни страны и будет определять основные правовые гарантии, область социальных и трудовых отношений, а также принцип взаимоотношений с другими странами.

Путин рассчитывает, что граждане страны примут самое активное участие в голосовании и выскажут свою гражданскую позицию.

Как ранее сообщил amic.ru, 1 июня президент Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день голосования объявлен выходным. Ранее референдум собирались провести 22 апреля, однако его пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.